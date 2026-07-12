Gia Lai đón 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, mở ra cơ hội hút dòng khách mới

Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 (Vietnam Travel Day 2026) dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 13-17/8 tại tỉnh Gia Lai. Thông qua chuỗi hoạt động kết nối, sự kiện được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai tới cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển các sản phẩm du lịch.

Ngày 11/7, tại FLC City Hotel Beach Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai diễn ra buổi họp báo thông tin về Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026.

Sự kiện do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức. Đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá du lịch tỉnh.

Các đại biểu dự họp báo.

Đồng thời, sự kiện cũng là diễn đàn xúc tiến du lịch, kết nối doanh nghiệp (DN) trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường của du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, với thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh”, sự kiện hướng tới kết nối các giá trị du lịch đặc sắc của Quy Nhơn - Tây Nguyên - Nam Trung Bộ, tạo động lực để Gia Lai phát huy tiềm năng, thu hút thêm nhiều dòng khách, kéo dài sự lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quang cảnh buổi họp báo.

FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort được lựa chọn là địa điểm tổ chức các hoạt động trọng điểm, bao gồm lễ khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026; Chương trình kết nối giao thương B2B và Gala Dinner. Đây sẽ là nơi để hàng trăm DN lữ hành, đơn vị lưu trú, cơ quan xúc tiến du lịch, hiệp hội và các địa phương để gặp gỡ, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Tại buổi họp báo, bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: Ngày Lữ hành Việt Nam lần này tại tỉnh Gia Lai nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh du lịch, môi trường đầu tư và các sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh tới thị trường trong nước và quốc tế.

Bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu.

Theo bà Lan, dự kiến sự kiện thu hút khoảng 550 đại biểu đến từ cộng đồng DN du lịch trong nước và quốc tế, bao gồm 150 DN lữ hành quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và khối CIS, Thái Lan, Malaysia, Philippines; 200 DN lữ hành trong nước cùng các DN cung ứng dịch vụ du lịch, cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch và cơ quan báo chí trong nước và quốc tế.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là các đoàn DN lữ hành quốc tế và trong nước sẽ tham gia khảo sát các khu, điểm du lịch tiêu biểu; các sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái, cộng đồng, nghỉ dưỡng và trải nghiệm của tỉnh Gia Lai nhằm xây dựng chương trình tour, kết nối khai thác thị trường khách.

Theo ban tổ chức, lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào ngày 15/8 với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các tổ chức quốc tế và cộng đồng DN du lịch.

Tại buổi họp báo, ông Ricky Ho - Tổng Quản lý FLC Quy Nhơn cũng cho hay: đây là cơ hội để FLC và FLC Hotels & Resorts tiếp tục đồng hành cùng ngành du lịch Việt Nam trong hành trình kết nối, quảng bá điểm đến và thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch quốc gia.

Đối với FLC Hotels & Resorts, ngày Lữ hành Việt Nam 2026 không chỉ là cơ hội quảng bá thương hiệu mà còn là dịp để cùng tỉnh giới thiệu Gia Lai và Quy Nhơn như một điểm đến khác biệt, nơi du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn từ biển, rừng, văn hóa, golf đến nghỉ dưỡng cao cấp.

Với hệ sinh thái du lịch toàn diện đã được đầu tư nhiều năm qua, FLC sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương và các DN lữ hành tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và ASEAN để đồng sáng tạo những sản phẩm du lịch phù hợp với từng thị trường, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

“Chúng tôi sẽ ưu tiên phát triển các hành trình liên kết giữa Gia Lai và Quy Nhơn, kết hợp nghỉ dưỡng, golf, MICE, khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa. Đây là những sản phẩm có khả năng kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng trải nghiệm và giá trị chi tiêu của du khách”, Tổng Quản lý FLC Quy Nhơn, nói đồng thời cho biết: FLC sẽ triển khai các chính sách hợp tác linh hoạt, đồng hành cùng các DN lữ hành trong xúc tiến, quảng bá và phát triển thị trường, với mục tiêu đưa nhiều dòng khách quốc tế đến Gia Lai và Quy Nhơn một cách bền vững.