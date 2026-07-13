Thủ đoạn 'câu đại gia' tú bà điều hành đường dây gái gọi cao cấp gắn mác sinh viên, người mẫu

TPO - Trong các nhóm kín trên Telegram, mỗi cô gái được giới thiệu thông qua một "hồ sơ" với hình ảnh chân dung, ảnh mặc bikini, số đo 3 vòng và thông tin cá nhân khá chi tiết, được quảng cáo là "sinh viên ngoại ngữ", "người mẫu"... Trước khi tiếp cận được những cô gái này, khách phải trả phí hội viên; còn giá 'đi khách' từ vài triệu đến 150 triệu đồng.

Lập "hệ sinh thái" môi giới mại dâm trên Telegram

Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau hơn 3 tháng xác lập chuyên án, đơn vị đã khởi tố Nguyễn Thị Thảo (26 tuổi, quê Thanh Hóa) và Vi Thị Nụ (21 tuổi, quê Bắc Ninh) về tội Môi giới mại dâm.

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ hoạt động môi giới được tổ chức trên không gian mạng với phương thức khép kín, sử dụng các ứng dụng có tính bảo mật cao nhằm che giấu hành vi.

Kết quả điều tra cho thấy, đường dây xây dựng nhiều nhóm Telegram dành riêng cho khách có nhu cầu mua dâm. Để được tham gia, khách phải nộp 500.000 đồng đối với nhóm thông thường hoặc 2 triệu đồng đối với nhóm cao cấp.

Sau khi được phê duyệt, thành viên mới được quyền truy cập danh sách các cô gái, lựa chọn người phù hợp và liên hệ thông qua đối tượng môi giới.

Hai bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong các nhóm kín, mỗi cô gái đều được đăng tải kèm hình ảnh, thông tin cá nhân và bảng giá dịch vụ. Mức giá dao động từ khoảng 5 triệu đồng cho một lần gặp đến 150 triệu đồng đối với các chuyến "đi tour" kéo dài từ 2-5 ngày.

Để thực hiện các chuyến đi, khách phải chuyển tiền đặt cọc trước. Đối tượng môi giới sẽ thương lượng mức giá với người bán dâm rồi báo lại cho khách với giá cao hơn để hưởng khoản chênh lệch. Ngoài tiền môi giới, toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại và các khoản phát sinh khác đều do khách chi trả.

Cơ quan điều tra cũng xác định các giao dịch chủ yếu được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền điện tử USDT. Địa điểm mua bán dâm không cố định, do các bên tự thỏa thuận nên gây khó khăn cho quá trình theo dõi và thu thập chứng cứ.

Chiêu trò thu hút khách

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm Telegram mang tên "Rachel Premium Edition" có dấu hiệu môi giới mại dâm quy mô lớn tại Hà Nội, TPHCM và nhiều địa phương.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Thảo sử dụng biệt danh "Rachel", trực tiếp quản trị các nhóm này và thường xuyên đăng tải thông tin của khoảng 50 cô gái để giới thiệu cho khách.

Những thông tin, hình ảnh đăng tải trong các nhóm được "dựng hồ sơ" là người đẹp, sinh viên. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong các nhóm Telegram kín như "Rachel Premium Edition", mỗi cô gái được giới thiệu thông qua một "hồ sơ" với hình ảnh và thông tin cá nhân khá chi tiết. Theo tài liệu điều tra, có trường hợp được quảng cáo là "sinh viên ngoại ngữ", đăng kèm ảnh chân dung, ảnh mặc bikini cùng các thông tin về chiều cao, cân nặng, số đo hình thể.

Nội dung giới thiệu mô tả người này có ngoại hình ưa nhìn, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Trung, đang sinh sống tại Hà Nội và từng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách. Mức giá dịch vụ cũng được công khai, khoảng 6 triệu đồng cho nửa ngày và 12 triệu đồng qua đêm.

Ở bài đăng khác, những danh xưng gây chú ý như "hoa hậu", để tăng sức hút. Chẳng hạn, một cô gái được giới thiệu là người đẹp của ba cuộc thi nhan sắc, kèm thông tin về chiều cao, cân nặng, số đo hình thể và được gắn nhãn "độc quyền". Theo cơ quan điều tra, những thông tin, danh xưng và hình ảnh giới thiệu này đều do các đối tượng đăng tải nhằm quảng bá, tạo sức hút đối với khách. Tính xác thực của các nội dung trên hiện đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh.

Nguyễn Thị Thảo làm việc với điều tra viên. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thảo được xác định là người điều hành đường dây, còn Vi Thị Nụ là một trong những đối tượng trực tiếp kết nối khách với các cô gái bán dâm để hưởng tiền môi giới.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết quá trình điều tra hiện chủ yếu tập trung làm rõ hành vi của các đối tượng môi giới. Đối với người bán dâm, theo quy định hiện hành, hành vi này chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính khi bị bắt quả tang. Cơ quan điều tra đã lập danh sách những người liên quan, chuyển thông tin đến công an các địa phương để phối hợp quản lý và đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.