TPHCM đang tiếp nhận việc phục hồi và số hóa miễn phí ảnh liệt sĩ

Ngày 13/7, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết cơ quan này đang phối hợp cùng Công an TPHCM triển khai Kế hoạch tổ chức phục dựng ảnh liệt sĩ dành cho thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.
Hoạt động trên là việc làm thiết thực thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 TPHCM về triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027); tiếp tục đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng, đồng thời phát huy hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác chính sách, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Hoạt động có sự hỗ trợ tình nguyện của 20 bạn trẻ là thành viên nhóm phục dựng ảnh Team Lee. Theo đó, chương trình sẽ tiếp nhận những bức ảnh của liệt sĩ đã bị mờ, nhòe, rách, ố màu, mất nét hoặc hư hỏng do thời gian để tiến hành phục dựng, số hóa và lưu giữ lâu dài.
Việc làm ý nghĩa này không chỉ ứng dụng công nghệ nhằm khôi phục hình ảnh của các Anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần gìn giữ những ký ức thiêng liêng của mỗi gia đình, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.
Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM đề nghị thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách có nhu cầu phục dựng ảnh liệt sĩ, hãy liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, đặc khu nơi cư trú thuộc TPHCM để được hướng dẫn đăng ký và cung cấp hình ảnh. Cơ quan chức năng khuyến khích các gia đình thân nhân liệt sĩ gửi ảnh dưới dạng ảnh chụp, ảnh quét (scan) hoặc ảnh đã số hóa.
Đối với ảnh gốc, cơ quan tiếp nhận sẽ quản lý, bảo quản và hoàn trả đầy đủ theo đúng quy định.
Sau khi hoàn thành, gia đình và thân nhân liệt sĩ sẽ được bàn giao file ảnh phục dựng và ảnh in (hoàn toàn miễn phí) để lưu giữ, thờ phụng và sử dụng theo nhu cầu.
Mỗi bức ảnh được phục dựng không chỉ khôi phục chân dung của người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần lan tỏa truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Vừa qua, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM tổ chức Lễ tiếp nhận kỷ vật chiến tranh và hồ sơ chôn cất liệt sĩ do nhóm nghiên cứu Dự án, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI) thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech (Hoa Kỳ) trao tặng.
Theo đó, nhóm nghiên cứu đã trao cho Ban Chỉ đạo 515 TPHCM các hồ sơ, tài liệu và kỷ vật có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, gồm: hồ sơ của 3 kỷ vật liệt sĩ; hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại Bệnh viện K76A và hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 962 - liên quan đến hiện vật được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng.
Những tài liệu này được nhóm nghiên cứu sưu tầm, tổng hợp, nghiên cứu và trao tặng nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng Việt Nam bổ sung nguồn dữ liệu phục vụ đối chiếu hồ sơ, xác minh nhân chứng, khảo sát thực địa và từng bước xác định vị trí chôn cất liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Nói về các hồ sơ, kỷ vật mà nhóm nghiên cứu trao cho TPHCM dịp này, luật sư Tạ Thu Phong (thành viên VWAI) cho biết đây cũng là những phần việc mà nhóm thực hiện được trong thời gian qua. Nhóm đã phục dựng lại tất cả các hồ sơ quân nhân tử trận, bao gồm những hiện vật, kỷ vật trong hồ sơ gốc, trở thành một bản hồ sơ có thể trao trả.
Theo ông Phong, những văn bản này được phục dựng trên cơ sở các tài liệu gốc đã được quân đội Hoa Kỳ thu được trên chiến trường.
“Kèm theo đó là các hồ sơ quân nhân để khi gia đình tiếp cận được thì sẽ hiểu được ông cha mình ngày xưa đã hoạt động và ngã xuống như thế nào. Đây là các vấn đề mang tính nhân đạo hậu chiến”, luật sư Phong nói.