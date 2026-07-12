Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hơn 2,7 triệu lượt khách đến Đà Nẵng xem pháo hoa

Thanh Hiền

TPO - Ngày 12/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng (VHTTDL) cho hay, trong dịp Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 diễn ra từ ngày 30/5-11/7, các cơ sở lưu trú phục vụ hơn 2,7 triệu lượt khách, tăng gần 45% so với kỳ lễ hội pháo hoa quốc tế năm ngoái.

Tính riêng 6 ngày trình diễn pháo hoa có gần 690.000 lượt khách. Đêm chung kết hôm 11/7 đạt 131.000 lượt, tăng 16% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 52.400 lượt, tăng 27%.

tp-quanquanbdn.jpg
"Đại tiệc" ánh sáng chiêu đãi du khách trên sông Hàn. Ảnh: Duy Quốc.

Công suất phòng chung của toàn hệ thống lưu trú trên địa bàn thành phố khoảng 85%. Khối 4-5 sao và tương đương công suất 80-85%, nhiều khách sạn mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp sát biển và khu vực trung tâm gần khán đài, khu vực bắn pháo hoa đạt 95-100%. Khối 3 sao và tương đương trở xuống công suất đạt 85-90%, riêng khu vực trung tâm Đà Nẵng, ven biển, sông Hàn đạt hơn 95-100%.

Sở VHTT&DL cho biết thêm, trong 6 đêm diễn ra lễ hội (tính cả ngày liền kề trước đó), có hơn 1.900 chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng, tăng gần 130 chuyến so với cùng kỳ. Riêng trong ngày 10/7-11/7, tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng đạt 365 chuyến, tăng 30 chuyến so với cùng kỳ năm ngoái.

phao-hoa.jpg
Đà Nẵng đón hơn 2,7 triệu lượt khách trong dịp pháo hoa quốc tế.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng diễn ra trong 6 đêm. Để phục vụ khán giả, ban tổ chức bố trí khán đài bên bờ sông Hàn với hơn 10.000 ghế được lấp kín. Các tòa nhà cao tầng, khách sạn, du thuyền… cũng nườm nượp khách mua chỗ ngồi xem pháo hoa.

Trong đêm chung kết, hai đội Trung Quốc và Bồ Đào Nha tranh tài. Với màn trình diễn xuất sắc, Bồ Đào Nha trở thành quán quân DIFF năm nay.

Thanh Hiền
#Đà Nẵng 2 #7 triệu lượt khách #du khách #DIFF #pháo hoa quốc tế #khách quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe