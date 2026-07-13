Loạt vấn đề nóng được mổ xẻ tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An

TPO - Hàng loạt vấn đề "nóng" đã được các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An thẳng thắn chỉ ra và kiến nghị giải pháp xử lý.

Ngày 13/7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ 4 để xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Tại phiên thảo luận Tổ 3, 15 đại biểu đã phát biểu, trao đổi hơn 40 vấn đề. Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là công tác bồi thường đất nông nghiệp. Đại biểu Nguyễn Trường Giang - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Nguyên - cho biết trước ngày 1/7, địa phương được thống nhất áp dụng mức bồi thường 72.000 đồng/m² đối với một số dự án. Tuy nhiên, sau khi tỉnh ban hành lại hệ số K, đơn giá trở về 63.000 đồng/m², gây khó khăn trong quá trình thực hiện khi nhiều dự án đã công bố phương án bồi thường theo mức giá cũ.

Đại biểu đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu cơ chế phù hợp đối với các địa bàn ven đô, nơi giá đất nông nghiệp thực tế cao hơn nhiều so với mặt bằng chung, đồng thời sớm tháo gỡ những bất cập trong quản lý tài nguyên khoáng sản khi thẩm quyền của cấp xã chưa được quy định rõ sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Quang cảnh kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Nguyên - phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 3.

Đại biểu Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An - phản ánh tình trạng hạ tầng lưới điện ở nhiều địa phương, nhất là khu vực Thanh Chương (cũ), chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đại biểu đề nghị ngành điện xây dựng lộ trình đầu tư, nâng cấp lưới điện, đồng thời công khai kế hoạch để địa phương và cử tri theo dõi.

Liên quan lĩnh vực thủy lợi, đại biểu kiến nghị UBND tỉnh sớm bố trí nguồn lực sửa chữa khẩn cấp các hồ Đầu Mối, Tiến Đạt và Đá Đen trên địa bàn xã Hoa Quân. Các công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu cho khoảng 85 ha lúa và đe dọa an toàn của gần 20 hộ dân.

Các đại biểu cũng kiến nghị tỉnh nghiên cứu mở rộng chính sách hỗ trợ đối với các chức danh phó đoàn thể ở thôn, bản như có cơ chế linh hoạt giải quyết tình trạng thiếu nhân sự sau sáp nhập, đồng thời quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, viễn thông ở vùng sâu, vùng xa, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, sớm xử lý tài sản công dôi dư, phát triển dược liệu và tháo gỡ những vướng mắc đối với hệ thống trạm y tế cấp xã.

Giải trình tại phiên thảo luận, lãnh đạo các sở, ngành đã làm rõ nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Đậu Đình Dương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An - cho biết Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cấp xã, đồng thời tiếp tục tham mưu bổ sung khi các bộ, ngành Trung ương ban hành hướng dẫn chuyên ngành.

Đối với kiến nghị về chế độ cho các chức danh phó đoàn thể ở cơ sở, Sở Nội vụ cho biết sẽ tiếp thu, nghiên cứu tham mưu khi điều kiện ngân sách cho phép.

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh các ý kiến của đại biểu đều xuất phát từ thực tiễn, phản ánh đúng những khó khăn của cơ sở và là cơ sở quan trọng để hoàn thiện các quyết sách của HĐND tỉnh.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An - phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 3.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành rà soát toàn diện các cơ chế, chính sách đã ban hành, mạnh dạn bãi bỏ những chính sách không còn phù hợp hoặc triển khai kém hiệu quả để tập trung nguồn lực cho các chính sách thiết thực hơn. Cùng với đó, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, đẩy nhanh xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và tập trung tháo gỡ những khó khăn về điện, hạ tầng, tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Kết luận phiên thảo luận, chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị các ý kiến chưa được giải trình đầy đủ tiếp tục được tổng hợp, hoàn thiện để báo cáo tại phiên thảo luận toàn thể, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các nghị quyết sẽ được HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp.