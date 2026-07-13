Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chàng trai 9x và quyết định đi ngược số đông sau hơn 10 năm xa quê

Thu Hiền

TPO - Sau hơn 10 năm làm việc tại Nhật Bản, anh Võ Quốc Tuấn (SN 1990, Nghệ An) trở về quê hương và chọn nuôi thỏ - mô hình còn khá mới ở địa phương. Quyết định ấy đã mở ra hướng khởi nghiệp hiệu quả trên vùng đồi xứ Nghệ.

Video: Quyết định “đi ngược số đông” sau hơn một thập kỷ xa quê của chàng trai 9X Võ Quốc Tuấn.

Bỏ phố về quê, chọn lối đi khác biệt

Con đường dẫn vào xóm Nam Kim, xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) uốn lượn qua những triền đồi xanh. Giữa không gian yên bình ấy là trang trại rộng khoảng 200m² của anh Võ Quốc Tuấn (SN 1990). Ít ai biết rằng, để có được cơ ngơi với gần 700 con thỏ như hôm nay, anh Tuấn từng trải qua quãng thời gian loay hoay tìm hướng đi sau hơn một thập kỷ xa quê.

Năm 2008, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Tuấn vào Đà Nẵng học nghề điện. Hai năm sau, anh quyết định sang Nhật Bản làm việc với mong muốn tích lũy vốn và kinh nghiệm.

Hơn 10 năm sống nơi xứ người là quãng thời gian anh học được nhiều điều, từ tác phong làm việc, tính kỷ luật đến cách tổ chức sản xuất. Nhưng trong suy nghĩ của anh, quê hương vẫn luôn là nơi sẽ trở về để lập nghiệp.

tp-6.jpg
Trang trại nuôi thỏ của anh Võ Quốc Tuấn.

Cuối năm 2022, sau khi kết thúc thời gian lao động ở Nhật Bản, anh trở về quê, lập gia đình và bắt đầu hành trình khởi nghiệp. “Tôi có một khoản vốn tích góp nhưng lại không biết nên làm gì. Nhiều mô hình ở địa phương đã có người làm, vì vậy tôi muốn tìm một hướng đi khác để tạo dấu ấn riêng”, anh Tuấn chia sẻ.

Sau nhiều tháng tìm hiểu các mô hình chăn nuôi trong và ngoài tỉnh, anh quyết định lựa chọn nuôi thỏ - loại vật nuôi khi ấy còn khá xa lạ tại địa phương.

Quyết định này từng khiến nhiều người thân lo lắng. Không ít người khuyên anh nên nuôi bò, lợn hay gà để dễ tiêu thụ hơn. Tuy nhiên, anh tin rằng nếu làm bài bản và xây dựng được đầu ra ổn định thì con thỏ vẫn có nhiều tiềm năng.

tp-1.jpg
Sau hơn 10 năm làm việc tại Nhật Bản, anh Võ Quốc Tuấn trở về quê hương khởi nghiệp với mô hình nuôi thỏ.

Không vội vàng đầu tư lớn, anh ra Hải Phòng học kỹ thuật chăn nuôi, tìm hiểu từ cách chọn giống, thiết kế chuồng trại đến quy trình phòng bệnh rồi mới đưa những lứa thỏ đầu tiên về nuôi. “Ban đầu, tôi chỉ mua 70 con thỏ cái và 10 con thỏ đực để nuôi thử nghiệm. Mình làm ít trước để vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm. Khi nắm chắc kỹ thuật và đầu ra ổn định mới mạnh dạn mở rộng quy mô”, anh Tuấn chia sẻ.

Là người tiên phong nuôi thỏ tại địa phương, anh gần như phải tự mày mò mọi công đoạn. Chuồng nuôi được thiết kế thông thoáng để giảm nhiệt vào mùa hè nhưng vẫn kín gió khi mùa đông đến. Chế độ dinh dưỡng, vệ sinh chuồng trại và lịch tiêm phòng đều được ghi chép cẩn thận để từng bước hoàn thiện quy trình chăn nuôi.

tp-4.jpg
Những chú thỏ trắng được nuôi trong hệ thống chuồng trại thông thoáng, sạch sẽ.

Những ngày đầu, khó khăn lớn nhất là đầu ra. Thịt thỏ chưa phổ biến nên nhiều lứa đến kỳ xuất bán vẫn tiêu thụ chậm. “Tôi xác định làm nông nghiệp phải kiên trì. Nếu bỏ cuộc giữa chừng thì toàn bộ công sức và vốn liếng coi như mất hết”, anh nói.

Mở hướng phát triển nông nghiệp trải nghiệm

Sau gần 3 năm phát triển, trang trại của anh Tuấn hiện có gần 700 con thỏ, gồm khoảng 150 con mẹ sinh sản, 10 con đực giống và hàng trăm con thỏ thương phẩm.

Để giảm chi phí, gia đình tận dụng diện tích đất đồi trồng cỏ sữa, chuối và nhiều loại rau xanh làm nguồn thức ăn. Mỗi sáng, đàn thỏ được bổ sung cám công nghiệp để bảo đảm dinh dưỡng; buổi chiều và tối sử dụng cỏ tươi, lá chuối cùng rau xanh cắt ngay trong vườn. Nguồn nước khe núi quanh năm cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăn nuôi.

tp-3.jpg
Đàn thỏ được nuôi theo quy trình bài bản, tận dụng nguồn thức ăn xanh từ vùng đồi Thiên Nhẫn.

Theo anh Tuấn, điều đáng mừng nhất không chỉ là hiệu quả kinh tế mà còn là sự thay đổi trong cách nhìn của người dân địa phương. Từ chỗ tò mò về mô hình mới, nhiều hộ đã tìm đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm và mua giống để phát triển chăn nuôi.

Hiện, thỏ thương phẩm của trang trại chủ yếu được cung cấp cho các nhà hàng và thương lái trong tỉnh với giá từ 110.000-120.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, anh còn bán thỏ giống cho những hộ có nhu cầu phát triển mô hình. Mỗi cặp thỏ giống từ 30-35 ngày tuổi có giá dao động 180.000-200.000 đồng.

Không chỉ dừng lại ở chăn nuôi, trang trại của anh Tuấn còn trở thành điểm đến trải nghiệm vào mỗi dịp cuối tuần. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến tham quan, cho thỏ ăn và tìm hiểu về quy trình chăn nuôi. Những chú thỏ hiền lành trở thành "cầu nối" giúp trẻ em gần gũi hơn với thiên nhiên, hiểu thêm về vật nuôi và cuộc sống nông thôn.

tp-5.jpg
Thỏ giống từ 30-35 ngày tuổi được nhiều hộ chăn nuôi tìm mua để phát triển mô hình.

Nhận thấy tiềm năng phát triển, anh Tuấn đã liên kết với du lịch cộng đồng xã Thiên Nhẫn để xây dựng trang trại thành điểm trải nghiệm dành cho học sinh và du khách. “Tôi mong các em nhỏ có thêm một không gian để tự tay chăm sóc vật nuôi, hiểu hơn giá trị của lao động nông nghiệp và thêm yêu thiên nhiên, quê hương”, anh Tuấn chia sẻ.

Trong thời gian tới, anh Tuấn dự kiến nâng tổng đàn lên khoảng 1.000 – 1.200 con, đồng thời phát triển thêm một số vật nuôi khác nhằm đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm, hướng tới mô hình nông trại giáo dục.

tp-2.jpg
Mô hình nuôi thỏ của anh Võ Quốc Tuấn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm.

Lãnh đạo xã Thiên Nhẫn đánh giá, mô hình nuôi thỏ của anh Võ Quốc Tuấn là hướng đi mới, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Là người đầu tiên phát triển mô hình nuôi thỏ quy mô lớn tại xã, anh Tuấn đã bước đầu khẳng định hiệu quả kinh tế, tận dụng tốt lợi thế đất đồi và nguồn thức ăn sẵn có, đồng thời mở ra hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm.

Thu Hiền
#khởi nghiệp #nuôi thỏ #Nghệ An #nông nghiệp #du lịch trải nghiệm #nông trại #chăn nuôi #nông trại giáo dục

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe