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CLIP: Màn trình diễn đưa Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch lễ hội pháo hoa Đà Nẵng

Duy Quốc - Thanh Hiền

TPO - Tối 11/7, chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) với chủ đề "Những chân trời kết nối" là cuộc so tài mãn nhãn giữa đội Trung Quốc và Bồ Đào Nha. Với màn trình diễn thuyết phục, đội Bồ Đào Nha xuất sắc đăng quang ngôi vô địch DIFF 2026.

Bồ Đào Nha vô địch DIFF 2026 sau màn trình diễn bùng nổ bên sông Hàn. Video: Thanh Hiền.

Màn so tài giữa đội Trung Quốc và Bồ Đào Nha kéo dài hơn 40 phút đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ánh sáng, âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại.

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Đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) đã chinh phục Ban giám khảo bằng màn trình diễn mãn nhãn, qua đó xuất sắc giành ngôi quán quân DIFF 2026. Ảnh: Duy Quốc.

Đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) tiếp nối câu chuyện từ vòng loại bằng hành trình khám phá Đà Nẵng – nơi thiên nhiên, văn hóa và đổi mới sáng tạo cùng hội tụ.

Thế mạnh kể chuyện bằng pháo hoa được đội Macedos Pirotecnia phát huy xuyên suốt với những trường đoạn giàu cảm xúc, kết hợp nhịp nhàng giữa âm nhạc và ánh sáng. Các hiệu ứng như thác sáng, sao chổi, pháo hình cầu, pháo nến, pháo phun... liên tiếp xuất hiện, tạo nên bức tranh thị giác ấn tượng và màn kết bùng nổ.

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Màn trình diễn bùng nổ, được dàn dựng công phu và giàu cảm xúc của đội Bồ Đào Nha.
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Các hiệu ứng như thác sáng, sao chổi, pháo hình cầu, pháo nến, pháo phun... liên tiếp xuất hiện, tạo nên bức tranh thị giác ấn tượng.

Trong khi đó, là đội ba năm liên tiếp góp mặt trong trận chung kết DIFF, Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc) tiếp tục khẳng định đẳng cấp với màn trình diễn được dàn dựng trên nền 10 ca khúc nổi tiếng, trong đó có ba ca khúc Việt Nam.

Những lớp pháo hoa chuyển cảnh liên tục, kỹ thuật bắn nhiều tầng cùng hình ảnh cây cầu – biểu tượng của Đà Nẵng hiện lên trên bầu trời đã kể câu chuyện về một thành phố trẻ trung, năng động, đúng tinh thần chủ đề "Những chân trời kết nối".

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Màn trình diễn của đội Trung Quốc.
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Đội Trung Quốc thắp sáng bầu trời sông Hàn trong đêm chung kết.

Kết quả, Ban tổ chức công bố đội Bồ Đào Nha giành ngôi quán quân DIFF 2026 cùng phần thưởng trị giá 20.000 USD.

Đội Trung Quốc giành giải Nhì với phần thưởng 10.000 USD.

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Đội Bồ Đào Nha giành ngôi quán quân DIFF 2026.

Bên cạnh hai giải thưởng cao nhất là Quán quân và Á quân, Ban tổ chức còn trao ba giải phụ gồm: Giải Sáng tạo cho đội Ý, giải Triển vọng cho đội Nhật Bản và giải Khán giả yêu thích nhất cho đội Đà Nẵng - Việt Nam. Mỗi giải có giá trị 5.000 USD.

Phát biểu tại đêm chung kết, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức DIFF 2026, cho biết, qua các mùa tổ chức, DIFF ngày càng khẳng định sức hút mạnh mẽ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á. Lễ hội cũng được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một trong 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Duy Quốc - Thanh Hiền
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