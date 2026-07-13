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Giới trẻ

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Đà Nẵng và Cao Bằng trao đổi cách làm hay trong phong trào thiếu nhi

Giang Thanh

TPO - Không chỉ trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn, chương trình giao lưu giữa Thành Đoàn Đà Nẵng và Tỉnh Đoàn Cao Bằng còn hướng trọng tâm vào công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, với nhiều mô hình, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đội và tạo thêm sân chơi an toàn, bổ ích cho trẻ em.

Ngày 12/7, Thành Đoàn Đà Nẵng và Tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức Chương trình gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

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Tỉnh Đoàn Cao Bằng tham quan nhà truyền thống của Thành Đoàn Đà Nẵng.

Tham dự chương trình anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và chị Nguyễn Thị Hương Nhung - Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng cùng các anh chị Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành, Thường trực Hội Doanh nhân trẻ cùng cán bộ Đoàn và đại diện các đơn vị trực thuộc.

Đoàn công tác của Tỉnh Đoàn Cao Bằng đã tham quan nhà truyền thống của Thành Đoàn Đà Nẵng, lắng nghe những chia sẻ về quá trình cống hiến và trưởng thành cũng như những thành tựu của tuổi trẻ Đà Nẵng thời gian qua.

Hai đơn vị đã cùng trao đổi, chia sẻ những kết quả nổi bật, kinh nghiệm thực tiễn, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, thảo luận, gợi mở các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trong thời gian tới.

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Hai bên cùng chia sẻ những mô hình hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác Tỉnh Đoàn Cao Bằng đã đến tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm tại Cung Thiếu nhi Đà Nẵng, tìm hiểu một số mô hình, hoạt động chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường rèn luyện, phát triển toàn diện cho thiếu nhi.

Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động nhằm đa dạng hóa các sân chơi hè cho thiếu nhi, tạo môi trường năng động, lành mạnh để các em phát triển toàn diện, an toàn.

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Tham quan Cung Thiếu nhi Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, sau sáp nhập, Thành Đoàn đã tổ chức và duy trì hiệu quả các thiết chế văn hóa dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn, tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn - Đội trong định hướng, giáo dục tư tưởng, trang bị kiến thức và kỹ năng để các em tự tin kết nối, hội nhập.

Đây là cơ hội để hai bên trao đổi những cách làm hay, mô hình hiệu quả không chỉ trong công tác Đoàn mà còn hướng trọng tâm vào công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi.

"Chương trình góp phần tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa Thành Đoàn Đà Nẵng và Tỉnh Đoàn Cao Bằng, hướng đến nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới", anh Hùng nói.

Giang Thanh
#Hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm đoàn thể #Phong trào thanh thiếu nhi Đà Nẵng và Cao Bằng #Hoạt động chăm sóc và giáo dục thiếu nhi #Các mô hình sáng tạo trong công tác Đoàn #Giao lưu văn hóa và tăng cường đoàn kết #Thành Đoàn Đà Nẵng #Tỉnh Đoàn Cao Bằng #Cung Thiếu nhi Đà Nẵng

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