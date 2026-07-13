Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' chặng 3 đến với vùng đất địa đầu Lũng Cú

Dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Đỗ Tuấn Hanh - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Duy Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Về phía tỉnh Tuyên Quang có chị Dương Minh Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; anh Thào Mạnh Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang. Cùng dự có đại diện các tỉnh, đơn vị đồng hành và đông đảo hội viên, thanh niên.
Trước đó, chặng 2 của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã diễn ra tại thành phố Huế, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa. Từ Cố đô Huế, ngọn lửa của niềm tin, khát vọng cống hiến, tinh thần đoàn kết và sức trẻ Việt Nam tiếp tục được lan tỏa, kết nối hành trình đến với vùng đất địa đầu Lũng Cú.
Tại chương trình, các thanh niên tiêu biểu đại diện tuổi trẻ cả nước đã rước ngọn lửa thiêng hội tụ về chặng 3 của hành trình tại Cột cờ Lũng Cú - biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia.
Phát biểu tại chương trình, chị Dương Minh Nguyệt - đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cho biết, việc Trung ương Hội lựa chọn Lũng Cú là điểm đến của hành trình mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là vùng đất địa đầu Tổ quốc, nơi cột cờ Lũng Cú hiên ngang giữa núi non biên cương, biểu tượng cho ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết và tình yêu quê hương, đất nước.
Lũng Cú cũng là nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc, trong đó có làng văn hóa Lô Lô Chải - điểm đến được biết đến với những nét văn hóa truyền thống độc đáo, những nếp nhà trình tường, phong tục, lễ hội được đồng bào gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Tại Tuyên Quang - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi từng là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, tuổi trẻ địa phương hôm nay tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tích cực học tập, tham gia chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị đồng hành triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Cụ thể, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Seacret trao tặng một công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” và các phần quà, tổng trị giá 108 triệu đồng. Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam trao tặng 5 mô hình sinh kế cho thanh niên tỉnh Tuyên Quang, gồm 5.000 con gà giống và 2,5 tấn thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế.
Cũng trong dịp này, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hưng Yên trao tặng công trình sân chơi thanh thiếu nhi cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học, THCS Pà Vầy Sủ, xã Pà Vầy Sủ. Tổng công ty Đối tác Chân Thật cùng Trung tâm Phát triển văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản trao tặng một sân chơi thanh thiếu nhi cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học, THCS Sơn Vĩ, xã Sơn Vĩ.
Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục được kỳ vọng là hoạt động góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, đồng thời lan tỏa tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong giai đoạn mới.