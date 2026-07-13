Chiều 13/7, hai du khách cuối cùng thoát nạn vụ lật ca nô ở Phú Quốc rời đảo

TPO - Hai ngày sau vụ lật ca nô đặc biệt nghiêm trọng tại Phú Quốc, công tác khắc phục hậu quả vẫn được các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai.

Theo UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang), đến cuối ngày 12/7, 14 du khách Ấn Độ được cứu sống trong vụ lật ca nô đã rời Phú Quốc về TPHCM hoặc xuất cảnh trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong sáng 13/7, bệnh nhân người Ấn Độ bị thương nặng được các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Mặt Trời Phú Quốc phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển lên TPHCM trên chuyến bay lúc 9 giờ 35 phút để tiếp tục điều trị. Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc đã đến sân bay quốc tế Phú Quốc thăm hỏi, động viên người nhà bệnh nhân và trao hỗ trợ 88 triệu đồng (khoảng 3.400 USD).

Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Nguyễn Thị Kim Loan trao kinh phí hỗ trợ cho các nạn nhân, thân nhân các du khách trong vụ lật ca nô. Ảnh: H. Dung.

Trong khi đó hai du cuối cùng trong số các du khách nước ngoài được cứu sống cũng đã rời đảo Phú Quốc trong chiều nay (13/7). Lãnh đạo đặc khu đã trực tiếp thăm hỏi và trao hỗ trợ 18 triệu đồng/người (khoảng 700 USD/người). Đồng thời, 3 thân nhân của nạn nhân tử vong được hỗ trợ 264 triệu đồng/trường hợp (khoảng 3.400 USD/người); số tiền còn lại sẽ tiếp tục được trao khi có phản hồi từ Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM.

Trước đó, chiều 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải để điều tra hành vi vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến vụ lật ca nô. Cùng ngày, 15 thi thể nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Pháp y TPHCM để bảo quản và xử lý theo quy định, đáp ứng yêu cầu từ phía Ấn Độ.

UBND đặc khu Phú Quốc cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh An Giang, khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động du lịch đường thủy, không để xảy ra các sự cố tương tự.