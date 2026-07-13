Đại sứ quán Ấn Độ cảm kích nỗ lực của Việt Nam sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc

TPO - Đại sứ quán Ấn Độ cảm ơn các cơ quan chức năng Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để hoàn tất thủ tục cần thiết, nhằm sớm đưa thi thể 15 công dân Ấn Độ thiệt mạng trong vụ tai nạn lật ca nô thương tâm tại Phú Quốc về nước.

Trong bài đăng trên trang Facebook chính thức, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho biết đang cùng Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP HCM phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam để hoàn tất thủ tục trong thời gian sớm nhất.

“Trong thời khắc đau buồn này, chúng tôi trân trọng ghi nhận và cảm kích những nỗ lực hỗ trợ từ người bạn truyền thống đáng tin cậy của chúng tôi”, Đại sứ quán viết.

Bài đăng của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trên trang Facebook chính thức

Thi thể của 15 công dân Ấn Độ thiệt mạng trong vụ tai nạn lật ca nô xảy ra ngày 11/7 tại Phú Quốc sẽ được hồi hương từ TP HCM về Ấn Độ trong ngày 13/7.

Chuyến bay dự kiến cất cánh từ TP HCM lúc 18h00 và đáp xuống sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj (Mumbai) lúc 21h35 (giờ địa phương).

Chính quyền các bang liên quan đã được thông báo và sẽ phối hợp với gia đình nạn nhân để tiếp nhận thi thể và đưa về nơi an táng cuối cùng.

Đại sứ quán cũng cho biết, công dân Ấn Độ bị thương trong vụ lật ca nô đã được chuyển đến điều trị tại bệnh viện ở TP HCM, và người thân của bệnh nhân đã có mặt tại thành phố.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chỉ đạo các đơn vị trong Bộ, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP HCM và các cơ quan hữu quan để kịp thời hỗ trợ, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với phía Ấn Độ trong việc giải quyết hậu quả.

Ngày 12/7, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao - do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng làm trưởng đoàn - cùng lãnh đạo Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ TPHCM đã làm việc với các cơ quan chức năng địa phương, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM hỗ trợ các nạn nhân; hướng dẫn các thủ tục cần thiết lo hậu sự cho những du khách bị thiệt mạng và sớm đưa thi hài về nước.

Sở Ngoại vụ TPHCM bố trí cán bộ trực 24/7, thành lập 2 tổ công tác về hỗ trợ pháp lý và đón tiếp gia đình các nạn nhân; phối hợp với cơ quan chức năng Bộ Công an về thủ tục nhập cảnh Việt Nam đối với đại diện chính quyền bang Tamil Nadu sang Việt Nam thay mặt gia đình phối hợp xử lý vụ việc.