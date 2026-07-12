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Sân bay Tân Sơn Nhất: Nghiên cứu xây mới ga T1, làm hầm nối với T3

Hữu Huy - Anh Nhàn

TPO - Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đang nghiên cứu phương án xây mới nhà ga T1 tại sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời xem xét xây dựng đường hầm kết nối giữa ga T1 với nhà ga T3. Tuy nhiên, toàn bộ kế hoạch mới ở giai đoạn nghiên cứu sơ bộ và sẽ được cụ thể hóa sau khi quy hoạch sân bay được điều chỉnh, phê duyệt.

Chiều 12/7, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) xác nhận đơn vị đang nghiên cứu phương án nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM. Một trong những nội dung được xem xét là xây mới nhà ga T1 và đầu tư hệ thống đường hầm kết nối trực tiếp giữa nhà ga T1 với nhà ga T3.

Theo ACV, các phương án hiện mới ở bước nghiên cứu sơ bộ. Quy mô, hình thức đầu tư và lộ trình triển khai sẽ được xác định sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

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Sân bay Tân Sơn Nhất hiện khai thác ga T1, T2 và T3.

Hiện sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 3 nhà ga là T1, T2 và T3. Trong đó, nhà ga T1 và T3 phục vụ các chuyến bay nội địa, nhà ga T2 khai thác các đường bay quốc tế. Nhà ga T1 và T2 nằm liền kề nhau, trong khi ga T3 đưa vào khai thác từ năm 2025 được xây dựng cách khu nhà ga cũ khoảng 1 km.

Hiện phần lớn chuyến bay của Vietjet Air vẫn khai thác tại T1, còn Vietnam Airlines, Sun PhuQuoc Airways, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways cùng một số hãng khác đã chuyển sang hoạt động tại T3.

Theo ACV, sau nhiều lần cải tạo, mở rộng, nhà ga T1 hiện có diện tích gần 41.000 m2, công suất thiết kế khoảng 15 triệu lượt hành khách mỗi năm, tương đương khoảng 41.000 lượt khách mỗi ngày. Tuy nhiên, sau thời gian dài khai thác, nhiều hạng mục của nhà ga đã xuống cấp, công nghệ vận hành và cách tổ chức không gian không còn đáp ứng yêu cầu thực tế. Vì vậy, ACV định hướng xây dựng mới nhà ga T1 với quy mô lớn hơn, hạ tầng hiện đại hơn nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác lâu dài, trong bối cảnh Tân Sơn Nhất vẫn giữ vai trò là đầu mối vận tải hàng không nội địa quan trọng.

Theo dự thảo điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Cục Hàng không Việt Nam trình Bộ Xây dựng, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục được quy hoạch là cảng hàng không quốc tế cấp 4E, giữ vai trò đầu mối vận tải hàng không lớn của khu vực phía Nam.

Đáng chú ý, công suất thiết kế của sân bay vẫn được giữ ở mức 50 triệu lượt hành khách/năm trong cả giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Diện tích đất sử dụng cũng được giữ nguyên ở mức 617 ha. Trong khi đó, sản lượng hàng hóa thông qua sân bay được dự báo tăng từ khoảng 1,3 triệu tấn vào năm 2030 lên 1,6 triệu tấn vào năm 2050. Tổng nhu cầu vốn đầu tư dành cho Tân Sơn Nhất đến năm 2030 theo dự thảo quy hoạch ước khoảng hơn 12.230 tỷ đồng.

Hữu Huy - Anh Nhàn
#Nâng cấp nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất #Xây dựng đường hầm kết nối nhà ga #Phát triển sân bay Tân Sơn Nhất đến 2050 #Đáp ứng công suất 50 triệu hành khách #Tác động của dự án đến khai thác hàng không

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