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Cơn sốt đặt tên con là Haaland

Trạch Dương

TPO - Phong độ bùng nổ của Erling Haaland tại World Cup 2026 tạo nên trào lưu đặc biệt ở Peru. Hàng trăm trẻ sơ sinh được đặt theo tên tiền đạo 26 tuổi, nối dài truyền thống lấy tên các ngôi sao bóng đá đặt cho con tại quốc gia Nam Mỹ.

Theo số liệu do Cơ quan Đăng ký Hộ tịch và Nhận dạng Quốc gia Peru (RENIEC), kể từ khi World Cup 2026 khởi tranh, có đến 468 trẻ sơ sinh được đăng ký với tên "Haaland", 91 em bé khác mang tên đầy đủ "Erling Haaland". Còn có 4 trường hợp được khai sinh với tên đầy đủ "Erling Braut Haaland".

Theo Ivan Torres - người phát ngôn RENIEC - phần lớn trường hợp đăng ký xuất hiện trong những tuần sau khi World Cup khởi tranh, tăng mạnh sau khi tuyển Na Uy tạo địa chấn bằng chiến thắng trước Brazil để lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết.

"Haaland cũng là người Peru", ông Torres hài hước chia sẻ trên kênh Panamericana Televisión, cho biết việc đặt tên con theo các danh thủ bóng đá là nét văn hóa quen thuộc tại Peru.

Theo luật pháp Peru, cha mẹ được quyền tự do chọn tên cho con, miễn không mang ý nghĩa phản cảm hoặc xúc phạm. Cơ quan hộ tịch không thể từ chối những cái tên lấy cảm hứng từ các ngôi sao thể thao.

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Haaland giữ phong độ, có màn thể hiện ấn tượng tại World Cup 2026.

Những ngôi sao bóng đá luôn là nguồn cảm hứng để nhiều gia đình Peru đặt tên cho con. Thống kê của RENIEC cho thấy Peru hiện có tới 33.809 người mang tên Neymar, nhiều hơn bất kỳ ngôi sao bóng đá nào khác. Có khoảng 3.402 người mang tên Messi, trong đó 292 người có tên đầy đủ Lionel Messi. Ngoài ra còn có 1.241 người tên Yamal, 1.185 người tên Cristiano Ronaldo và 238 người mang tên Mbappé.

Haaland vào danh sách cầu thủ được phụ huynh chọn tên con cho thấy sức ảnh hưởng của tiền đạo người Na Uy sau kỳ World Cup bùng nổ.

Ở giải đấu trên đất Mỹ, Haaland ghi 7 bàn thắng chỉ sau 4 trận. Anh còn lập cú đúp giúp Na Uy đánh bại Brazil ở vòng 1/8, lần đầu đưa "những chiến binh Viking" góp mặt ở tứ kết World Cup. Phong độ ấn tượng của chân sút 25 tuổi giúp anh trở thành một trong những cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất giải đấu trước khi Na Uy dừng bước trước tuyển Anh.

Không chỉ tạo hiệu ứng tại Peru, "Haaland-mania" (tạm dịch: cơn sốt Haaland) còn được nhiều cơ quan truyền thông châu Âu như TV2 (Na Uy), Bild (Đức) hay Aftonbladet (Thụy Điển) đưa tin cho thấy sức lan tỏa của tiền đạo thuộc biên chế Manchester City vượt ra ngoài phạm vi bóng đá. Truyền thông Na Uy gọi đây là minh chứng cho việc những màn trình diễn của Haaland tại World Cup đã để lại dấu ấn ở cả những quốc gia không góp mặt tại giải đấu.

Trạch Dương
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