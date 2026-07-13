Hà Nội mở cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu hơn 4,15 triệu thửa đất

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 125 về tập trung cao điểm "45 ngày" xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn Thủ đô. Đây là bước tăng tốc quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác quản lý đất đai.

Chiến dịch cao điểm này được triển khai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 111/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội.

Theo lộ trình đặt ra, đến ngày 30/7/2026, Hà Nội sẽ hoàn thành xây dựng dữ liệu đối với khoảng 3,2 triệu thửa đất ở, đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp đã được đo đạc. Tiếp đó, đến ngày 30/8/2026, các đơn vị sẽ hoàn tất thêm khoảng 950 nghìn thửa đất nông nghiệp đang trong quá trình đo đạc, nâng tổng số lên hơn 4,15 triệu thửa đất được chuẩn hóa.

Quy trình Tra cứu - Cập nhật - Chuẩn hoá thông tin thửa đất trên thửa đất số.

Song song với việc tạo lập mới, thành phố sẽ duy trì cập nhật, chỉnh lý thường xuyên các biến động đất đai phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm kho dữ liệu luôn vận hành theo nguyên tắc "Đúng - Đủ - Sạch - Sống".

Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là kết nối, chia sẻ thông tin giữa dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng các hệ thống chuyên ngành của thành phố. Việc chuẩn hóa thông tin chủ sử dụng đất theo mã định danh cá nhân và xác thực qua dữ liệu dân cư sẽ nâng cao độ chính xác, hạn chế sai lệch.

Trên nền tảng này, Hà Nội sẽ tái cấu trúc toàn bộ quy trình hành chính theo hướng thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử, thay thế hồ sơ giấy đối với các thông tin đã số hóa, giúp giảm thiểu việc người dân, doanh nghiệp phải nộp lại giấy tờ cũ. Đồng thời, thành phố sẽ trình ban hành Quy chế quản lý, chia sẻ, khai thác dữ liệu đất đai trên nền bản đồ dùng chung thống nhất, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và đồng bộ phần mềm chuyên ngành bảo đảm an toàn, an ninh tuyệt đối.

Phân loại nhóm dữ liệu để làm sạch

Để triển khai hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tiến hành phân loại và xử lý theo từng nhóm thửa đất cụ thể. Đối với nhóm dữ liệu đã đạt chuẩn gồm hơn 790 nghìn thửa đất và khoảng 258 nghìn căn hộ chung cư, thành phố tiếp tục duy trì, khai thác và kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia. Với nhóm cần hoàn thiện gồm hơn 1,31 triệu thửa đất, các đơn vị tập trung làm giàu dữ liệu, khớp nối đồng bộ dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và hồ sơ địa chính. Tại các khu vực mới chỉ có dữ liệu không gian hoặc chưa có bản đồ địa chính, thành phố sẽ tổ chức rà soát, đo đạc bổ sung và lập bản đồ để bảo đảm phủ kín toàn bộ diện tích tự nhiên.

UBND xã Kiều Phú thành lập 19 tổ công tác với hơn 400 thành viên tham gia chiến dịch 45 ngày hoàn thiện dữ liệu đất đai - Ảnh: Hoàng Sơn.

Nhằm bảo đảm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập 5 tổ công tác do các Phó Giám đốc Sở trực tiếp làm tổ trưởng, bám sát địa bàn để hướng dẫn chuyên môn và tháo gỡ vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

Tổ công tác số 1 do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Tấn làm Tổ trưởng, phụ trách địa bàn các xã, phường: Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Đan Phượng, Ô Diên, Liên Minh, Hoàng Mai, Yên Sở, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Hoàng Liệt, Lĩnh Nam, Định Công, Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Thanh Liệt, Dương Nội, Hà Đông, Kiến Hưng, Phú Lương, Yên Nghĩa, Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương.

Tổ công tác số 2 do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tạ Văn Tường làm Tổ trưởng, phụ trách địa bàn các xã, phường: Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Hồng Hà, Tây Hồ, Phú Thượng, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Phú Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Vân Đình, Ứng Thiên, Hòa Xá, Ứng Hòa, Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa.

Tổ công tác số 3 do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đình Hoa làm Tổ trưởng, phụ trách địa bàn các xã, phường: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hoà, Khương Đình, Phương Liệt, Thanh Xuân, Đông Ngạc, Phú Diễn, Tây Tựu, Thượng Cát, Xuân Đỉnh, Xuân Phương, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Từ Liêm, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn, Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú, Quảng Bị.

Tổ công tác số 4 do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Xuân Tùng làm Tổ trưởng, phụ trách địa bàn các xã, phường: Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh, Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Yên Xuân, Hòa Lạc, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn.

Tổ công tác số 5 do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Mạnh Phương làm Tổ trưởng, phụ trách địa bàn các xã, phường: Minh Châu, Quảng Oai, Vật Lại, Cổ Đô, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài, Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương, Hồng Vân, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Đống Đa, Láng, Ô Chợ Dừa, Kim Liên, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Bồ Đề, Long Biên, Phúc Lợi, Vĩnh Hưng.

*Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội.