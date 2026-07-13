Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Phút thoát hiểm của tài xế khỏi ô tô bị lũ cuốn, clip ghi cảnh tượng thót tim

Trưa 13/7, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Sốp Cộp (Sơn La) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một xe ô tô bán tải bị lũ cuốn khi băng qua suối. Rất may tài xế đã kịp thời thoát ra ngoài.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 12/7, một người đàn ông (trú tại xã Sốp Cộp) điều khiển xe bán tải đi qua suối tại bản Tông Hùm (xã Mường Và cũ) thì bị dòng nước lũ cuốn trôi. Ngay khi phát hiện nguy hiểm, tài xế đã nhanh chóng mở cửa thoát thân an toàn.

Tại hiện trường, chiếc xe bị cuốn và mắc kẹt giữa dòng nước dữ. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, cùng các phương tiện cứu hộ để đưa chiếc xe ra khỏi dòng suối.

Theo người dân chứng kiến vụ việc kể lại: Lúc xảy ra sự việc, nam tài xế nhanh chóng mở cửa, thoát ra ngoài. Sự việc diễn ra nhanh chóng chỉ trong khoảng 1-2 phút trước khi chiếc ô tô bị đẩy ra xa.

anh-chup-man-hinh-2026-07-13-luc-150521.png
Phút thoát hiểm của tài xế, ô tô bị lũ cuốn, cảnh tượng thót tim.

Qua sự việc này, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân vào mùa mưa lũ, nước tại các cầu, ngầm tràn và sông suối có thể dâng lên rất nhanh. Bà con tuyệt đối không cố vượt qua khi nước chảy xiết, không xác định được độ sâu hoặc không nhìn rõ mặt đường.

Đối với người từ nơi khác đến, chưa thông thuộc địa hình, cần hỏi kỹ người dân địa phương, chú ý theo dõi cảnh báo của cơ quan chức năng để lựa chọn tuyến đường di chuyển an toàn.

Được biết, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa lớn làm 56 hộ dân bị ảnh hưởng, mưa lũ cũng làm 164,3ha lúa, 45ha hoa màu và cây cối, 6,55 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản bị sạt lở, ách tắc. Tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 31,1 tỷ đồng, trong đó xã Mường La thiệt hại khoảng 25 tỷ đồng.

Vietnamnet
#Phút thoát hiểm của tài xế #ô tô bị lũ cuốn #cảnh tượng thót tim

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe