Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu tại Huế

TPO - Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nam thanh niên nhảy từ cầu Hòa Xuân xuống sông tại TP. Huế.

Chiều 13/7, ông Trịnh Đức Nhu - Chủ tịch UBND phường Phong Dinh (TP. Huế) - cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể anh L.V.M., trú tại tổ dân phố Chí Long (Phong Dinh), sau vụ nhảy cầu tự vẫn xảy ra cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng 13/7, anh M. đã nhảy từ cầu Hòa Xuân (thuộc địa bàn phường Phong Phú) xuống sông.

Cầu Hòa Xuân - nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng cùng đội cứu hộ của hai phường Phong Dinh và Phong Phú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Đến trưa cùng ngày, sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và vớt thi thể anh M. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Theo lãnh đạo phường Phong Dinh, anh M. từng đi làm ăn xa. Thời gian gần đây, anh M. gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và chịu áp lực về kinh tế. Nguyên nhân vụ việc hiện được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Sau sự việc, đại diện cấp ủy, chính quyền cùng các đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.