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Người lính

Mỹ gia tăng các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Iran

Quỳnh Như

TPO - Mỹ được cho là đã tăng cường quy mô và phạm vi không kích, lần đầu vươn sâu vào miền Trung Iran sau nhiều ngày tập trung ở khu vực ven eo biển Hormuz. Trong khi đó, Tehran cáo buộc Washington làm gián đoạn các cuộc đàm phán với Oman về an ninh hàng hải và tuyên bố tiếp tục đáp trả bằng những cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ trong khu vực.

Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran gia tăng cả về cường độ lẫn phạm vi, khi nhiều báo cáo từ truyền thông Iran cho biết các đòn tấn công không còn chỉ tập trung ở khu vực ven eo biển Hormuz mà đã mở rộng vào sâu trong lãnh thổ nước này.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, một cuộc không kích đã đánh trúng cơ sở quân sự tại thành phố Nain, miền Trung Iran, khiến một người thiệt mạng và bảy người khác bị thương. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy chiến dịch của Mỹ đang mở rộng vượt ra ngoài các mục tiêu ven biển.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng cho biết chiến dịch không kích đã được tăng cường đáng kể. Đêm thứ Bảy (11/7), lực lượng Mỹ tấn công khoảng 140 mục tiêu, tăng so với 90 mục tiêu trong đêm thứ Tư (8/7) và 80 mục tiêu vào đêm thứ Ba (7/7). Riêng đợt không kích mới nhất, CENTCOM không công bố số lượng cụ thể, chỉ cho biết đã đánh trúng "hàng chục mục tiêu tại nhiều địa điểm khác nhau".

Mỹ gia tăng các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Iran. Nguồn: CENTCOM

Theo truyền thông Iran, ít nhất một cuộc tấn công đã nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Đài truyền hình nhà nước IRIB cho biết một trạm bơm nước tại huyện Mahshar, ven bờ biển phía Nam Iran, bị trúng đạn khiến một nhân viên bảo vệ thiệt mạng và bốn người khác bị thương.

Video được CNN định vị và xác minh cũng ghi lại hình ảnh một nhà chứa máy bay tại sân bay Omidiyeh, Tây Nam Iran, bốc cháy sau cuộc tấn công. Ngoài ra, một tháp viễn thông gần làng Taherouyi, thuộc huyện Sirik, cũng được cho là đã bị đánh trúng.

Diễn biến mới nhất cho thấy thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã hoàn toàn sụp đổ, khi Tehran tuyên bố đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào những căn cứ quân sự của Mỹ tại một số quốc gia vùng Vịnh.

Tuy nhiên, Đại tá Không quân Mỹ nghỉ hưu Cedric Leighton nhận định giai đoạn hiện nay là chuỗi "tấn công và phản công liên tiếp", với mục tiêu duy trì sức ép quân sự nhưng vẫn tránh để xung đột bùng phát thành một cuộc chiến toàn diện.

Iran cáo buộc Mỹ phá hoại đàm phán về eo biển Hormuz

Cùng lúc, Iran cáo buộc Washington làm thất bại các cuộc đàm phán với Oman về cơ chế bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết các cuộc gặp tại Oman cuối tuần qua chỉ tập trung vào việc xây dựng một cơ chế bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz.

Theo ông Baghaei, Iran mong muốn phối hợp với Oman để thiết lập cơ chế bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, nhưng sáng kiến này không đạt kết quả do áp lực từ phía Mỹ.

Ông Baghaei cho biết, chừng nào Washington còn "tiếp tục vi phạm các cam kết của mình, thì Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng sẽ không thực hiện các nghĩa vụ mà họ đã đảm nhận".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh, với tư cách là quốc gia ven eo biển Hormuz, Iran có "quyền và trách nhiệm" áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia.

Ông nói thêm rằng, "những tuyên bố của Mỹ về việc hộ tống các tàu thương mại chính là bằng chứng cho thấy quyết tâm của Washington trong việc duy trì tình trạng bất ổn trong khu vực".

Trong khi Iran khẳng định có vai trò trung tâm trong việc quản lý giao thông qua eo biển Hormuz, Mỹ tiếp tục kêu gọi bảo đảm quyền tự do hàng hải không bị cản trở và khuyến nghị tàu thương mại đi theo tuyến hàng hải gần bờ biển Oman để giảm thiểu rủi ro an ninh.

Quỳnh Như
CNN
#Mỹ #Iran #không kích #đàm phán #eo biển Hormuz #quân sự #xung đột #Trung Đông

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