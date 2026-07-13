Trung Quốc: Tuyển người ngắm mây lương 200 triệu đồng/tháng, bao ăn ở

TPO - Khu danh thắng nổi tiếng ở Trung Quốc đang gây chú ý khi tuyển "người quan sát biển mây" với mức lương 60.000 NDT/tháng (khoảng 220 triệu đồng), bao ăn ở. Người được chọn sẽ sống trên đỉnh núi 30 ngày, mỗi ngày ngắm mây, ghi hình và chia sẻ cảnh sắc lên mạng xã hội.

Khu danh thắng Lão Quân Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa đăng tải thông báo tuyển dụng người quan sát biển mây với mức lương tháng 60.000 NDT.

Cụ thể, tháng 7 và 8 hằng năm là thời điểm biển mây xuất hiện với tần suất cao nhất và có giá trị thưởng ngoạn đẹp nhất tại khu vực này.

Người được tuyển chọn sẽ sống trên đỉnh Lão Quân Sơn trong 30 ngày. Ảnh: Weibo.

Để ghi lại tốt hơn những thay đổi của biển mây và kịp thời giới thiệu kỳ quan thiên nhiên của Lão Quân Sơn tới đông đảo cộng đồng mạng, khu danh thắng quyết định tuyển dụng người quan sát biển mây trên phạm vi toàn quốc.

Thời gian đăng ký từ ngày 8-15/7. Người tham gia phải đăng tải video gốc trên nền tảng Douyin, không giới hạn hình thức thể hiện, đồng thời sử dụng một trong hai chủ đề chỉ định: "Hà Nam - Lão Quân Sơn tuyển người quan sát biển mây" hoặc "Tôi muốn đến Lão Quân Sơn làm người quan sát biển mây".

Tiêu chí tuyển chọn dựa chủ yếu vào lượt thích của video, đồng thời kết hợp đánh giá chất lượng nội dung, hiệu quả lan tỏa.

Người được tuyển chọn sẽ sống trên đỉnh Lão Quân Sơn trong 30 ngày, hằng ngày quan sát sự thay đổi của biển mây. Toàn bộ chi phí ăn ở do khu danh thắng chi trả.

Ngoài ra, mỗi ngày người này phải quay dựng ít nhất một video về biển mây và đăng tải dưới dạng video ngắn để chia sẻ với công chúng.

Theo thông tin giới thiệu, Lão Quân Sơn nằm ở phía Đông huyện Loan Xuyên, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, có diện tích khoảng 58 km². Đây là một phần của Công viên địa chất toàn cầu Phục Ngưu Sơn, khu du lịch quốc gia.

Lão Quân Sơn trước đây có tên là Cảnh Thất Sơn.

Lão Quân Sơn liên tục gây chú ý trên các nền tảng video ngắn, kéo theo lượng khách và doanh thu tăng mạnh.

Hiện khu danh thắng đã được phát triển thành 7 khu tham quan lớn, lấy cảnh quan rừng núi và văn hóa Đạo giáo làm chủ đạo, gồm khu dịch vụ trung tâm du khách, khu trải nghiệm văn hóa Lão Tử, khu tham quan "một động - năm thiên", khu hành hương đạo quán Kim Đỉnh, khu khảo sát - tham quan Thập Lý Họa Bình, khu nghỉ dưỡng Trại Câu và khu khám phá sinh thái nguyên sơ Truy Mộng Cốc.

Những năm gần đây, Lão Quân Sơn liên tục gây chú ý trên các nền tảng video ngắn, kéo theo lượng khách và doanh thu tăng mạnh.

Trong giai đoạn 2019-2023, chỉ riêng trên Douyin, các video gắn địa điểm khu danh thắng Lão Quân Sơn đã đạt hơn 14 tỷ lượt xem. Lượng khách tăng từ 760.000 lượt lên hơn 4,5 triệu lượt.

Số liệu mới nhất cho thấy, năm 2025, tổng doanh thu của khu danh thắng đạt 1,226 tỷ NDT (khoảng 4.750 tỷ đồng).

Thành công này có sự đóng góp đáng kể từ các hoạt động quảng bá bằng video ngắn do khu danh thắng triển khai.

Lão Quân Sơn trước đây có tên là Cảnh Thất Sơn.

Lão Quân Sơn từng đưa ra quan điểm "mọi nhân viên đều là đại sứ quảng bá của khu du lịch", đồng thời ban hành chính sách khuyến khích nhân viên lập tài khoản trên Douyin, Xiaohongshu và các nền tảng mạng xã hội khác để quảng bá hình ảnh.

Gần đây, nhiều khu du lịch tại Trung Quốc cũng gây chú ý trên mạng xã hội nhờ những thông báo tuyển dụng độc đáo. Điểm chung của các vị trí này là mức lương cao, bao ăn ở và công việc mới lạ, thú vị. Tiêu chí tuyển chọn tập trung vào sự sáng tạo, năng lực và cá tính, không đặt yêu cầu về trình độ học vấn.