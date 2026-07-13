Sơn Tùng đấu 50 nghệ sĩ

TPO - Sự hiện diện của hàng chục nghệ sĩ cùng lúc tạo nên lực đẩy truyền thông khổng lồ cho 2 game show Anh trai chông gai và Tinh hà say hi. Tuy nhiên, khi Sơn Tùng M-TP tái xuất đường đua, anh vẫn là số 1.

Đường đua nhạc Việt nóng đỉnh điểm khi Sơn Tùng tái xuất, tung phiên bản mới của Come My Way. Giọng ca quê Hưng Yên nhanh chóng vươn lên đứng nhì danh sách thịnh hành âm nhạc (YouTube) sau nửa ngày phát hành sản phẩm mới. Việc Sơn Tùng xô đổ Hngle và Bảo Anh để chiếm vị trí số một "top trending" chỉ còn vấn đề thời gian.

Ngay lúc này, loạt sản phẩm tại game show Anh trai say hi và Anh trai chông gai gây sốt, tạo nên sức ép nghẹt thở ở đường đua. Nếu không phải là Sơn Tùng, bất kỳ nghệ sĩ Việt nào cũng dễ bị "đè bẹp" khi ra mắt sản phẩm ở giai đoạn này. Cho đến khi 2 game show bước vào Công diễn, Live Stage 2-3, độ phủ sóng còn lớn hơn.

Come My Way sốt lần 2

Phiên bản mới của Come My Way không có rapper Tyga và được Sơn Tùng phối mới hoàn toàn. Cụ thể, từ chất nhạc afrobeats nguyên bản, Sơn Tùng đổi Come My Way sang màu sắc Afrobeats/RnB êm dịu, chill hơn: giữ nguyên trống đặc trưng của afrobeats, lược bỏ các âm thanh đậm, mạnh của synth, điện tử.

Bản gốc Come My Way hướng đến chất sôi động, khuấy đảo không khí ngoài trời. Còn trong phiên bản mới của Come My Way, sẽ hợp để khán giả nghe với tinh thần thư giãn, trong không gian ấm cúng ở một quán cà phê, một nhà hàng sang trọng... Điểm nhấn của Come My Way (soft version) còn đến từ một đoạn ngắn Sơn Tùng viết lời tiếng Việt.

Sau gần một ngày phát hành, Come My Way phiên bản mới hút gần 1,5 triệu lượt xem/nghe. Sơn Tùng không quảng bá quá mạnh cho sự trở lại lần này. Sức hút lần 2 của Come My Way đến từ hiệu ứng tự nhiên là chính, cho thấy sự chờ đợi của khán giả về Sơn Tùng vẫn rất lớn.

Sơn Tùng đổi vibe trong MV mới.

Phiên bản nhẹ, êm của Come My Way có tiềm năng thu hút lượng người nghe lâu dài trên các nền tảng nhạc số. Trước đó, MV Come My Way cực hot ở giai đoạn đầu nhưng dần hụt hơi vì không phù hợp thị hiếu khán giả Việt, dẫn đến khả năng replay (nghe lại nhiều lần) không lớn.

Một tháng qua, MV Come My Way (bản gốc) chững lại. MV từng chạm mốc 30 triệu view sau khoảng 3 tuần phát hành. Một tháng qua, đà tăng trưởng của MV Come My Way trên các nền tảng chậm dần, hiện chỉ còn duy trì ở mức vài chục nghìn view/ngày. Với riêng nền tảng Spotify, bản nhạc đã thu về 8,5 triệu stream (nghe nhạc trực tuyến), là con số cao so với tổng thể nhưng lại không bùng nổ tương xứng quy mô của dự án.

Sơn Tùng sẽ lật đổ hiện tượng Tìm em trong những ngày tới. Tìm em của Hngle và Bảo Anh dẫn đầu danh sách thịnh hành âm nhạc từ đầu tháng 7. Với một tên tuổi mới và dự án âm nhạc không truyền thông, dẫn đầu "top trending" 2 tuần là kỳ tích của Hngle. Một phần, đường đua nhạc Việt trong 2 tuần qua thiếu sản phẩm có sức nặng. Và khi Sơn Tùng ra nhạc, trật tự sẽ thay đổi.

Nhức tiềm thức - sân khấu ra mắt Anh trai chông gai mùa 2 - của Hà An Huy vẫn giậm chân ở vị trí thứ 2 "top trending" sau một tuần. Cơ hội để Hà An Huy chiếm lấy vị trí số 1 gần như không thể khi hiệu ứng của Sơn Tùng đang vượt trội tất cả.

"Cơn bão" game show phủ sóng

Tinh hà say hi hoàn thành Live Stage 1, cho ra lò 6 ca khúc. Trong đó, 50 cuộc gọi nhỡ của Quang Hùng Master D, Coolkid, Cody Nam Võ và Jaysonlei chắc chắn khuấy đảo đường đua nhạc Việt trong vài ngày tới khi đã vươn lên tốp 1 "trending" trong hạng mục video tổng. Tiếp đó là Im đợi người anh thương - ca khúc đậm chất Wren Evans - bắt đầu "viral" trên các nền tảng mạng xã hội.

Anh trai chông gai tạm hoãn phát sóng, nếu không Công diễn 2 bắt đầu và có loạt bản nhạc tung ra thị trường. Trước đó, từ Vòng công diễn hội ngộ, có loạt sân khấu solo của các "Anh tài" và kết hợp đội nhóm gây chú ý ở danh sách âm nhạc thịnh hành. Bản nhạc thành công nhất gọi tên Nhức tiềm thức của Hà An Huy.

Hai game show Anh trai đang phủ sóng truyền thông.

Ngay phía sau Hà An Huy là Move On (Hoàng Tôn, Osad, Thái Lê Minh Hiếu). Sân khấu Dạt vào tim em của Thái VG, It's Charles và Cheng cũng duy trì sức hút sau một tuần, nhờ vào hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ của Cheng. Tốp 10 danh sách âm nhạc thịnh hành có thêm một sản phẩm ở Anh trai chông gai mùa 2 là Vỡ tan (Thỏ, Trịnh Thăng Bình.

Cơn sốt game show đã đẩy loạt MV đầu tư của ca sĩ Việt rơi xuống thứ hạng thấp ở danh sách thịnh hành âm nhạc. MV Lần này anh buông của Anh Tú không thể chen chân vào nửa trên "top trending". MV Gái Nghệ của Hương Tràm giảm hẳn sức hút sau một tuần phát hành.

Mono vừa phát hành album quy tụ loạt ca khúc, song chỉ có MV Công tử văn thơ (phát hành từ 3 tuần trước) nằm trong "top trending" nhưng chỉ ở nhóm cuối, nhiều khả năng bị đánh bật khỏi danh sách trong vài ngày tới. Tất cả sản phẩm mới, phát hành theo phiên bản visualizer MV của Mono đều chưa góp mặt trong danh sách thịnh hành.

Đó là cục diện của thị trường bị chi phối truyền thông quá mạnh từ 2 game show. Ở đó, Anh trai chông gai và Tinh hà say hi đã quy tụ hơn 50 nghệ sĩ. Tất cả cùng hợp lực, tạo nên lực đẩy truyền thông chung cho game show. Sau đó, từ sức mạnh truyền thông tổng thể sẽ đổ ngược về từng nghệ sĩ.

Kịch bản này đã xảy ra khi Anh trai say hi và Anh trai chông gai cạnh tranh nhau ở mùa một. Suốt vài tháng, cuộc chiến thịnh hành âm nhạc gần như chỉ khoanh vùng trong phạm vi 2 game show. Một loạt ca sĩ phát hành sản phẩm riêng lẻ bị đánh bật khỏi đường đua này. Sự đầu tư của một cá nhân, ê-kíp riêng là quá ít để lấy sóng trên mạng xã hội, truyền thông.

Trở lại với câu chuyện Sơn Tùng gây sốt. Chỉ có thể là Sơn Tùng mới là "kẻ phá bĩnh" đủ nặng để chen ngang vào thế gọng kìm này.