Tranh luận Messi và Argentina chọc tức tuyển Anh

TPO - Ngay sau khi giành vé vào bán kết World Cup 2026, tuyển Anh và Argentina có hai màn ăn mừng trái ngược nhưng đều gây sốt mạng xã hội. Trong khi Tam sư đồng thanh hát "Wonderwall", Lionel Messi cùng các đồng đội vừa nhảy múa vừa hô vang "Ai không nhảy là người Anh", châm ngòi cuộc đại chiến sau 24 năm.

Tiếng còi mãn cuộc ở hai trận tứ kết ngày 12/7 (giờ Việt Nam) xác định cặp đấu bán kết Argentina - Anh hấp dẫn nhất kỳ World Cup 2026.

Sau khi đánh bại Na Uy 2-1 ở hiệp phụ, các cầu thủ Anh cùng hàng chục nghìn cổ động viên đồng thanh hát Wonderwall của ban nhạc rock Oasis. Ít giờ sau, Lionel Messi và các đồng đội cũng tiến về khán đài ăn mừng chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là cả tuyển Argentina và hàng nghìn CĐV vừa nhảy múa vừa hô vang: "Quien no salta es un inglés" (Ai không nhảy là người Anh).

Hai màn ăn mừng phủ sóng mạng xã hội và tạo tranh luận. Giữa lúc tuyển Anh và Argentina chạm trán tại World Cup sau 24 năm, những bài hát chiến thắng châm ngòi bùng nổ tranh luận không kém cuộc đối đầu trên sân cỏ.

Bài hát vía của Tam sư

Nếu khẩu hiệu của Argentina gợi nhắc lịch sử đối đầu, Wonderwall có xuất phát điểm gần như không liên quan gì bóng đá.

Ra mắt năm 1995 trong album (What's the Story) Morning Glory? của Oasis, ca khúc do Noel Gallagher sáng tác vốn không được viết cho bóng đá. Nhạc sĩ người Anh từng giải thích nội dung chính ca khúc "người cứu chúng ta khỏi chính mình", thay vì câu chuyện tình yêu như nhiều người từng nghĩ.

Ba thập kỷ sau, Wonderwall tái sinh tại World Cup 2026 sau chiến thắng của tuyển Anh trước Croatia ở vòng bảng. Khi trận đấu kết thúc, ca khúc được phát trên hệ thống âm thanh sân vận động.

Ca khúc khiến hàng chục nghìn cổ động viên như được giải khát sau cơn sốt chiến thắng, ở lại khán đài và hát cùng tuyển thủ. Khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành nghi thức sau mỗi chiến thắng của Tam sư.

Tam sư chuẩn bị cho cuộc đối đầu lịch sử với tuyển Argentina.

Sau trận thắng Mexico ở vòng 1/8, đội trưởng Harry Kane khản cả giọng trong cuộc phỏng vấn vì hát quá lâu cùng người hâm mộ. "Tôi gần như không còn nói được nữa. Đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất giải đấu", Kane nói.

Tiền vệ Declan Rice cũng cho rằng khoảnh khắc mang lại cảm xúc đặc biệt. "Chúng tôi đứng trên sân, kết nối với người hâm mộ và cùng hát. Lần đầu được hát Wonderwall với các CĐV ở Dallas là điều rất khó quên", Rice chia sẻ.

Hiệu ứng của Wonderwall vượt khỏi phạm vi bóng đá. The Wall Street Journal cho biết ca khúc leo lên vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Spotify toàn cầu trong thời gian World Cup diễn ra, trở thành một trong những hiện tượng văn hóa đáng chú ý nhất của giải đấu.

Ngay cả Noel Gallagher - chủ nhân ca khúc - cũng bất ngờ trước sức lan tỏa này. Thành viên ban nhạc Oasis cho biết ông hoàn toàn ủng hộ việc Wonderwall trở thành bài hát đồng hành cùng tuyển Anh. Dù nhiều lần khẳng định bản thân không phải người hâm mộ tuyển Anh vì có gốc gác Ireland, Noel Gallagher vẫn dành sự ủng hộ cho việc ca khúc trở thành biểu tượng của Tam sư tại World Cup 2026.

"Wonderwall thuộc về mọi người. Đó là khoảnh khắc kỳ diệu giữa các cầu thủ và người hâm mộ", Noel Gallagher nói khi chứng kiến hàng chục nghìn cổ động viên cùng các tuyển thủ hát vang ca khúc sau chiến thắng trước Croatia.

Lý do Wonderwall trở thành ca khúc ăn mừng chiến thắng cũng đến theo cách đầy ngẫu hứng. FourFourTwo cho biết FIFA yêu cầu mỗi đội tuyển gửi danh sách ca khúc có thể phát trong sân trước và sau trận đấu.

Sau chiến thắng trước Croatia, Wonderwall được lựa chọn và lập tức tạo nên màn đồng ca giữa cầu thủ với người hâm mộ. Từ đó, bài hát trở thành nghi thức quen thuộc sau mỗi chiến thắng của Tam sư ở World Cup.

Tuyển Anh không thiếu những ca khúc cổ động nổi tiếng như Three Lions hay Sweet Caroline. Tuy nhiên, tại World Cup 2026, người hâm mộ lựa chọn bản Britpop hơn 30 năm tuổi để đồng hành cùng đội tuyển. Với nhiều CĐV và cả tuyển thủ, Wonderwall là ca khúc vía, niềm hy vọng Tam sư có thể chạm tay vào chức vô địch thế giới.

'Ai không nhảy là người Anh' và cuộc đối đầu sau 24 năm

Khác với tuyển Anh, Argentina từ lâu có nền văn hóa cổ động đặc trưng. Âm nhạc gần như trở thành một phần không thể tách rời mỗi khi đội tuyển thi đấu. Biểu tượng nổi tiếng nhất là Muchachos - ca khúc từng phủ sóng khắp World Cup 2022 tại Qatar.

Bài hát sử dụng giai điệu ca khúc Esta noche me emborracho của ban nhạc La Mosca Tsé-Tsé, nhưng phần lời được người hâm mộ sáng tác lại để kể câu chuyện của bóng đá Argentina. Trong lời hát xuất hiện tên Diego Maradona, Lionel Messi, chức vô địch Copa America 2021, giấc mơ World Cup, đồng thời nhắc đến quần đảo Malvinas - tên Argentina dùng để gọi quần đảo Falklands.

Sau chức vô địch tại Qatar, Muchachos gần như xuất hiện ở mọi nơi, từ phòng thay đồ, trên xe buýt diễu hành, tại các quảng trường và trong những buổi ăn mừng của đội tuyển. FIFA từng xem đây là một trong những biểu tượng văn hóa nổi bật nhất của World Cup 2022, khi hàng trăm nghìn người Argentina cùng hát vang trên khán đài.

Sau chiến thắng trước Thụy Sĩ ở tứ kết World Cup 2026, điều được nhắc đến nhiều hơn lại không phải Muchachos, mà là khẩu hiệu "Ai không nhảy là người Anh".



Màn cổ vũ "Ai không nhảy là người Anh" gây bàn tán.

Khẩu hiệu này xuất hiện trên các khán đài Argentina từ nhiều năm trước, thường vang lên mỗi khi Albiceleste đối đầu tuyển Anh. Sau tiếng còi mãn cuộc tại Kansas City, Messi, Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico cùng các đồng đội vừa nhảy vừa đồng thanh hô câu khẩu hiệu này trước hàng nghìn cổ động viên.

Video lan truyền trên mạng xã hội kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều cổ động viên Argentina cho rằng đây chỉ là một phần văn hóa bóng đá Nam Mỹ: "Chúng tôi vẫn hát như vậy hàng chục năm nay mỗi lần gặp Anh", "Đó là truyền thống, không phải điều gì mới"...

Ngược lại, không ít cổ động viên Anh cho rằng việc toàn đội Argentina cùng hát khẩu hiệu ngay sau tứ kết khiến bầu không khí trước bán kết trở nên căng thẳng hơn.

Tuyển Anh đụng độ Argentina được The Sun mô tả là cuộc đối đầu tréo ngoe. Từ cuộc chiến Falklands/Malvinas năm 1982 đến những trận đấu kinh điển tại các kỳ World Cup, Anh và Argentina luôn được xem là một trong những cặp đấu thu hút sự chú ý nhất bóng đá thế giới.

Nhìn lại lịch sử, luôn có dấu mốc đặc biệt mỗi khi Anh đối đầu Argentina, có thể kể đến chiến thắng 1-0 của Anh ở tứ kết World Cup 1966, trận đấu nổi tiếng năm 1986 với "Bàn tay của Chúa" và pha solo để đời của Diego Maradona. Sau đó là chiếc thẻ đỏ của David Beckham sau pha va chạm với Diego Simeone tại World Cup 1998, trước khi Beckham chuộc lỗi bằng bàn thắng duy nhất giúp Anh thắng Argentina ở vòng bảng World Cup 2002.

Bởi vậy, khi khẩu hiệu "Ai không nhảy là người Anh" lần nữa vang lên trước trận bán kết, nhiều người coi đó là sự tiếp nối của truyền thống cổ động. Nhưng với không ít cổ động viên trung lập, màn ăn mừng đã châm ngòi bùng nổ, làm nóng thêm bầu không khí trước cuộc tái đấu hấp dẫn nhất lịch sử bóng đá.

Hai màn ăn mừng sau vòng tứ kết phản ánh sự khác biệt trong văn hóa ăn mừng bóng đá của hai quốc gia. Người Anh chọn ca khúc thể hiện sự kết nối, vực dậy tinh thần, trong khi Argentina kết hợp nhạc với khẩu hiệu gắn liền lịch sử, ký ức của nền bóng đá nước này.

Do đó, cuộc đối đầu giữa Anh và Argentina ở trận bán kết World Cup 2026 không chỉ diễn ra trong 90 phút trên sân cỏ. Wonderwall, Muchachos và câu hô "Ai không nhảy là người Anh" tạo nên bầu không khí đặc biệt cho cặp đấu được mong đợi nhất lịch sử World Cup.