Phó Giáo sư Việt nhận Giải thưởng Nishino danh giá

TPO - Từ thời học sinh, tín hiệu dạy cho PGS.TS. Phạm Minh Thông về sự kiên định bắt đầu bởi câu nói của ông ngoại: “Thành công mỗi ngày sẽ thành công một tuần, một tháng, một năm và cả cuộc đời…”.

PGS.TS. Phạm Minh Thông (quê ở Đắk Lắk) - hiện là giảng viên Đại học Adelaide (Úc), top 2% nhà khoa học về chỉ số trích dẫn trên thế giới vừa nhận được giải thưởng Nishino danh giá - một trong những giải thưởng chuyên môn được trao trong khuôn khổ Hội nghị Đông Á - Thái Bình Dương về Kỹ thuật kết cấu và Xây dựng (EASEC).

Chân dung PGS.TS. Phạm Minh Thông (quê ở Đắk Lắk) - hiện là giảng viên Đại học Adelaide (Úc).

Giải thưởng được trao nhằm ghi nhận các kỹ sư, nhà khoa học trẻ có thành tích nổi bật trong lĩnh vực kỹ thuật kết cấu và xây dựng. Đối tượng xét giải là các ứng viên dưới 45 tuổi đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có đóng góp đáng kể thông qua nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ hoặc hoạt động thực hành nghề nghiệp, đồng thời thể hiện tiềm năng tiếp tục tạo ra những thành tựu có giá trị trong tương lai.

Hồ sơ xét chọn tập trung vào các kết quả nghiên cứu, công trình khoa học, sáng kiến công nghệ, đóng góp trong thiết kế, thi công, quản lý xây dựng cũng như ảnh hưởng của ứng viên đối với cộng đồng chuyên môn.

Trong hệ thống giải thưởng của EASEC, Nishino Prize dành cho các nhà khoa học, kỹ sư đang ở giai đoạn phát triển mạnh của sự nghiệp, đã tạo dựng được dấu ấn chuyên môn rõ nét và còn nhiều triển vọng tiến xa.

Năm 2026, Giải thưởng Nishino được trao tại Hội nghị EASEC lần thứ 19, diễn ra từ ngày 13 đến 15/7 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Hội nghị quy tụ các nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia trong khu vực, tập trung thảo luận những tiến bộ mới về kết cấu, vật liệu, công nghệ thi công, quản lý xây dựng và phát triển công trình bền vững.

Phó Giáo sư Việt nhận Giải thưởng Nishino danh giá trong khuôn khổ Hội nghị Đông Á - Thái Bình Dương về Kỹ thuật kết cấu và Xây dựng (EASEC). Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Tiền Phong, PGS.TS. Phạm Minh Thông bày tỏ, thực ra, anh chưa bao giờ đặt mục tiêu làm nghiên cứu để theo đuổi một giải thưởng cụ thể. Điều luôn thôi thúc anh là niềm đam mê với nghiên cứu và mong muốn giải quyết những vấn đề thực tế của ngành xây dựng, để các kết quả nghiên cứu có thể được ứng dụng và tạo ra giá trị cho xã hội.

"Đối với tôi, giá trị lớn nhất của giải thưởng không nằm ở danh hiệu, mà ở ý nghĩa và trách nhiệm mà nó mang theo. Đây là nguồn động viên rất lớn để tôi tiếp tục theo đuổi những nghiên cứu chất lượng, có tác động thực tiễn và đóng góp cho sự phát triển của ngành kỹ thuật kết cấu.

Đồng thời, tôi cũng xem đây là trách nhiệm để giữ vững các chuẩn mực học thuật, hợp tác nhiều hơn với đồng nghiệp trong và ngoài nước, và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ dám theo đuổi con đường nghiên cứu một cách nghiêm túc, kiên trì và hướng tới những giá trị thực sự cho cộng đồng", PGS. TS Phạm Minh Thông chia sẻ.

Theo nhà khoa học trẻ, thực tế, người Việt Nam đã và đang có rất nhiều nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia đạt những thành tựu rất cao trên các diễn đàn quốc tế. Ở lĩnh vực nào, chúng ta cũng có những người đang làm rất tốt và được thế giới ghi nhận.

"So với họ, tôi chỉ như một hạt cát nhỏ giữa sa mạc. Nhưng nếu câu chuyện của tôi có một ý nghĩa nào đó, thì điều đó khẳng định rằng người Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh và đóng góp ở đẳng cấp quốc tế khi có môi trường, sự kiên trì và khát vọng theo đuổi những giá trị lâu dài", Phó Giáo sư trẻ nói.

Nhà nghiên cứu Đại học Nam Australia tập trung vào hai hướng nghiên cứu chính đó là cáp cốt sợi cho dầm đúc sẵn và bu lông cốt sợi cho liên kết dầm - cột.

Cả hai hướng nghiên cứu đều xuất phát từ thực tế các cấu kiện bê tông truyền thống thường sử dụng thép làm vật liệu chịu lực, nhưng thép lại dễ bị ăn mòn theo thời gian, nhất là trong môi trường ven biển, hầm ngầm hoặc nơi có hóa chất.

Vì vậy, anh đã tập trung vào việc thay thế thép bằng vật liệu phi kim loại, nhẹ, bền, không rỉ và có khả năng chống chịu môi trường rất tốt. Ngoài ra, anh còn nghiên cứu về vật liệu mới giúp tạo ra các liên kết vừa bền, vừa có khả năng “hồi phục” sau chấn động, kết cấu không bị lệch vĩnh viễn mà có thể trở về trạng thái ban đầu.

Trong thời gian tới, anh định hướng tiếp tục phát triển 3 nhóm nghiên cứu chính nhằm nâng cao khả năng ứng dụng thực tiễn và mở rộng giới hạn kỹ thuật của vật liệu này trong xây dựng, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm 100% “made in Vietnam” (từ ý tưởng, vật liệu đến thiết bị do các nhóm trong nước làm chủ).