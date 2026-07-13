Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bác thông tin xe cảnh sát giao thông Lào Cai lao xuống suối

Văn Đức

TPO - Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai khẳng định thông tin xe công vụ lao xuống suối khiến một cán bộ gặp nạn đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Ngày 12-13/7, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết lan truyền với nội dung cho rằng một xe công vụ của lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra tại tỉnh Lào Cai bị lao xuống suối, khiến một cán bộ gặp nạn và đang được cứu hộ. Thông tin này đã được nhiều tài khoản chia sẻ, gây hoang mang dư luận.

Trước thông tin trên, thông tin đến Báo Tiền Phong, lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Đơn vị cho biết trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào như nội dung bài viết đã đăng tải. Không có cán bộ, chiến sĩ nào gặp nạn khi thực hiện nhiệm vụ như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

img-20260713-133624.jpg
Hình ảnh xe công vụ được cắt ghép tung lên mạng xã hội ngày 12-13/7.

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng hình ảnh để gắn ghép với nội dung sai sự thật về tình hình tại tỉnh Lào Cai đã gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng công an và làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng.

Trước thực trạng thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên, công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, chỉ tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và các kênh thông tin chính thức của cơ quan nhà nước.

Đồng thời, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ nguồn phát tán thông tin sai sự thật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Đức
#Bôi nhọ hình ảnh CSGT bị xử phạt ra sao #Bác thông tin xe công vụ bị rơi xuống vực khi thi hành công vụ #Làm rõ thông tin xe csgt bị rơi xuống vực khi thi hành công vụ #Công an tỉnh Lào Cai #Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe