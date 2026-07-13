Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' chặng 3 đến với vùng đất địa đầu Lũng Cú

TPO - Sáng 13/7, tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chặng 3, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, chào mừng 70 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Đỗ Tuấn Hanh - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Duy Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Việt Anh

Về phía tỉnh Tuyên Quang có chị Dương Minh Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; anh Thào Mạnh Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang. Cùng dự có đại diện các tỉnh, đơn vị đồng hành và đông đảo hội viên, thanh niên.

Trước đó, chặng 2 của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã diễn ra tại thành phố Huế, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa. Từ Cố đô Huế, ngọn lửa của niềm tin, khát vọng cống hiến, tinh thần đoàn kết và sức trẻ Việt Nam tiếp tục được lan tỏa, kết nối hành trình đến với vùng đất địa đầu Lũng Cú.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (ngoài cùng bên phải) trao quà cho người dân xã Lũng Cú.

Tại chương trình, các thanh niên tiêu biểu đại diện tuổi trẻ cả nước đã rước ngọn lửa thiêng hội tụ về chặng 3 của hành trình tại Cột cờ Lũng Cú - biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia.

Phát biểu tại chương trình, chị Dương Minh Nguyệt - đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cho biết, việc Trung ương Hội lựa chọn Lũng Cú là điểm đến của hành trình mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là vùng đất địa đầu Tổ quốc, nơi cột cờ Lũng Cú hiên ngang giữa núi non biên cương, biểu tượng cho ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết và tình yêu quê hương, đất nước.

Lũng Cú cũng là nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc, trong đó có làng văn hóa Lô Lô Chải - điểm đến được biết đến với những nét văn hóa truyền thống độc đáo, những nếp nhà trình tường, phong tục, lễ hội được đồng bào gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Chị Dương Minh Nguyệt - Bí thư và anh Thào Mạnh Cường - Phó Bí thư tỉnh Đoàn Tuyên Quang nhận 5 mô hình sinh kế cho thanh niên, sân chơi cho trẻ em do các đơn vị tài trợ trao tặng.

Tại Tuyên Quang - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi từng là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, tuổi trẻ địa phương hôm nay tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tích cực học tập, tham gia chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.