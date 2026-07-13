Tuổi trẻ chung tay hiện thực hóa khát vọng 'Trả lại tên cho liệt sĩ'

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên cả nước hưởng ứng Chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ trên nền tảng thiện nguyện, nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ... góp phần hiện thực hóa khát vọng thiêng liêng "Trả lại tên cho liệt sĩ".

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành công văn về việc ủng hộ Chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ trên nền tảng thiện nguyện, do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam kết hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phát động.

Nguồn lực huy động được sẽ hỗ trợ các nhiệm vụ như lấy mẫu sinh phẩm, đính chính thông tin trên bia mộ, đưa các anh về với đất mẹ yêu thương; tìm kiếm, đề xuất khai quật những ngôi mộ chôn tập thể của liệt sĩ; giúp đỡ tặng nhà, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Hành động ý nghĩa ngày cũng nhằm góp phần thực hiện hóa khát vọng thiêng liêng “Trả lại tên cho liệt sĩ”, khi cả nước còn gần 200 ngàn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, gần 300 ngàn hài cốt liệt sĩ trong các nghĩa trang chưa xác định được danh tính.

Đây cũng là dịp để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa nhân văn của chương trình; qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ, nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Các cấp bộ Đoàn, Hội vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội tích cực hưởng ứng, ủng hộ chương trình trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện, khả năng của tổ chức, cá nhân.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ thân nhân liệt sĩ thu nhận mẫu ADN.