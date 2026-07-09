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Chủ tịch TP.Đồng Nai lý giải nguyên nhân giải ngân đầu tư công... đi xuống

Văn Quân

TPO - Trong 6 tháng năm 2026, tỷ lệ giải ngân bình quân ở các xã, phường tại TP.Đồng Nai chỉ đạt khoảng 21%, trong khi tỷ lệ vốn đầu tư công ở xã, phường được phân bổ chiếm 1/4 tổng vốn đầu tư công của thành phố. Điều đó khiến tỷ lệ giải ngân đầu tư công của Đồng Nai đi xuống.

Ngày 9/7, tại Kỳ họp thứ 3 HĐND TP.Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2026, Chủ tịch UBND TP.Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của địa phương này trong 6 tháng đầu năm 2026 là 41,49%.

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Tỷ lệ giải ngân tại các xã, phường còn thấp do lúng túng trong phân bổ vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND TP.Đồng Nai cho rằng, dù giải ngân đầu tư công không đạt so với chỉ tiêu đề ra (50%) nhưng tỷ lệ này cao hơn mức bình quân cả nước (35,5%); đồng thời cao nhất từ trước tới nay của địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Út, nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm không đạt kế hoạch là do cấp xã, phường.

TP. Đồng Nai quản lý 34 chủ đầu tư và đã giải ngân trên 51%. Tỷ lệ giải ngân bình quân ở xã, phường chỉ trên 21%, trong khi tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư công ở xã, phường được phân bổ chiếm 1/4 tổng vốn đầu tư công của thành phố. Điều đó đã khiến tỷ lệ giải ngân đầu tư công của Đồng Nai đi xuống.

Ông Út cho rằng, lý do các xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân thấp vì đây là năm đầu tiên được giao ngân sách đầu tư công sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nên còn lúng túng; có địa phương chưa xác định được danh mục đầu tư ngay từ đầu năm; có địa phương xác định được danh mục đầu tư nhưng công tác chuẩn bị đầu tư còn rất chậm.

Cũng theo ông Út, mấu chốt là các xã, phường được bố trí ít vốn nhưng làm dự án dàn trải thay vì tập trung vào 2 -3 dự án trọng điểm của địa phương.

Ông Út cho biết, thời gian tới UBND TP.Đồng Nai sẽ thường xuyên đi kiểm tra, xác định nguyên nhân, chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường. Các xã, phường cũng đã cam kết đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. UBND thành phố đã giao Sở Nội vụ rà soát, đánh giá trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu có kết quả giải ngân thấp.

Năm 2026, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trên địa bàn TP.Đồng Nai là gần 27.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hơn 889 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương hơn 26.000 tỷ đồng.

Văn Quân
#Giải ngân vốn #Đồng Nai #Xã phường #Đầu tư công #Chính quyền địa phương #Tiến độ giải ngân #Vốn đầu tư

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