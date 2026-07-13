Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Binh sĩ Mỹ ở Kuwait tố cáo chỉ huy phớt lờ cảnh báo trước đòn tập kích của Iran

Minh Hạnh

TPO - Các binh sĩ Mỹ đóng quân tại cảng Shuaiba (Kuwait) cho rằng, các tướng lĩnh chỉ huy căn cứ đã phớt lờ cảnh báo về khả năng địa điểm này trở thành mục tiêu của Iran. Sau đó, căn cứ bị máy bay không người lái tấn công, khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Vụ tấn công gây hậu quả nghiêm trọng này xảy ra ngày 1/3, ngay sau khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát.

“Chúng tôi biết căn cứ này sẽ bị nhắm mục tiêu” báo cáo của tờ Washington Post cho biết, trích dẫn lời một binh sĩ. “Vì căn cứ này không bị tấn công trong lần leo thang căng thẳng đầu tiên giữa Mỹ và Iran vào tháng 6/2025”.

Theo cuộc điều tra, dựa trên báo cáo của 17 người, bao gồm cả những binh lính sống sót sau cuộc tấn công và các nhân chứng trực tiếp khác, các chỉ huy đã thúc giục binh lính ở lại trong các tòa nhà thay vì tìm nơi trú ẩn khi chuông báo động vang lên.

Các chỉ huy cũng được cho là không chấp thuận để binh lính ngủ trong các hầm trú ẩn.

Tướng Clint Barnes - một chỉ huy căn cứ - đã rời khỏi Shuaiba sau cuộc tấn công, trong khi các binh lính dưới quyền ông vẫn ở lại.

710992.jpg
Lễ bàn giao thi thể 6 binh sĩ Mỹ hy sinh tại Kuwait. (Ảnh: Reuters)

Báo cáo dẫn lời các binh lính cho biết, họ cảm thấy "bị phản bội”. Thêm vào đó, các binh sĩ bị thương được cho là cảm thấy hệ thống y tế của quân đội Mỹ đã bỏ rơi họ, theo điều tra của tờ Washington Post.

Báo cáo cũng trích dẫn các quan chức Mỹ nắm rõ cuộc điều tra nội bộ do quân đội Mỹ tiến hành sau vụ tấn công, cho biết không có động thái trừng phạt hay quy trách nhiệm nào đối với ban lãnh đạo căn cứ về vụ tấn công và phản ứng sau đó.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định trong một tuyên bố, rằng các tướng lĩnh “đã ngay lập tức hỗ trợ việc sơ tán nhân sự tại hiện trường và làm việc trực tiếp với các nhân viên để thiết lập danh sách ban đầu trước khi được sơ tán y tế, do chính các chỉ huy cũng bị thương”.

“Nếu chúng ta không học hỏi từ những sai lầm này, nếu tất cả chúng ta chỉ tin vào cùng một lời nói dối, thì điều đó sẽ xảy ra với một đơn vị khác sau này, và họ sẽ rơi vào tình huống tương tự như chúng ta”, Thiếu tá Stephen Ramsbottom, người có mặt trong căn cứ khi nó bị tấn công, nói với tờ Washington Post.

Cuộc điều tra cũng đi sâu vào các cảnh báo và sự thiếu chuẩn bị tại cảng Shuaiba, cho rằng căn cứ này không có hệ thống phòng thủ đủ mạnh để bắn hạ máy bay không người lái Shahed của Iran.

Ngoài ra, báo cáo cho rằng các khu vực trú ẩn an toàn không được chuẩn bị đầy đủ, vì không có mái che cho binh lính.

Tuy nhiên, các chỉ huy Mỹ phủ nhận các cáo buộc và khẳng định cơ sở quân sự này được bảo vệ đầy đủ.

Ngày 1/3, Iran đã thực hiện một cuộc tấn công vào một cơ sở của Mỹ ở Kuwait khiến 6 binh sĩ thiệt mạng. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth sau đó cho biết, các binh sĩ này đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào trung tâm điều hành tác chiến. Ban đầu, ông mô tả đó là một sở chỉ huy được bảo vệ nghiêm ngặt và cho biết Iran đã sử dụng một loại vũ khí mạnh.

Tuy nhiên, đài CBS News, đưa tin rằng sở chỉ huy này là một công trình tạm thời với khả năng bảo vệ hạn chế.

Minh Hạnh
Washington Post
#Mỹ #Iran #xung đột Mỹ Iran #Iran tấn công Kuwait #căn cứ Mỹ tại Kuwait

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe