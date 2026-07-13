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Người lính

Lực lượng Nga tập kích cảng biển của Ukraine bằng máy bay không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vào một số tàu thuyền đang neo đậu tại cảng Chernomorsk (vùng Odessa, Ukraine).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/7 cho biết quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào cảng Chernomorsk thuộc vùng Odessa của Ukraine, nhắm đến một số tàu thuyền đang neo đậu.

Theo phía Nga, mục tiêu của chiến dịch là làm suy yếu khả năng vận chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự của Ukraine tại khu vực Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ít nhất bốn phương tiện trên biển đã bị tấn công, gồm một phà chở hàng, một tàu chở hàng rời, một tàu tuần tra và một tàu đánh cá được cải tạo để triển khai máy bay không người lái trên biển.

Bộ này lưu ý rằng, toàn bộ cuộc tập kích được thực hiện bằng UAV Geran-4 Seeker sử dụng động cơ phản lực. Biến thể Seeker được trang bị hệ thống thị giác máy tính hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép UAV tự tìm kiếm, nhận dạng và khóa mục tiêu mà không cần sự điều khiển trực tiếp của người vận hành.

Đoạn video do quân đội Nga công bố, được ghi từ camera gắn trên các UAV cảm tử, cho thấy các thiết bị này tiếp cận và khóa mục tiêu vào phần cấu trúc thượng tầng của các con tàu. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại của các tàu chưa thể được xác minh và phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Trong những tuần gần đây, lực lượng Nga gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng lưỡng dụng của Ukraine bằng UAV cảm tử, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Moscow cho rằng đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ Nga.

Trong một diễn biến mới, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo rằng, từ 20h ngày 12/7 đến 8h ngày 13/7 (giờ Moscow), lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 342 máy bay không người lái của Ukraine.

Theo tuyên bố, các UAV bị bắn hạ tại Belgorod, Bryansk, Kaluga, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Moscow, Oryol, Rostov, Ryazan, Tula, Volgograd, cùng các khu vực Crimea, Adygea, Biển Azov và Biển Đen.

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn 11 quả bom dẫn đường và 585 máy bay không người lái của Ukraine.

Quỳnh Như
RT
#Nga #máy bay không người lái #AI #cảng Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #UAV

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