Cảnh cáo giám đốc, một phó giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Huế

TPO - Liên quan sai phạm tại Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã quyết định kỷ luật cảnh cáo giám đốc và một phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố.

Chiều 13/7, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế thông tin về kết quả các kỳ họp thứ 11 và 12, trong đó xem xét dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế).

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế xác định Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước trong công tác đầu tư xây dựng, đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng đối với dự án.

Công trình dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế xảy ra nhiều vi phạm về đấu thầu, quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện hợp đồng.

Những vi phạm này dẫn đến việc thực hiện chưa đúng các quy định về đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đối với ông Hà Xuân Hậu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế, cơ quan kiểm tra kết luận đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để cấp dưới tham mưu chủ đầu tư ban hành các quyết định trái pháp luật, vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu năm 2013.

Ông Hậu còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức.

Liên quan đến quá trình triển khai dự án, ông Đặng Quang Ngọc - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế, Trưởng Ban Điều hành dự án và ông Trần Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch - Thẩm định bị xác định buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, rà soát tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ; không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế họp xem xét, quyết định kỷ luật các tổ chức, cá nhân liên quan vụ việc.

Ngoài ra, ông Thái Văn Minh Nhật - Phó Trưởng phòng Quản lý dự án hạ tầng và ông Trần Nguyên Đại - chuyên viên Phòng Quản lý dự án hạ tầng bị xác định thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, dẫn đến các vi phạm liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, ông Huỳnh Minh Khang - nguyên Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị TP. Huế, đã thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc để xảy ra việc tham mưu chưa đầy đủ về quy trình, thủ tục đối với một số gói thầu chỉ định của dự án.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Về cá nhân, cơ quan này quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Hà Xuân Hậu, Đặng Quang Ngọc và Trần Hùng; khiển trách đối với ông Thái Văn Minh Nhật và ông Trần Nguyên Đại.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các ông Huỳnh Minh Khang, Nguyễn Quốc Anh và bà Hoàng Thị Diệu Hiền; đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Lưu Đức Hoàn - nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, do những vi phạm liên quan trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện dự án.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, Thanh tra TP. Huế đã chỉ ra hàng loạt vi phạm tại dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế trong các khâu lập hồ sơ, đấu thầu, ký kết hợp đồng, thi công và nghiệm thu. Những sai phạm khiến dự án chậm tiến độ, phải tạm dừng thi công để rà soát, xử lý.

Cơ quan thanh tra đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý các nhà thầu vi phạm, thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định; đồng thời đánh giá lại hiệu quả dự án và xem xét giao đơn vị quản lý dự án chuyên ngành làm chủ đầu tư.