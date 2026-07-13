Tai nạn liên hoàn ở TPHCM

TPO - Taxi công nghệ nghi lấn làn trên đường Bạch Đằng (TPHCM), va chạm liên hoàn với 2 xe tải khiến một phương tiện lật ngang. Cả 3 xe hư hỏng sau vụ tai nạn.

Chiều 13/7, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT công an TPHCM) đang phối hợp với công an phường Tân Uyên điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một taxi công nghệ và hai xe tải xảy ra trên đường Bạch Đằng.

Camera ghi trọn cảnh taxi nghi lấn làn gây tai nạn liên hoàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, taxi công nghệ biển số 50H-674.xx lưu thông trên đường Bạch Đằng theo hướng từ cù lao Bạch Đằng về cầu Bạch Đằng. Khi đến khu vực giao với đường Bạch Đằng 20, thuộc khu phố Bình Hưng (phường Tân Uyên), chiếc taxi bất ngờ va chạm với một xe tải lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải lật nghiêng, trượt dài nhiều mét trên mặt đường. Trong khi đó, chiếc taxi mất lái, xoay ngang rồi tiếp tục tông vào một xe tải khác đang lưu thông gần đó.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa taxi công nghệ và 2 xe tải trên đường Bạch Đằng, phường Tân Uyên, TPHCM. Ảnh: X.Đ.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến cả ba phương tiện đều bị hư hỏng nhưng may mắn không xảy ra thương vong về người.

Nhận tin báo, lực lượng công an phường Tân Uyên cùng Đội CSGT số 1 nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo hình ảnh từ camera an ninh khu vực, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc taxi có dấu hiệu lấn sang phần đường của xe chạy ngược chiều trước khi xảy ra va chạm.

Nguyên nhân vụ tai nạn được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.