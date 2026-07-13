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Hàng không - Du lịch

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Vụ lật ca nô 15 người thiệt mạng: Sở Du lịch An Giang báo cáo gì?

Nhật Huy

TPO - Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết, theo hồ sơ quản lý, Công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ có đầy đủ tư cách pháp nhân và giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo, doanh nghiệp mới cung cấp một phần hồ sơ, chưa có báo cáo chi tiết về vụ việc do đang tập trung khắc phục hậu quả.

Liên quan vụ lật ca nô tại vùng biển Phú Quốc, ngày 13/7, Sở Du lịch tỉnh An Giang có báo cáo gửi UBND tỉnh và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Báo cáo nêu rõ diễn biến vụ việc, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, phương tiện và đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn đối với hoạt động du lịch đường thủy.

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Chiếc ca nô gặp nạn số hiệu AG-26751 đã được trục vớt, đang neo lại Hòn Mây Rút Ngoài để phục vụ điều tra.

Theo báo cáo, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island mang biển kiểm soát AG-26751 chở 32 du khách Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên từ Hòn Mây Rút Ngoài về Cảng quốc tế An Thới. Sau khi rời bến khoảng 400 m, phương tiện gặp sự cố và bị chìm. Đến khoảng 15h40 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa toàn bộ 36 người vào bờ, cứu sống 21 người, song 15 du khách Ấn Độ không qua khỏi.

Đoàn khách gặp nạn nằm trong đoàn 105 du khách quốc tịch Ấn Độ tham gia chương trình du lịch Phú Quốc 3 ngày 2 đêm, từ ngày 9-11/7. Chương trình do Công ty CP Du lịch Tam Á (Hà Nội) xây dựng và tổ chức, trong khi Công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ là đơn vị cung cấp dịch vụ tại địa phương. Chuyến tham quan trên biển có 3 hướng dẫn viên du lịch quốc tế đi cùng đoàn, theo hợp đồng cộng tác viên, đều có thẻ hành nghề còn hiệu lực và sử dụng tiếng Anh để phục vụ du khách.

Sở Du lịch An Giang cho biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn đã cử cán bộ đến Phú Quốc phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan xử lý vụ việc; hỗ trợ đoàn công tác Đại sứ quán Ấn Độ, đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ khẩn trương cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác xác minh.

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Nhiều ca nô du lịch neo đậu tại Cảng quốc tế An Thới sau khi nhiều doanh nghiệp tạm dừng khai thác tour ra đảo để rà soát công tác bảo đảm an toàn.

Theo hồ sơ quản lý, Công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ có đầy đủ tư cách pháp nhân và giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo, doanh nghiệp mới cung cấp một phần hồ sơ, chưa có báo cáo chi tiết về vụ việc do đang tập trung khắc phục hậu quả.

Đáng chú ý, Sở Du lịch An Giang kiến nghị, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát phương tiện vận chuyển khách du lịch, đặc biệt là việc xuất bến đối với các tuyến tham quan đảo; thường xuyên cập nhật, cảnh báo thời tiết trong mùa mưa và cao điểm du lịch.

Sở Du lịch An Giang đề xuất, các cấp ngành nghiên cứu, đánh giá mức độ phù hợp của loại ca nô tiêu chuẩn SB (mui kín) khi vận chuyển hành khách trên biển, bởi nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng thời gian qua đều liên quan đến loại phương tiện này. Cơ quan này cũng kiến nghị tăng cường tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, thoát hiểm cho thuyền viên, hướng dẫn viên và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị cứu sinh cho du khách trước mỗi chuyến đi.

Nhật Huy
#lật ca nô Phú Quốc #phương tiện mui kín #Sở Du lịch An Giang #hướng dẫn viên #tai nạn #du khách #An Giang

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