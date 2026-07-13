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Pháp luật

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Trận tứ kết World Cup 2026 phơi bày đường dây cá độ ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

TPO - Công an xã Cầu Khởi (Tây Ninh) triệt xóa tụ điểm tổ chức cá cược bóng đá World Cup 2026, bước đầu xác định số tiền giao dịch gần 2 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 2 người.

Ngày 13/7, Công an xã Cầu Khởi (tỉnh Tây Ninh) thông tin vừa triệt xóa một tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền, bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch gần 2 tỷ đồng.

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Tang vật công an thu giữ gồm nhiều điện thoại di động và dữ liệu điện tử phục vụ điều tra. Ảnh: Công an xã Cầu Khởi

Theo cơ quan công an, đây là kết quả thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Tô Văn Lượng (SN 1984, ngụ ấp Phước Lễ, xã Cầu Khởi) có biểu hiện tổ chức cho nhiều người tham gia cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với quy mô lớn. Mỗi ngày, số tiền giao dịch được xác định lên đến hàng trăm triệu đồng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Khoảng 4h10 ngày 10/7, Công an xã Cầu Khởi kiểm tra, bắt quả tang và mời làm việc 5 người liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá tại một địa điểm ở ấp Phước Lễ. Tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ khi World Cup 2026 khởi tranh, Lượng sử dụng một trang mạng cá cược để lấy tỷ lệ kèo rồi chuyển cho những người tham gia đặt cược.

Riêng trận tứ kết giữa đội tuyển Pháp và Maroc diễn ra rạng sáng 10/7, Lượng được xác định đã tổ chức cho 5 người tham gia cá cược với tổng số tiền 81 triệu đồng.

Ngoài việc đứng ra tổ chức cho nhiều người cá cược, Lượng còn trực tiếp sử dụng tài khoản trên trang mạng cá cược để giao dịch, nhận và thanh toán tiền thắng, thua cho các con bạc. Bước đầu, cơ quan công an xác định tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động cá cược bóng đá của đối tượng gần 2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tiến
#Tây Ninh #cá cược bóng đá #World Cup #giao dịch #bắt giữ #cá độ

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