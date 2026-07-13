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Pháp luật

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Nhận hơn 200 triệu đồng để cấp khống giấy kiểm dịch

Huỳnh Thủy

TPO - Nguyên cán bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Krông Bông (cũ), tỉnh Đắk Lắk bị cáo buộc nhận hơn 200 triệu đồng để lập khống hồ sơ, cấp trái quy định nhiều giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

Ngày 13/7, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về các hành vi “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ” xảy ra trong hoạt động kiểm dịch động vật trên địa bàn.

Trong đó, 2 bị can bị khởi tố về hành vi “Nhận hối lộ” gồm: Trần Minh Điền (43 tuổi), nguyên Phó Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Krông Bông (cũ), tỉnh Đắk Lắk và Hỏa Chí Hoàng Anh (29 tuổi), nguyên Kiểm dịch viên của Trạm này.

6 bị can bị khởi tố về hành vi “Đưa hối lộ” gồm: Hoàng Văn Tín (33 tuổi, trú TP. Huế; Nguyễn Đức Tùng (40 tuổi), Lê Duy Hân (42 tuổi), Trần Văn Khoa (40 tuổi), Phạm Thị Bình (47 tuổi) và Vũ Huy Kiên (37 tuổi), cùng trú tỉnh Đắk Lắk.

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Các đối tượng liên quan trong vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2024 - 6/2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Krông Bông (cũ), đối tượng Điền và Anh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận tiền của nhiều cá nhân nhằm lập, ký, cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trái quy định.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã không thực hiện việc kiểm tra thực tế động vật theo quy định, lập khống nội dung hồ sơ, ký xác nhận sai sự thật và hợp thức hóa hồ sơ kiểm dịch vì động cơ vụ lợi.

Đáng chú ý, sau ngày 1/1/2025, dù không còn là kiểm dịch viên nhưng Điền vẫn tiếp nhận thông tin, lập hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ rồi chuyển cho Anh ký xác nhận để cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch trái quy định.

Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, đối tượng Điền đã nhận hơn 200 triệu đồng từ 6 bị can nêu trên để lập, ký, cấp trái quy định nhiều Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, tạo điều kiện cho việc vận chuyển, lưu thông động vật và sản phẩm động vật không đúng quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Huỳnh Thủy
#Kiểm dịch #hối lộ Đắk Lắk #pháp luật #cảnh sát

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