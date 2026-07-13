Cơn lốc bom tấn quét sạch phim Việt

TPO - "Minions & quái vật" tiếp tục dẫn đầu phòng vé, trong khi "Quỷ bắt hồn" và "Running Man Vietnam 2026: Chúa tể thời gian" chưa thể giúp phim Việt lấy lại ngôi số một sau gần một tháng. Thị trường còn khốc liệt hơn khi "The Odyssey" - bom tấn 250 triệu USD của Christopher Nolan, được giới chuyên môn quốc tế đánh giá là một trong những tác phẩm đáng chờ đợi nhất năm - chuẩn bị ra rạp.

Thị trường phòng vé cuối tuần tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của các tác phẩm quốc tế. Minions & quái vật giữ vững vị trí số một, Quỷ bắt hồn là phim Việt hiếm hoi ngoài rạp nhưng không bứt phá.

Tháng 7 tiếp tục là vùng trũng doanh thu của phim nội khi phải cạnh tranh với hàng loạt bom tấn nước ngoài, trước khi bom tấn sử thi The Odyssey của Christopher Nolan ra rạp.

Cơn lốc phim ngoại giữa vùng trũng tháng 7

Theo số liệu từ Box Office Vietnam (BOVN), Minions & quái vật tiếp tục thống trị phòng vé ngày cuối tuần với 8,62 tỷ đồng, bán 83.752 vé/2.747 suất chiếu, nâng tổng doanh thu tích lũy lên hơn 120,44 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy hai tuần công chiếu.

Đứng thứ hai là Quỷ bắt hồn của đạo diễn Bùi Văn Hải. Bộ phim kinh dị Việt thu 5,19 tỷ đồng trong ngày, bán 59.428 vé/2.530 suất chiếu, nâng tổng doanh thu lên 18,23 tỷ đồng.

Khoảng cách giữa hai bộ phim không quá lớn nếu xét doanh thu trong ngày. Tuy nhiên, Minions & quái vật duy trì lợi thế nhờ thương hiệu hoạt hình quốc tế và sức hút với khán giả gia đình, qua đó tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phòng vé.

Theo nhận định của BOVN, Quỷ bắt hồn là phim có tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu thuộc nhóm cao nhất thị trường. Những ngày đầu ra rạp, có lúc tác phẩm bán gần 40 vé mỗi suất, cao hơn so với nhiều tác phẩm. Điều này cho thấy phim Việt vẫn được đón nhận, nhưng lợi thế thương hiệu không đủ mạnh để cạnh tranh với hàng loạt phim ngoại.

Quỷ bắt hồn có Quang Tuấn ra rạp giữa vùng trũng tháng 7, chưa tạo được cú hích doanh thu.

Hoạt hình Moana: Live action đứng thứ ba với 3,19 tỷ đồng, bán được 28.298 vé/1.643 suất chiếu dịp cuối tuần, doanh thu tích lũy đạt 8,72 tỷ đồng. Xếp ngay sau là Running Man Vietnam 2026: Chúa tể thời gian. Bộ phim có Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc thu 1,65 tỷ đồng, bán 11.246 vé qua 772 suất chiếu, nâng doanh thu cộng dồn lên 5,84 tỷ đồng. Vị trí thứ năm thuộc về phim kinh dị Thái Lan Ma nữ oán tình với hơn 1,26 tỷ đồng.

Nhìn vào bảng xếp hạng doanh thu hiện tại, phần lớn thị phần phòng vé vẫn thuộc về các tác phẩm nước ngoài. Ngoài Minions & quái vật và Moana live action, nhiều bộ phim ngoại khác vẫn duy trì sức hút sau nhiều tuần ra rạp như Bầy xác sống với 86,22 tỷ đồng doanh thu tích lũy hay Câu chuyện đồ chơi 5 đạt gần 26,86 tỷ đồng.

Nhiều phim Việt từng được kỳ vọng đã dần rời cuộc đua. Lầu chú Hỏa hiện đạt khoảng 78,06 tỷ đồng, trong khi Mesdames Thanh Sắc dừng ở hơn 16,53 tỷ đồng và gần như không còn đáng kể về suất chiếu.

Việc Quỷ bắt hồn không thể vượt Minions & quái vật doanh số trong ngày kéo dài chuỗi bất bại của phim ngoại gần một tháng qua. Đây không phải điều quá bất ngờ trong lịch sử rạp chiếu.

Nhiều năm qua, tháng 7 luôn được xem là vùng trũng doanh thu của phim Việt. Khác với mùa Tết hay kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, tháng 7 là thời điểm Hollywood và các hãng phim quốc tế đồng loạt tung dự án được đầu tư quy mô lớn. Hoạt hình, phiêu lưu, hành động, kinh dị và các thương hiệu điện ảnh nổi tiếng liên tục ra mắt, tạo sức ép lớn lên thị trường nội địa.

Chưa từng có bộ phim Việt nào khởi chiếu trong tháng 7 cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Tác phẩm đạt thành tích tốt nhất ở giai đoạn này từng được ghi nhận là Cô gái đến từ hôm qua (2017) với khoảng 70 tỷ đồng.

Năm 2026, bức tranh tiếp tục lặp lại. Quỷ bắt hồn được đánh giá là phim Việt có khả năng thương mại tốt nhất trong thời điểm hiện tại, nhưng vẫn phải nhường vị trí số một cho Minions & quái vật. Ở nhóm phía sau, Running Man Vietnam 2026: Chúa tể thời gian cũng gặp không ít áp lực vì chỉ là phiên bản điện ảnh quảng bá game show, phải cạnh tranh trực tiếp với Moana live action và nhiều tác phẩm quốc tế khác.

Bom tấn 250 triệu USD sắp đổ bộ

Giữa lúc phim Việt bước vào giai đoạn vùng trũng, tâm điểm tuần này hoàn toàn về The Odyssey của Christopher Nolan. Theo Variety, đây là một trong những dự án điện ảnh được chờ đợi nhất năm 2026, đánh dấu lần đầu đạo diễn từng giành giải Oscar đưa sử thi Hy Lạp của Homer lên màn ảnh rộng với quy mô bom tấn.

Bộ phim được Universal Pictures đầu tư khoảng 250 triệu USD, trở thành một trong những tác phẩm có kinh phí lớn nhất trong sự nghiệp của Christopher Nolan. Phim được ghi hình tại Hy Lạp, Italy, Morocco, Iceland và nhiều địa điểm khác bằng hệ thống máy quay IMAX, theo đuổi phong cách quay thực địa, không phụ thuộc kỹ xảo.

The Odyssey thu hút sự chú ý nhờ dàn diễn viên toàn sao hạng A như Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal và Benny Safdie. Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được công bố, quá trình ghi hình của bộ phim đã liên tục trở thành đề tài trên truyền thông quốc tế.

Bom tấn sử thi của Christopher Nolan đang được cả thế giới chờ đợi.

The Hollywood Reporter nhận định sau thành công của Oppenheimer với gần một tỷ USD doanh thu toàn cầu và 7 giải Oscar, mọi dự án mới của Christopher Nolan đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả lẫn giới phát hành. Nhiều chuỗi rạp quốc tế cũng dành số lượng lớn phòng chiếu IMAX cho The Odyssey ngay từ tuần đầu công chiếu.

Shawn Robbins - giám đốc điều hành Box Office Theory - đánh giá The Odyssey là một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu bom tấn lớn nhất nửa cuối năm 2026. Theo ông, sức hút từ thương hiệu Christopher Nolan, chất liệu sử thi kinh điển cùng dàn diễn viên hạng A giúp bộ phim có lợi thế lớn trong việc thu hút khán giả toàn cầu.

Sự xuất hiện của The Odyssey tạo thêm áp lực lên phòng vé Việt Nam. Khi bom tấn toàn cầu chính thức nhập cuộc, các bộ phim đang khai thác như Quỷ bắt hồn, Running Man Vietnam 2026: Chúa tể thời gian hay thậm chí Minions & quái vật đều phải cạnh tranh gay gắt hơn để giữ suất chiếu và doanh thu.