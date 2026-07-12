Hơn 2,7 triệu lượt khách đến Đà Nẵng xem pháo hoa

TPO - Ngày 12/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng (VHTTDL) cho hay, trong dịp Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 diễn ra từ ngày 30/5-11/7, các cơ sở lưu trú phục vụ hơn 2,7 triệu lượt khách, tăng gần 45% so với kỳ lễ hội pháo hoa quốc tế năm ngoái.

Tính riêng 6 ngày trình diễn pháo hoa có gần 690.000 lượt khách. Đêm chung kết hôm 11/7 đạt 131.000 lượt, tăng 16% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 52.400 lượt, tăng 27%.

"Đại tiệc" ánh sáng chiêu đãi du khách trên sông Hàn. Ảnh: Duy Quốc.

Công suất phòng chung của toàn hệ thống lưu trú trên địa bàn thành phố khoảng 85%. Khối 4-5 sao và tương đương công suất 80-85%, nhiều khách sạn mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp sát biển và khu vực trung tâm gần khán đài, khu vực bắn pháo hoa đạt 95-100%. Khối 3 sao và tương đương trở xuống công suất đạt 85-90%, riêng khu vực trung tâm Đà Nẵng, ven biển, sông Hàn đạt hơn 95-100%.

Sở VHTT&DL cho biết thêm, trong 6 đêm diễn ra lễ hội (tính cả ngày liền kề trước đó), có hơn 1.900 chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng, tăng gần 130 chuyến so với cùng kỳ. Riêng trong ngày 10/7-11/7, tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng đạt 365 chuyến, tăng 30 chuyến so với cùng kỳ năm ngoái.

Đà Nẵng đón hơn 2,7 triệu lượt khách trong dịp pháo hoa quốc tế.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng diễn ra trong 6 đêm. Để phục vụ khán giả, ban tổ chức bố trí khán đài bên bờ sông Hàn với hơn 10.000 ghế được lấp kín. Các tòa nhà cao tầng, khách sạn, du thuyền… cũng nườm nượp khách mua chỗ ngồi xem pháo hoa.

Trong đêm chung kết, hai đội Trung Quốc và Bồ Đào Nha tranh tài. Với màn trình diễn xuất sắc, Bồ Đào Nha trở thành quán quân DIFF năm nay.