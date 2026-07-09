TPHCM: Phụ huynh quét mã QR để truy xuất nguồn gốc thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường

TPO - Thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, phụ huynh có thể theo dõi thông tin thực phẩm trong từng suất ăn của con, góp phần nâng cao niềm tin và bảo đảm an toàn bữa ăn học đường.

Ngày 9/7, UBND phường Tân Mỹ (TPHCM) công bố triển khai mô hình “Tick xanh trách nhiệm”.

Đây là mô hình đầu tiên được đưa vào vận hành tại các bếp ăn học đường trên địa bàn, hướng đến xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các bên tham gia từ khâu cung ứng, chế biến đến phục vụ bữa ăn cho học sinh.

TPHCM xây dựng mô hình thực phẩm an toàn trong trường học

Có con học tại Trường mầm non Phú Mỹ (phường Tân Mỹ), chị Nguyễn Bảo Trân cho biết, sau khi nhà trường triển khai chương trình, chị đã chủ động quét mã QR trên thực đơn để tìm hiểu nguồn gốc thực phẩm. Theo chị, việc có thể biết thịt, cá, rau được cung cấp bởi đơn vị nào, xuất xứ từ đâu và đã được kiểm định hay chưa giúp chị yên tâm hơn về chất lượng bữa ăn của con.

“Điều phụ huynh mong muốn nhất khi gửi con đến trường là sự an tâm về bữa ăn hằng ngày. Trước đây, phụ huynh chỉ biết thực đơn, còn nay có thể theo dõi cả nguồn gốc thực phẩm, từ đó giảm bớt những băn khoăn về chất lượng suất ăn bán trú” – chị Trân nói.

Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Mỹ Thân Thị Thanh Tao nói rằng, đối với bậc học mầm non, chăm lo bữa ăn không chỉ nhằm bảo đảm dinh dưỡng mà còn là trách nhiệm đối với sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ. Vì vậy, nhà trường luôn xác định an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời tăng cường các giải pháp quản lý, kiểm soát và minh bạch toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn.

Đoàn khảo sát thực tế khu vực bếp ăn và bữa ăn bán trú đang vận hành thí điểm mô hình tại trường Mầm non Phú Mỹ

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó chủ tịch UBND phường Tân Mỹ cho biết, điểm cốt lõi của mô hình không nằm ở một dấu “tick xanh” mà ở trách nhiệm, sự minh bạch và lòng tự trọng của từng mắt xích trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Theo đó, nhà cung cấp chịu trách nhiệm về nguồn gốc nguyên liệu, đơn vị chế biến chịu trách nhiệm về chất lượng bữa ăn, nhà trường chịu trách nhiệm lựa chọn và giám sát đơn vị cung ứng, còn cơ quan quản lý thực hiện kiểm tra, hỗ trợ và công khai thông tin. Phụ huynh cũng trở thành người giám sát khi được tiếp cận đầy đủ thông tin về suất ăn của con thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Lãnh đạo phường Tân Mỹ kỳ vọng, mô hình sẽ hình thành mạng lưới doanh nghiệp và nhà cung cấp uy tín, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và có khả năng truy xuất nguồn gốc điện tử để đồng hành lâu dài với các trường học. Qua đó, các trường không phải tìm kiếm nguồn thực phẩm mỗi năm học mới, phụ huynh thêm yên tâm và học sinh được bảo vệ bằng một hệ thống quản lý khoa học, minh bạch, có trách nhiệm.

Học sinh bán trú ăn trưa tại trường Mầm non Phú Mỹ

Đánh giá về mô hình, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương TPHCM cho biết, phường Tân Mỹ thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn học đường, từ cải thiện điều kiện bếp ăn đến tăng cường kiểm soát chất lượng thực phẩm. Việc kết nối các nguồn cung đạt chuẩn “Tick xanh trách nhiệm” vào bếp ăn trường học được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm và chăm sóc tốt hơn sức khỏe học sinh.

Trong thời gian tới, ngoài các trường công lập, phường Tân Mỹ sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các trường và nhóm lớp ngoài công lập tham gia mô hình, từng bước mở rộng chuỗi thực phẩm an toàn đến nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn.