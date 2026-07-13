Victoria 'ngồi bất động' khoảnh khắc tuyển Anh thắng Na Uy

TPO - Victoria Beckham bất ngờ trở thành hiện tượng mạng xã hội sau khi tỏ ra bình thản trước bàn thắng của tuyển Anh vào lưới đội bóng Na Uy tại World Cup 2026.

Victoria Beckham là một trong những nàng WAG (vợ hoặc bạn gái cầu thủ) nổi tiếng nhất nước Anh. Tuy nhiên, có vẻ như nhiều năm theo chân chồng là David Beckham đến các sân bóng đá khắp thế giới khiến nhà thiết kế thời trang sinh năm 1974 không còn quá hào hứng với bộ môn này. Cô gây chú ý khi tỏ ra khá thờ ơ trong trận tứ kết giữa tuyển Anh và Na Uy tại World Cup 2026.

Victoria Beckham gây chú ý vì không biểu cảm khi tuyển Anh ghi bàn.

Tối 11/7 (giờ địa phương), ông bà Becks cùng ba con - Romeo, Cruz và Harper Seven - có mặt tại sân vận động Hard Rock ở Miami Gardens, Florida, Mỹ, để cổ vũ cho tuyển Anh.

“Tam sư” khởi đầu không thuận lợi khi chân sút Andreas Schjelderup giúp Na Uy vượt lên dẫn trước một bàn. Tuy nhiên, cục diện thay đổi trong thời gian bù giờ của hiệp một. Jude Bellingham ghi một bàn thắng ngoạn mục, gỡ hòa cho tuyển Anh.

Cổ động viên xứ sở sương mù vỡ òa trong khoảnh khắc đó. Trên khán đài, David cùng ba con đều bật dậy ăn mừng đầy phấn khích. Giữa khung cảnh đó, Victoria trở nên nổi bật vì ngồi bất động tại chỗ. Cô thậm chí không nở nổi một nụ cười.

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả xem trận đấu tại nhà và được đưa ra thảo luận rôm rả trên nền tảng X.

Cư dân mạng bình luận: “Khoảnh khắc vô giá khi bạn nhận ra Posh Spice yêu bóng đá đến mức nào”, “Đúng là bức ảnh ấn tượng: cả khán đài VIP đều gào thét khi tuyển Anh ghi bàn. Romeo gần như cởi trần để ăn mừng. David đứng bật dậy hét lớn, còn Posh vẫn ngồi bình thản, giữ nguyên thần thái và tạo dáng”, “Không còn nghi ngờ gì nữa, Victoria Beckham đúng là huyền thoại nước Anh”…

Thế nhưng, Daily Mail cho rằng bà mẹ 4 con không hoàn toàn “vô cảm”, mà chỉ là phản ứng chậm hơn người khác. Khi tuyển Anh chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1, Victoria được thấy đứng dậy vỗ tay, dù không hào hứng như những người xung quanh.

Biểu cảm đối lập của Victoria và David khiến nhiều người thích thú.

Victoria đứng dậy vỗ tay cho tuyển Anh khi trận đấu kết thúc.

Trước đây, Victoria từng tiết lộ không hề thích bóng đá trong quãng thời gian dài, kể từ thời điểm gặp chồng tại trận đấu Manchester United năm 1997. Mãi đến những năm gần đây, cô mới thay đổi quan điểm sau khi David giải nghệ và thành lập CLB Inter Miami.

"Tôi chưa bao giờ thích xem bóng đá. Tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy mình được chào đón ở các trận đấu. Tôi không nói điều này theo kiểu 'tội nghiệp tôi', nhưng trước đây mọi thứ chưa bao giờ thú vị như bây giờ. Giờ đây, mỗi khi ở Miami, tôi cảm thấy mình được chào đón. Tôi là bạn với gia đình các cầu thủ”, bà Becks nói với Financial Times năm 2024.

Trận tứ kết World Cup 2026 đánh dấu thêm một sự kiện cậu cả Brooklyn không tham dự cùng gia đình Beckham. Trong khi cả gia đình tụ họp tại Miami, Brooklyn cùng vợ Nicola Peltz theo dõi trận đấu từ New York và đăng ảnh lên Instagram Story.

Bức ảnh cũ có Brooklyn bị Victoria xóa khỏi bài đăng chúc mừng sinh nhật Harper Seven.

Trước trận đấu một ngày, Victoria cũng gây chú ý khi âm thầm xóa bức ảnh có Brooklyn khỏi bài đăng chúc mừng sinh nhật lần thứ 15 của con gái út.

Ban đầu, bài đăng của Victoria có bức ảnh cũ ghi lại khoảnh khắc Brooklyn vui đùa cùng Harper khi còn nhỏ. Tuy nhiên, không lâu sau, bức ảnh đã biến mất một cách bí ẩn.

Theo nhiều nguồn tin, Brooklyn không hài lòng khi cha mẹ tiếp tục đăng tải hình ảnh của anh trên mạng xã hội.

Trong khi ông bà Becks, Romeo, Cruz cùng bạn gái hai người đều đăng bài chúc mừng sinh nhật Harper, Brooklyn và Nicola không có bất kỳ động thái công khai nào.

Các nguồn tin cho biết Harper là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ những căng thẳng trong gia đình. Trước khi mâu thuẫn xảy ra, Brooklyn được cho là rất thân thiết và luôn hết mực yêu thương em gái.