Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cảnh cáo giám đốc, một phó giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Huế

Ngọc Văn

TPO - Liên quan sai phạm tại Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã quyết định kỷ luật cảnh cáo giám đốc và một phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố.

Chiều 13/7, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế thông tin về kết quả các kỳ họp thứ 11 và 12, trong đó xem xét dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế).

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế xác định Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước trong công tác đầu tư xây dựng, đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng đối với dự án.

nha-khach-tinh-uy.jpg
Công trình dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế xảy ra nhiều vi phạm về đấu thầu, quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện hợp đồng.

Những vi phạm này dẫn đến việc thực hiện chưa đúng các quy định về đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đối với ông Hà Xuân Hậu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế, cơ quan kiểm tra kết luận đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để cấp dưới tham mưu chủ đầu tư ban hành các quyết định trái pháp luật, vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu năm 2013.

Ông Hậu còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức.

Liên quan đến quá trình triển khai dự án, ông Đặng Quang Ngọc - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế, Trưởng Ban Điều hành dự án và ông Trần Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch - Thẩm định bị xác định buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, rà soát tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ; không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng.

kiem-tra-thanh-uy-hop.jpg
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế họp xem xét, quyết định kỷ luật các tổ chức, cá nhân liên quan vụ việc.

Ngoài ra, ông Thái Văn Minh Nhật - Phó Trưởng phòng Quản lý dự án hạ tầng và ông Trần Nguyên Đại - chuyên viên Phòng Quản lý dự án hạ tầng bị xác định thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, dẫn đến các vi phạm liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, ông Huỳnh Minh Khang - nguyên Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị TP. Huế, đã thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc để xảy ra việc tham mưu chưa đầy đủ về quy trình, thủ tục đối với một số gói thầu chỉ định của dự án.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Về cá nhân, cơ quan này quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Hà Xuân Hậu, Đặng Quang Ngọc và Trần Hùng; khiển trách đối với ông Thái Văn Minh Nhật và ông Trần Nguyên Đại.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các ông Huỳnh Minh Khang, Nguyễn Quốc Anh và bà Hoàng Thị Diệu Hiền; đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Lưu Đức Hoàn - nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, do những vi phạm liên quan trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện dự án.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, Thanh tra TP. Huế đã chỉ ra hàng loạt vi phạm tại dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế trong các khâu lập hồ sơ, đấu thầu, ký kết hợp đồng, thi công và nghiệm thu. Những sai phạm khiến dự án chậm tiến độ, phải tạm dừng thi công để rà soát, xử lý.

Cơ quan thanh tra đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý các nhà thầu vi phạm, thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định; đồng thời đánh giá lại hiệu quả dự án và xem xét giao đơn vị quản lý dự án chuyên ngành làm chủ đầu tư.

Ngọc Văn
#Huế #Nhà khách Tỉnh ủy #Hà Xuân Hậu #Đặng Quang Ngọc #kỷ luật cảnh cáo #vi phạm đấu thầu #Thanh tra TP. Huế #Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế #kỳ họp 12 #dự án #Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe