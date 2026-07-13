Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Điều tra vụ xe đầu kéo cán chết người trên đường tạm Vành đai 3 TPHCM

Nguyễn Tiến

TPO - Vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy trên đường tạm thi công dự án Vành đai 3 TPHCM khiến một người tử vong.

Khuya 12/7, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường tạm của dự án Vành đai 3, đoạn qua nút giao Tân Vạn (phường Đông Hòa).

1783903701657-402604765315907490-1520346798200758317-437db9b7dc8ce0721ea4a781deeb24e5.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy trên đường tạm thi công dự án Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: X.Đ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h cùng ngày, xe đầu kéo biển số 50H-900.xx lưu thông từ cầu vượt Tân Vạn về quốc lộ 1K. Khi đến khu vực trước Công ty TBS, phương tiện này va chạm với xe máy biển số 74N5-27xx do anh P.V.B. (25 tuổi, quê An Giang) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh B. tử vong tại chỗ.

Sau va chạm, tài xế xe đầu kéo tiếp tục điều khiển phương tiện đến nút giao, dừng chờ đèn đỏ cách hiện trường khoảng 50m. Được người dân thông báo, tài xế đã cho xe dừng lại và trình báo cơ quan chức năng.

Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) phối hợp Công an phường Đông Hòa đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo một số người dân, tuyến đường tạm phục vụ thi công dự án đường Vành đai 3 chưa được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, việc lưu thông vào ban đêm gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nguyễn Tiến
#xe đầu kéo #tai nạn giao thông #TPHCM #Vành đai 3 #hiện trường #điều tra #tai nạn chết người

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe