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Pháo hoa thắp sáng bầu trời Eo Gió

TPO - Khép lại chương trình nghệ thuật "Eo Gió - Vũ điệu biển xanh", màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao bùng nổ trên bầu trời đêm đã mang đến "bữa tiệc ánh sáng" mãn nhãn, thu hút hàng nghìn người dân và du khách cùng chiêm ngưỡng.

Trương Định

Đêm 11/7, tại khu du lịch sinh thái Eo Gió thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) diễn ra chương trình nghệ thuật Eo Gió - Vũ điệu biển xanh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, việc tổ chức sự kiện tại Eo Gió, một biểu tượng du lịch nổi tiếng của tỉnh, nhằm tạo điểm nhấn cho mùa hè và đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của hàng nghìn du khách trong dịp cuối tuần.

Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức .

Điểm nổi bật của chương trình là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao lần đầu tiên được tổ chức tại Eo Gió, tạo nên không gian lễ hội sôi động và để lại nhiều ấn tượng đối với người dân, du khách.

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Eo Gió, nằm trên bán đảo Phương Mai, cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 20km về phía Đông Bắc.
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Pháo hoa tầm cao lần đầu tiên được tổ chức tại Eo Gió.
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Pháo hoa nghệ thuật tầm cao bùng nổ trên bầu trời Eo Gió.
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Hàng ngàn người dân, du khách đổ về khu du lịch sinh thái Eo Gió chiêm ngưỡng pháo hoa tầm cao.

Eo Gió nằm trên bán đảo Phương Mai, cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 20 km về phía Đông Bắc, được mệnh danh là “Thiên đường biển” với vẻ đẹp hoang sơ, những ghềnh đá uốn lượn ôm sát bờ biển và làn nước trong xanh. Khu du lịch đã được đầu tư cổng chào, đài ngắm cảnh và tuyến đường đi bộ ven biển, giúp du khách chiêm ngưỡng toàn cảnh biển trời, đón bình minh hoặc ngắm hoàng hôn.

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