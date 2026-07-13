Điều tra vụ xe đầu kéo cán chết người trên đường tạm Vành đai 3 TPHCM

TPO - Vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy trên đường tạm thi công dự án Vành đai 3 TPHCM khiến một người tử vong.

Khuya 12/7, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường tạm của dự án Vành đai 3, đoạn qua nút giao Tân Vạn (phường Đông Hòa).

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy trên đường tạm thi công dự án Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: X.Đ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h cùng ngày, xe đầu kéo biển số 50H-900.xx lưu thông từ cầu vượt Tân Vạn về quốc lộ 1K. Khi đến khu vực trước Công ty TBS, phương tiện này va chạm với xe máy biển số 74N5-27xx do anh P.V.B. (25 tuổi, quê An Giang) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh B. tử vong tại chỗ.

Sau va chạm, tài xế xe đầu kéo tiếp tục điều khiển phương tiện đến nút giao, dừng chờ đèn đỏ cách hiện trường khoảng 50m. Được người dân thông báo, tài xế đã cho xe dừng lại và trình báo cơ quan chức năng.

Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) phối hợp Công an phường Đông Hòa đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo một số người dân, tuyến đường tạm phục vụ thi công dự án đường Vành đai 3 chưa được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, việc lưu thông vào ban đêm gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.