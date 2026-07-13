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Thế giới

Nga ngăn chặn chiến dịch tấn công 'quy mô chưa từng có' của Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã ngăn chặn kế hoạch tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine nhằm vào hai căn cứ không quân nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga, hãng thông tấn Tass đưa tin.

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(Ảnh: Reuters)

Theo FSB, các cơ quan mật vụ Ukraine đã lên kế hoạch tấn công các căn cứ không quân Shagol và Ukrainka, nằm ở dãy núi Ural và vùng Viễn Đông Nga. Những đối tượng đứng đằng sau vụ tấn công đã bị lực lượng Nga bắt giữ.

Nga đánh giá đây là chiến dịch “chưa từng có về quy mô và mức độ đe dọa”.

Tuần trước, FSB đã thông báo về việc thu giữ 13 máy bay không người lái trang bị trí tuệ nhân tạo được tình báo quân sự Ukraine buôn lậu vào Nga với mục đích tấn công một sân bay quân sự ở tỉnh Rostov phía nam nước này.

Phía Nga cáo buộc Ukraine đã sử dụng khinh khí cầu và máy bay không người lái để vận chuyển các thùng chứa bộ phận máy bay không người lái đến tỉnh Bryansk của Nga. Sau đó, phần cứng được vận chuyển sâu vào Nga bằng đường bộ, sử dụng các phương tiện dân sự. Số máy bay này sẽ được sử dụng để tấn công hai căn cứ nói trên.

Các sĩ quan Nga đã thu giữ tổng cộng 24 máy bay không người lái, mang theo các khối thuốc nổ tương đương hơn 1 kg TNT và được trang bị các mô-đun điều khiển trí tuệ nhân tạo (AI) chống tác chiến điện tử do Anh, Mỹ, Canada và Thụy Điển sản xuất.

FSB cũng đã tịch thu hai trạm điều khiển mặt đất di động được trang bị thiết bị tự hủy và các thiết bị liên lạc mà điệp viên Ukraine sử dụng để liên lạc với người điều khiển.

Kế hoạch tấn công này dường như tương tự vụ tấn công năm 2025 vào các căn cứ không quân Nga, bao gồm cả căn cứ Ukrainka, khiến khoảng 10 máy bay Nga bị phá hủy, theo thống kê của Mỹ.

Quân đội Ukraine hiếm khi bình luận về các cáo buộc của lực lượng Nga.

Đêm 12 rạng sáng 13/7, quân đội Nga đã đánh chặn hơn 340 máy bay không người lái nhắm vào nước này.

Thiệt hại đã được ghi nhận ở vùng Mátxcơva, Belgorod và Energodar - thành phố có nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Minh Hạnh
Reuters, RT
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