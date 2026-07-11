TPHCM xây thêm 7 cầu vượt thép, giảm 'điểm nóng' kẹt xe

TPO - Nhằm xử lý tình trạng ùn tắc tại các nút giao trọng điểm, TPHCM dự kiến đầu tư 7 cầu vượt thép theo diện cấp bách trong giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, nhiều công trình được đề xuất tại khu vực nội đô và các cửa ngõ thành phố, kỳ vọng phát huy hiệu quả tương tự các cầu vượt thép từng giúp giảm 70 - 80% ùn tắc trong những năm qua.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM vừa qua, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết đơn vị đã bổ sung 7 dự án cầu vượt thép vào danh mục các công trình cấp bách dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 nhằm giảm áp lực giao thông tại nhiều nút giao thường xuyên ùn ứ.

Theo kế hoạch, các dự án sẽ được đẩy nhanh thủ tục đầu tư, triển khai thi công ngay trong năm nay và phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2027.

Cầu vượt thép ở khu vực nút giao thông Hàng Xanh giúp giảm đáng kể tình trạng ùn tắc ở khu vực.

Cụ thể, khu vực nội đô sẽ có 3 cầu vượt thép mới. Trong đó, cầu vượt tại ngã 6 Công trường Dân Chủ sẽ được xây dựng theo hướng trực thông đường Võ Thị Sáu - Ba Tháng Hai. Công trình dài hơn 250 m, rộng khoảng 8 m, với tổng vốn đầu tư hơn 281 tỷ đồng.

Tại nút giao Ba Tháng Hai - Lê Đại Hành (qua các phường Phú Thọ và Minh Phụng), thành phố đề xuất xây cầu vượt thép trực thông dài khoảng 480 m, rộng 9 m, gồm hai làn xe hỗn hợp. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 404 tỷ đồng.

Thông tin sơ bộ về các cầu vượt thép sắp triển khai trên địa bàn TPHCM.

Cầu vượt thứ ba được quy hoạch tại nút giao Ba Tháng Hai - Lý Thường Kiệt, đi qua các phường Diên Hồng, Phú Thọ và Minh Phụng. Công trình dự kiến xây dựng theo hướng trực thông trên đường Lý Thường Kiệt, dài khoảng 320 m, rộng 9 m, với kinh phí đầu tư khoảng 269,5 tỷ đồng.

Ở khu vực cửa ngõ, Sở Xây dựng đề xuất bổ sung hai cầu vượt thép trên tuyến quốc lộ 51 gồm cầu tại nút giao đường Phước Bình, khu vực giáp ranh TPHCM - Đồng Nai và cầu tại nút giao đường B1 - A2 dẫn vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân.

Danh mục dự án cũng bao gồm cầu vượt tại nút giao Cách Mạng Tháng Tám - Huỳnh Văn Cù và cầu vượt trên tuyến ĐT.994C giao đường 30/4 tại khu vực Ẹo Ông Từ.

Đại diện Sở Xây dựng đánh giá, thực tiễn giai đoạn 2010 - 2020 cho thấy cầu vượt thép là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả nhanh trong việc tổ chức giao thông đô thị.

Sau khi đưa vào sử dụng, nhiều "điểm nóng" ùn tắc như Hàng Xanh, ngã tư Thủ Đức, Nguyễn Kiệm - Phạm Văn Đồng, Cây Gõ, Lăng Cha Cả, Hoàng Hoa Thám hay ngã sáu Gò Vấp đã ghi nhận lưu lượng phương tiện được cải thiện đáng kể, tình trạng ùn tắc giảm khoảng 70 - 80% so với trước.