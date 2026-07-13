Hành động lạ của hãng hàng không khi Na Uy bị loại khỏi World Cup

TPO - Màn cá cược vui giữa Hãng hàng không Norwegian Air và British Airways trước trận tứ kết World Cup 2026 đã có kết quả. Sau thất bại 1-2 của tuyển Na Uy trước tuyển Anh, Norwegian Air đổi ảnh đại diện Instagram sang logo của "đối thủ", thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhiều hãng hàng không.

Hãng hàng không Norwegian Air của Na Uy đã đổi ảnh đại diện trên Instagram sang logo của British Airways, sau khi thua trong trò cá cược vui liên quan đến World Cup giữa hai hãng.

Ngày 12/7, sau thất bại kịch tính 1-2 của tuyển Na Uy trước tuyển Anh ở trận tứ kết FIFA World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, logo của British Airways đã chính thức xuất hiện trên tài khoản Instagram của Norwegian Air như lời hứa trước trận đấu.

Hãng hàng không Norwegian Air của Na Uy đã đổi ảnh đại diện sau khi tuyển Na Uy thua Anh ở tứ kết.

Trong bài đăng trên Instagram, Norwegian Air sử dụng logo đặc trưng của British Airways và viết: "It's coming home" (tạm dịch: Bóng đá đang trở về nhà) cùng dòng "Well played England" (tạm dịch: Anh đã chơi rất hay).

Hãng còn chia sẻ: "Dù hành trình của chúng tôi tại giải đấu đã khép lại, màn cá cược vui này sẽ mãi là một kỷ niệm đáng nhớ. Chúng tôi chúc tuyển Anh và British Airways mọi điều tốt đẹp ở trận bán kết, và chân thành hy vọng các bạn sẽ đưa bóng đá trở về quê hương!"

Đáp lại, British Airways bình luận dưới bài đăng: "Chúng tôi rất thích diện mạo mới này của bạn. Thi đấu rất hay. Cảm ơn vì những khoảnh khắc thú vị và chúc cho tình bạn mới của chúng ta".

Vài ngày trước trận đấu giữa Anh và Na Uy, Norwegian Air đã đăng bài trên mạng xã hội thách British Airways cá cược. Nếu Na Uy giành chiến thắng, British Airways sẽ phải đổi logo Instagram sang logo của Norwegian Air. Ngược lại, nếu tuyển Anh thắng, Norwegian Air sẽ thực hiện điều tương tự.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, với nhiều hãng hàng không tham gia màn tung hứng hài hước và thân thiện.

Norwegian Air có nhiều bài đăng "ăn theo" sức nóng của World Cup, được đánh giá cao về sự sáng tạo.

Một số hãng bay như Finnair, Air Baltic, Riyadh Air và KLM đã để lại bình luận hoặc đăng hình ảnh hưởng ứng cuộc "đấu khẩu" vui vẻ này.

Hai hãng thậm chí còn đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh nhân viên của British Airways và Norwegian Air bắt tay nhau để chính thức xác nhận màn cá cược.

Sau khi Norwegian Air đổi logo sang British Airways, nhiều hãng hàng không khác cũng tham gia bình luận dưới bài đăng, trong đó có Malaysia Airlines, Qantas, Virgin Australia và Kenya Airways.

“Thật đáng nể phục hãng hàng không Norwegian! Hầu hết các hãng hàng không khác cần 6 tháng và 14 lần phê duyệt để thay đổi logo", hãng hàng không Malaysia Airlines để lại bình luận.

Norwegian Air thành lập năm 1993, theo đuổi mô hình kinh doanh của Ryanair tại châu Âu và Southwest Airlines tại Mỹ với các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương.