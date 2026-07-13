Vì sao Thư Lâm, Phúc Thịnh được TP Hà Nội chọn thí điểm mô hình xã, phường XHCN?

TPO - Không chỉ kế thừa nền tảng hạ tầng và kinh tế từ huyện Đông Anh cũ, cùng bề dày giá trị văn hóa lịch sử phong phú, hai xã Thư Lâm và Phúc Thịnh còn sở hữu dư địa rất lớn để bứt phá mạnh mẽ về kinh tế, đô thị và chất lượng cuộc sống. Chính những lợi thế “vàng”, Hà Nội đã lựa chọn hai địa phương này để thí điểm mô hình “xã xã hội chủ nghĩa”, với mục tiêu cao nhất là nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Nâng cao hạnh phúc cho người dân



Theo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được lựa chọn thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”.

Ông Đặng Minh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Thịnh. Ảnh: Hữu Thắng.



Sáng 13/7, trao đổi với phóng viên báo chí, ông Đặng Minh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Thịnh cho biết, tâm trạng chung của Đảng ủy, chính quyền và bà con nhân dân trong xã rất phấn khởi.

“Sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết của Thành ủy đến toàn thể các chi bộ, đảng viên trong toàn xã, để thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận trong triển khai, tổ chức thực hiện”, ông Thắng nói.

Ông Thắng cũng thông tin, Đảng ủy xã cũng đã ra nghị quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cơ quan, tổ chức trong xã thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Xã Phúc Thịnh nhìn từ trên cao.

Chia sẻ về lý do xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được lựa chọn thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, ông Thắng cho biết, đây là hai địa phương được kế thừa những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, hạ tầng… của huyện Đông Anh cũ. Thêm vào đó, Phúc Thịnh – với vị trí cửa ngõ khu vực phía Bắc của Thủ đô, trên cơ sở định hướng quy hoạch, trong tương lai sẽ là một trung tâm, động lực phát triển của thành phố.

“Xã có rất nhiều lợi thế, là các trục đường kết nối giao thông giữa sân bay Nội Bài về nội đô, các tuyến đường vành đai kết nối với các tỉnh; trong tương lai sẽ có hệ thống đường sắt đô thị. Không gian phát triển của Phúc Thịnh trong thời gian tới sẽ rất tốt, giúp kết nối và phát triển kinh tế cho xã. Xã cũng có nhiều di tích lịch sử, các giá trị truyền thống về văn hoá, lịch sử...

“Chúng tôi cho rằng đây là những động lực cũng như cơ hội, dư địa để phát triển. Đây cũng là một trong những lý do để Thành ủy chọn Phúc Thịnh thí điểm xây dựng xã xã hội chủ nghĩa”, ông Đặng Minh Thắng nói.

Ông Đặng Minh Thắng cho biết, sau khi có nghị quyết của Thành ủy, trên cơ sở các tiêu chí cụ thể của thành phố, xã sẽ xây dựng kế hoạch để triển khai, với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn. Theo ông Thắng, các chỉ số hạnh phúc của người dân trong đề án có nêu rõ, đó là ngoài việc phát triển kinh tế, còn các nội dung liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập của người dân; việc thụ hưởng các giá trị về văn hóa, tinh thần, thể dục thể thao, đặc biệt là các hoạt động duy trì tình làng nghĩa xóm, kết nối cộng đồng…

Chia sẻ thêm, ông Thắng nhìn nhận, khi áp dụng thí điểm mô hình xã hội chủ nghĩa trên địa bàn, áp lực với cán bộ là rất lớn, bởi đây là mô hình mới, đang thí điểm. Chính quyền và nhân dân xã Phúc Thịnh quyết tâm nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, hướng đến việc thí điểm thành công, đưa Phúc Thịnh trở thành một trong những địa điểm hạnh phúc, “đáng sống”.

35 tiêu chí đã đạt và cơ bản đạt

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trọng Hải, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Thư Lâm cho biết, lý do Thư Lâm được chọn thí điểm xã xã hội chủ nghĩa, bởi xã hiện có dư địa phát triển rất lớn, với diện tích khoảng 43km2 và dân số hơn 102.000 người. Xã cũng tiếp giáp sân bay Nội Bài, kết nối với nhiều địa phương miền Bắc, lại có truyền thống văn hoá lịch sử lâu đời. Người dân Thư Lâm cũng có truyền thống đoàn kết, sẵn sàng tiếp nhận, ủng hộ những chủ trương mới.

Ông Nguyễn Trọng Hải, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Thư Lâm. Ảnh: Hữu Thắng.



“Xây dựng thí điểm xã xã hội chủ nghĩa không phải tạo ra một mô hình hành chính mới hay một phong trào thi đua mà mang những giá trị cốt lõi nhất, tốt đẹp nhất của chủ nghĩa xã hội đến với người dân để người dân có thể cảm nhận được hằng ngày. Đó là mong muốn của Thư Lâm và tôi cho rằng đây sẽ là giá trị cốt lõi nhất của mô hình”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, khi thực hiện mô hình xã xã hội chủ nghĩa, Thư Lâm sẽ được nhiều thứ, trong đó có ba thứ cốt lõi: Kinh tế sẽ phát triển một cách vượt bậc; Quản trị sẽ được nâng cao trên nền tảng số; Nhân dân sẽ được thụ hưởng những kết quả phát triển kinh tế và giá trị của quản trị hiện đại mang lại. Đúng như tinh thần Đảng bộ xã Thư Lâm xác định là tất cả vì hạnh phúc của nhân dân.

Xã Thư Lâm nhìn từ trên cao. Ảnh: Hữu Thắng.



Đáng chú ý, theo ông Nguyễn Trọng Hải, khi triển khai việc thí điểm mô hình xã xã hội chủ nghĩa, xã đã rà soát tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo đề án của thành phố. “Chúng tôi xác định đã có 35 tiêu chí đã đạt và cơ bản đạt, còn 19 tiêu chí chúng tôi tiếp tục có lộ trình xây dựng để quyết tâm đạt được”, ông Nguyễn Trọng Hải nêu thêm.

Ông Nguyễn Trọng Hải cho biết, với quyết tâm triển khai thành công việc thí điểm mô hình xã xã hội chủ nghĩa trên địa bàn, cán bộ, công chức trên địa bàn xã phải xác định đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nếu ai không đáp ứng được yêu cầu thì phải rời vị trí. Ông Hải cũng cho rằng, muốn thành công, cần có sự đóng góp của nhân dân – vừa là người thụ hưởng, nhưng cũng cần là người chung tay thực hiện.

Một góc xã Thư Lâm