Chàng trai 9x và quyết định đi ngược số đông sau hơn 10 năm xa quê

TPO - Sau hơn 10 năm làm việc tại Nhật Bản, anh Võ Quốc Tuấn (SN 1990, Nghệ An) trở về quê hương và chọn nuôi thỏ - mô hình còn khá mới ở địa phương. Quyết định ấy đã mở ra hướng khởi nghiệp hiệu quả trên vùng đồi xứ Nghệ.

Video: Quyết định “đi ngược số đông” sau hơn một thập kỷ xa quê của chàng trai 9X Võ Quốc Tuấn.

Bỏ phố về quê, chọn lối đi khác biệt

Con đường dẫn vào xóm Nam Kim, xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) uốn lượn qua những triền đồi xanh. Giữa không gian yên bình ấy là trang trại rộng khoảng 200m² của anh Võ Quốc Tuấn (SN 1990). Ít ai biết rằng, để có được cơ ngơi với gần 700 con thỏ như hôm nay, anh Tuấn từng trải qua quãng thời gian loay hoay tìm hướng đi sau hơn một thập kỷ xa quê.

Năm 2008, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Tuấn vào Đà Nẵng học nghề điện. Hai năm sau, anh quyết định sang Nhật Bản làm việc với mong muốn tích lũy vốn và kinh nghiệm.

Hơn 10 năm sống nơi xứ người là quãng thời gian anh học được nhiều điều, từ tác phong làm việc, tính kỷ luật đến cách tổ chức sản xuất. Nhưng trong suy nghĩ của anh, quê hương vẫn luôn là nơi sẽ trở về để lập nghiệp.

Trang trại nuôi thỏ của anh Võ Quốc Tuấn.

Cuối năm 2022, sau khi kết thúc thời gian lao động ở Nhật Bản, anh trở về quê, lập gia đình và bắt đầu hành trình khởi nghiệp. “Tôi có một khoản vốn tích góp nhưng lại không biết nên làm gì. Nhiều mô hình ở địa phương đã có người làm, vì vậy tôi muốn tìm một hướng đi khác để tạo dấu ấn riêng”, anh Tuấn chia sẻ.

Sau nhiều tháng tìm hiểu các mô hình chăn nuôi trong và ngoài tỉnh, anh quyết định lựa chọn nuôi thỏ - loại vật nuôi khi ấy còn khá xa lạ tại địa phương.

Quyết định này từng khiến nhiều người thân lo lắng. Không ít người khuyên anh nên nuôi bò, lợn hay gà để dễ tiêu thụ hơn. Tuy nhiên, anh tin rằng nếu làm bài bản và xây dựng được đầu ra ổn định thì con thỏ vẫn có nhiều tiềm năng.

Sau hơn 10 năm làm việc tại Nhật Bản, anh Võ Quốc Tuấn trở về quê hương khởi nghiệp với mô hình nuôi thỏ.

Không vội vàng đầu tư lớn, anh ra Hải Phòng học kỹ thuật chăn nuôi, tìm hiểu từ cách chọn giống, thiết kế chuồng trại đến quy trình phòng bệnh rồi mới đưa những lứa thỏ đầu tiên về nuôi. “Ban đầu, tôi chỉ mua 70 con thỏ cái và 10 con thỏ đực để nuôi thử nghiệm. Mình làm ít trước để vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm. Khi nắm chắc kỹ thuật và đầu ra ổn định mới mạnh dạn mở rộng quy mô”, anh Tuấn chia sẻ.

Là người tiên phong nuôi thỏ tại địa phương, anh gần như phải tự mày mò mọi công đoạn. Chuồng nuôi được thiết kế thông thoáng để giảm nhiệt vào mùa hè nhưng vẫn kín gió khi mùa đông đến. Chế độ dinh dưỡng, vệ sinh chuồng trại và lịch tiêm phòng đều được ghi chép cẩn thận để từng bước hoàn thiện quy trình chăn nuôi.

Những chú thỏ trắng được nuôi trong hệ thống chuồng trại thông thoáng, sạch sẽ.

Những ngày đầu, khó khăn lớn nhất là đầu ra. Thịt thỏ chưa phổ biến nên nhiều lứa đến kỳ xuất bán vẫn tiêu thụ chậm. “Tôi xác định làm nông nghiệp phải kiên trì. Nếu bỏ cuộc giữa chừng thì toàn bộ công sức và vốn liếng coi như mất hết”, anh nói.

Mở hướng phát triển nông nghiệp trải nghiệm

Sau gần 3 năm phát triển, trang trại của anh Tuấn hiện có gần 700 con thỏ, gồm khoảng 150 con mẹ sinh sản, 10 con đực giống và hàng trăm con thỏ thương phẩm.

Để giảm chi phí, gia đình tận dụng diện tích đất đồi trồng cỏ sữa, chuối và nhiều loại rau xanh làm nguồn thức ăn. Mỗi sáng, đàn thỏ được bổ sung cám công nghiệp để bảo đảm dinh dưỡng; buổi chiều và tối sử dụng cỏ tươi, lá chuối cùng rau xanh cắt ngay trong vườn. Nguồn nước khe núi quanh năm cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăn nuôi.

Đàn thỏ được nuôi theo quy trình bài bản, tận dụng nguồn thức ăn xanh từ vùng đồi Thiên Nhẫn.

Theo anh Tuấn, điều đáng mừng nhất không chỉ là hiệu quả kinh tế mà còn là sự thay đổi trong cách nhìn của người dân địa phương. Từ chỗ tò mò về mô hình mới, nhiều hộ đã tìm đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm và mua giống để phát triển chăn nuôi.

Hiện, thỏ thương phẩm của trang trại chủ yếu được cung cấp cho các nhà hàng và thương lái trong tỉnh với giá từ 110.000-120.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, anh còn bán thỏ giống cho những hộ có nhu cầu phát triển mô hình. Mỗi cặp thỏ giống từ 30-35 ngày tuổi có giá dao động 180.000-200.000 đồng.

Không chỉ dừng lại ở chăn nuôi, trang trại của anh Tuấn còn trở thành điểm đến trải nghiệm vào mỗi dịp cuối tuần. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến tham quan, cho thỏ ăn và tìm hiểu về quy trình chăn nuôi. Những chú thỏ hiền lành trở thành "cầu nối" giúp trẻ em gần gũi hơn với thiên nhiên, hiểu thêm về vật nuôi và cuộc sống nông thôn.

Thỏ giống từ 30-35 ngày tuổi được nhiều hộ chăn nuôi tìm mua để phát triển mô hình.

Nhận thấy tiềm năng phát triển, anh Tuấn đã liên kết với du lịch cộng đồng xã Thiên Nhẫn để xây dựng trang trại thành điểm trải nghiệm dành cho học sinh và du khách. “Tôi mong các em nhỏ có thêm một không gian để tự tay chăm sóc vật nuôi, hiểu hơn giá trị của lao động nông nghiệp và thêm yêu thiên nhiên, quê hương”, anh Tuấn chia sẻ.

Trong thời gian tới, anh Tuấn dự kiến nâng tổng đàn lên khoảng 1.000 – 1.200 con, đồng thời phát triển thêm một số vật nuôi khác nhằm đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm, hướng tới mô hình nông trại giáo dục.

Mô hình nuôi thỏ của anh Võ Quốc Tuấn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm.