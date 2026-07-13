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Tây Ninh thu nhận hơn 5.700 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Nguyễn Tiến

TPO - Hơn 5.700 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ đã được công an tỉnh Tây Ninh thu nhận sau một tuần, mở thêm hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), công an tỉnh Tây Ninh cho biết sĩ chưa xác định được thông tin, lực lượng chức năng đã thu nhận 5.751 mẫu trên toàn tỉnh.

Theo PC06, đợt cao điểm được triển khai từ ngày 5 đến 11/7 nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đáp ứng mong mỏi của nhiều gia đình sau hàng chục năm tìm kiếm người thân đã hy sinh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ, công an tỉnh Tây Ninh đã khảo sát số lượng người đăng ký tại từng địa phương, xây dựng phương án và bố trí 20 điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tại các xã, phường. Đối với những trường hợp có nhu cầu, lực lượng công an còn bố trí xe đưa đón đến địa điểm lấy mẫu.

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Công an xã Tân Thạnh hỗ trợ thân nhân liệt sĩ kiểm tra xác nhận thông tin.
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Hơn 5.700 mẫu ADN được thu nhận, mở thêm hy vọng xác định danh tính liệt sĩ.

Riêng những thân nhân tuổi cao, sức khỏe yếu, mắc bệnh hoặc không thể đi lại, PC06 thành lập các tổ công tác lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu sinh phẩm, bảo đảm mọi trường hợp đều được tiếp cận chương trình.

Trong đợt thu nhận lần này có bà Trần Thị Rớt (79 tuổi, ngụ xã Nhựt Tảo), chị ruột liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm, hy sinh năm 1968. Gần 60 năm kể từ ngày em trai ngã xuống trên chiến trường, gia đình bà vẫn chưa biết nơi an nghỉ của liệt sĩ.

Có mặt tại điểm lấy mẫu, bà Rớt không giấu được xúc động khi gửi gắm niềm hy vọng vào công nghệ ADN. Bà mong việc đối chiếu mẫu sinh phẩm sẽ giúp sớm xác định được danh tính và tìm thấy phần mộ của em trai để gia đình có thể đưa liệt sĩ về với quê hương sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi.

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Công an xã Tân Thạnh tham gia công tác khai quật lấy mẫu và đảm bảo an toàn hoạt động lấy mẫu.

Theo công an tỉnh Tây Ninh, để việc thu nhận mẫu diễn ra nhanh chóng, chính xác và thuận lợi, công an các xã, phường đã phối hợp với chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể rà soát danh sách, thông báo đến từng gia đình, hướng dẫn kê khai thông tin, đối chiếu hồ sơ và bố trí lịch lấy mẫu theo từng khung giờ.

Trong suốt quá trình triển khai, lực lượng chức năng cũng trực tiếp hỗ trợ thân nhân liệt sĩ hoàn tất các thủ tục cần thiết. Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được kỳ vọng góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, qua đó giúp nhiều gia đình sớm thực hiện được nguyện vọng tìm lại người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nguyễn Tiến
#liệt sĩ #ADN #Tây Ninh #xác định danh tính #gia đình #thân nhân #hài cốt

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