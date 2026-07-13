Khách hàng NCB hưởng ưu đãi hoàn tiền và check-in ưu tiên khi bay Sun PhuQuoc Airways

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) hợp tác cùng Sun PhuQuoc Airways (SPA) mang đến cho khách hàng trải nghiệm hành trình liền mạch, thuận tiện, chất lượng với chi phí tối ưu mùa hè này, từ điểm chạm đầu tiên đến giây phút thư giãn lướt đi giữa các tầng mây.

Cùng hướng tới mục tiêu mang đến trải nghiệm liền mạch, thuận tiện và giàu giá trị hơn cho khách hàng, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Sun PhuQuoc Airways (SPA) đã hợp tác mang đến loạt đặc quyền mới dành riêng cho khách hàng của hai bên, nơi giải pháp tài chính đồng hành cùng những trải nghiệm “hàng không nghỉ dưỡng” được yêu thích lựa chọn hàng đầu hiện nay.

NCB và SPA dành tặng khách hàng nhiều đặc quyền hấp dẫn

Theo đó, từ nay đến 31/12/2026, người dùng ứng dụng NCB iziMobile hoặc chủ thẻ tín dụng NCB được ưu tiên làm thủ tục tại quầy check-in ưu tiên của Sun PhuQuoc Airways. Khách hàng chỉ cần cung cấp cho nhân viên thủ tục tại quầy xem ứng dụng NCB iziMobile trên điện thoại cá nhân hoặc thẻ NCB Visa với thông tin khách hàng trùng khớp giấy tờ tùy thân và thẻ lên máy bay trên các chuyến bay do Sun PhuQuoc Airways khai thác.

Đặc biệt, khách hàng ưu tiên của NCB thuộc các hạng Gold, Platinum, Diamond và Private được sử dụng phòng chờ thương gia không giới hạn số lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình khi làm thủ tục check-in tại quầy ưu tiên của Sun PhuQuoc Airways.

NCB dành tặng khách hàng ưu tiên đặc quyền sử dụng phòng chờ thương gia không giới hạn

Đặc quyền này mang đến cho các khách hàng thân thiết của NCB và SPA trải nghiệm thư giãn trước hành trình với không gian phòng chờ sang trọng và riêng tư, khu làm việc yên tĩnh, khu ẩm thực tinh tế và các tiện ích thoải mái trước chuyến bay.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm trên bầu trời, từ nay đến 31/08/2026, sau khi kết thúc chuyến bay với SPA và tới các vùng đất thú vị khắp ba miền, khách hàng của NCB sẽ tiếp tục được tận hưởng đặc quyền chi tiêu hấp dẫn: hoàn tiền 50% (tối đa 100.000 đồng/giao dịch, tối đa 5 lần trong chương trình) khi sử dụng thẻ tín dụng NCB Visa hoặc tài khoản thanh toán trên NCB iziMobile để chi tiêu tại các điểm vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng… thuộc hệ sinh thái Sun Group.

Hành trình trải nghiệm ưu đãi được thiết kế đơn giản, thuận tiện. Khách hàng có thể truy cập website tronniemvui.ncb-bank.vn, nhập thông tin và mã đặt vé SPA theo hướng dẫn để đăng ký tham gia chương trình vào bất kỳ thời điểm nào: trước chuyến bay, trong chuyến bay hoặc trong vòng 03 ngày sau chuyến bay.

Khách hàng có thể sử dụng mã ưu đãi tại các công viên Sun World, hệ thống khách sạn, resort và hàng trăm điểm chấp nhận thanh toán khác thuộc hệ sinh thái Sun Group trên toàn quốc

Ngay khi chuyến bay hạ cánh, ưu đãi sẽ có hiệu lực trong vòng 10 ngày và thông báo được gửi trực tiếp tới ứng dụng NCB iziMobile của khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng mã ưu đãi này để thanh toán bằng thẻ tín dụng NCB hoặc tài khoản thanh toán đã đăng ký để chi tiêu và tận hưởng ưu đãi hoàn tiền như một “món quà” mà NCB và SPA dành tặng trong chuyến đi của mình.

Chương trình áp dụng cho khách hàng là chủ thẻ tín dụng NCB Visa hoặc có tài khoản thanh toán tại NCB. Với khách hàng chưa có tài khoản hoặc thẻ NCB, việc đăng ký được thực hiện hoàn toàn trực tuyến chỉ trong vài phút. Khách hàng chỉ cần tải ứng dụng NCB iziMobile trên App Store hoặc Google Play, chọn "Khách hàng mới", sau đó lựa chọn "Mở tài khoản thanh toán" hoặc "Mở thẻ tín dụng", thực hiện các bước đăng ký và xác thực bằng CCCD gắn chip hoặc VNeID theo hướng dẫn. Đối với thẻ tín dụng, khách hàng có thể chi tiêu ngay sau khi được phê duyệt; thẻ vật lý sẽ được giao đến địa chỉ yêu cầu hoặc nhận tại các Kiosk NCB đặt tại Sun World Ha Long (Quảng Ninh), Sun World Ba Den (Tây Ninh), Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng).

Không chỉ tập trung phát triển các sản phẩm ngân hàng số và giải pháp thanh toán hiện đại, thời gian qua NCB liên tục mở rộng hợp tác với các đối tác lớn trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí và hàng không nhằm xây dựng hành trình trải nghiệm liền mạch và hệ sinh thái ưu đãi ngày càng đa dạng cho khách hàng. Qua đó, góp phần nâng cao trải nghiệm, đồng hành xây dựng phong cách sống chất lượng, đẳng cấp, khác biệt của khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của du lịch Việt Nam trên hành trình đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới hấp dẫn trên thế giới.