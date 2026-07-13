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Người lính

Mỹ lần đầu sử dụng phương tiện không người lái trên không và trên biển tập kích Iran

Quỳnh Như

TPO - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) lần đầu tiên đã đồng thời triển khai máy bay không người lái (UAV) và xuồng tự sát (USV) trong đợt không kích mới nhằm vào Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, trong đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran rạng sáng thứ Hai (13/7), quân đội Mỹ đã lần đầu tiên sử dụng đồng thời máy bay không người lái tự sát trên không và xuồng tự sát trên biển để tấn công các mục tiêu.

Thông cáo của CENTCOM không nêu rõ chủng loại hay số lượng thiết bị được triển khai.

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Máy bay không người lái LUCAS. Ảnh: CENTCOM

Theo thông tin từ phía Mỹ, loại UAV tự sát trên không được sử dụng là Hệ thống tấn công chiến đấu không người lái giá rẻ (LUCAS), được xem là thiết kế dựa trên mẫu UAV Shahed-136 do Iran phát triển.

"Những máy bay không người lái giá rẻ này, được mô phỏng theo máy bay không người lái Shahed của Iran, hiện đang được Mỹ sản xuất", CENTCOM nêu rõ.

Đối với xuồng tự sát trên biển, ông Carl Schuster, cựu giám đốc Trung tâm Tình báo Liên hợp thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, nhận định với CNN rằng, phương tiện phù hợp nhất nhiều khả năng là xuồng không người lái mặt nước lớp Fleet.

Theo ông Schuster, các USV này ban đầu được thiết kế cho nhiệm vụ rà phá thủy lôi và chống tàu ngầm. Tuy nhiên, với tốc độ hơn khoảng 64 km/h, chúng có thể được cải tiến để thực hiện các cuộc tấn công một chiều, hay còn gọi là tấn công "tự sát".

Ông Schuster cho biết mỗi chiếc USV có giá hơn 2 triệu USD, nhưng bù lại rất khó bị đánh chặn. Cả USV và UAV LUCAS đều được thiết kế để triển khai từ các tàu chiến ven biển của Hải quân Mỹ.

Sân bay Iran bốc cháy dữ dội

Trong một diễn biến liên quan, CNN đã xác minh các đoạn video từ Iran ghi lại cảnh một nhà chứa máy bay tại sân bay Omidiyeh, thuộc tỉnh Khuzestan ở tây nam nước này, bốc cháy dữ dội sau một vụ tấn công.

Nguồn: Mạng xã hội X

Ông Valiollah Hayati, Phó thống đốc tỉnh Khuzestan, xác nhận Omidiyeh nằm trong số các địa điểm bị Mỹ tấn công vào sáng sớm thứ Hai (giờ địa phương). Tuy nhiên, ông không đề cập trực tiếp đến sân bay và cho biết chính quyền đang đánh giá mức độ thiệt hại.

Về phía Mỹ, CENTCOM tuyên bố đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran, nhắm tới hàng chục mục tiêu tại nhiều địa điểm bằng vũ khí chính xác.

Quỳnh Như
CNN
#Mỹ #Iran #UAV #xuồng không người lái #tấn công #CENTCOM #USV #xung đột #Trung Đông

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