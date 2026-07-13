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Phát hiện hầm chứa 18 quả đạn pháo, rocket ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Một hầm chứa 18 vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh vừa được lực lượng rà phá bom mìn phát hiện dưới lòng đất tại khu vực rừng tràm ở TP. Huế, trong đó có nhiều loại đạn pháo, đạn cối, lựu phóng và rocket chống tăng.

Chiều 13/7, thông tin từ UBND phường Phong Thái (TP. Huế) cho biết trong quá trình rà phá bom mìn tại tổ dân phố Đông Lâm, đội Đa nhiệm (MTT) thuộc Dự án NPA (Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy tại Việt Nam) đã phát hiện một hầm chứa 18 vật liệu nổ được chôn dưới lòng đất trong khu vực rừng tràm.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định hầm chứa có 18 vật liệu nổ thuộc nhiều chủng loại khác nhau, gồm đạn pháo 105 mm, đạn pháo 90 mm, đạn cối 82 mm, rocket chống tăng 66 mm và lựu phóng 40 mm.

Sau khi đánh giá kỹ thuật, đội rà phá xác định toàn bộ số vật liệu nổ vẫn đủ điều kiện để di chuyển an toàn. Các vật liệu nổ sau đó được vận chuyển về bãi hủy nổ tập trung (CDS) để xử lý theo quy trình chuyên môn của NPA.

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Hàng loạt đạn pháo, cối, rocket chống tăng, lựu phóng được phát hiện tại một hầm chứa giữa rừng tràm ở Huế. Ảnh: NPA.
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Khu vực phát hiện nhiều vật liệu nổ từng là địa bàn có vị trí quân sự quan trọng trong thời kỳ chiến tranh. Ảnh: NPA

Theo thông tin từ chính quyền địa phương và người dân, khu vực Đông Lâm từng là địa bàn có vị trí quân sự quan trọng trong thời kỳ chiến tranh. Cách nơi phát hiện hầm chứa khoảng 750 m về phía tây là sân bay dã chiến Bồng Bông, được quân đội Hoa Kỳ sử dụng trong giai đoạn 1965-1968.

Đây cũng là khu vực diễn ra nhiều trận giao tranh ác liệt trong chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968. Sau nhiều thập niên, lượng bom, đạn còn sót lại dưới lòng đất vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân.

Dự án NPA cho biết việc rà phá và xử lý vật liệu nổ tại khu vực này sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất, chăn nuôi của 161 người dân đang sử dụng đất, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho gần 2.000 người dân sinh sống tại tổ dân phố Đông Lâm.

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Các vật liệu nổ đã được thu gom để xử lý an toàn. Ảnh: NPA.
Ngọc Văn
#TP. Huế #NPA #vật liệu nổ #bom mìn sót lại sau chiến tranh #phường Phong Thái #rừng tràm Đông Lâm #rà phá bom mìn

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