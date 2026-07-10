Đồng Nai thông qua loạt dự án metro và cầu đường trọng điểm kết nối TPHCM

TPO - HĐND TP.Đồng Nai đã thông qua hàng loạt nghị quyết về phương án đầu tư các dự án giao thông trọng điểm tạo động lực tăng cường kết nối vùng giữa TPHCM và Đồng Nai đến sân bay Long Thành.

Ngày 9/7, tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP.Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua nhiều nghị quyết về phương án đầu tư các công trình giao thông trọng điểm kết nối TP.Đồng Nai với TPHCM và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP.Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được thông qua phương án đầu tư

Trong đó, HĐND TP.Đồng Nai thông qua phương án đầu tư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP.Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.

Tuyến metro có điểm đầu tại ga Suối Tiên (ga cuối của tuyến Bến Thành - Suối Tiên) và điểm cuối tại sân bay Long Thành. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 43,5 km, gồm hai đoạn; đoạn 1: từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP.Đồng Nai dài khoảng 7,1 km, đoạn 2 từ Trung tâm hành chính đến sân bay Long Thành dài khoảng 36,4 km. Dự kiến, dự án sẽ có 6 nhà ga chính và 5 nhà ga quy hoạch tương lai tại các đầu mối giao thông và khu vực phát triển TOD.

Tuyến đi qua các phường Long Bình, Đông Hòa (TPHCM) và các phường Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, Nhơn Trạch, Long Thành cùng xã An Phước (TP.Đồng Nai). UBND TP.Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án theo thống nhất của HĐND hai địa phương.

HĐND TP.Đồng Nai cũng thống nhất phương án đầu tư tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành theo hình thức PPP, hợp đồng BT.

Tuyến có điểm đầu tại ga Thủ Thiêm (TPHCM), điểm cuối tại Depot Cẩm Đường (TP.Đồng Nai), dài khoảng 47,7 km. Theo quy hoạch, dự án có 18 nhà ga (2 ga ngầm, 16 ga trên cao), trong giai đoạn đầu sẽ đầu tư 14 nhà ga nhằm phù hợp nhu cầu thực tế và tối ưu hiệu quả đầu tư. Depot được bố trí tại xã Xuân Đường (TP.Đồng Nai).

Dự án đi qua các phường Bình Trưng, Long Trường (TPHCM) và các phường Nhơn Trạch, Long Thành cùng các xã Long Phước, Xuân Quế, Xuân Đường (TP.Đồng Nai). UBND TP HCM là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.

Lộ trình tuyến metro và tuyến đường sắt đô thị nối Đồng Nai và TPHCM tới sân bay Long Thành

Đối với dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái, HĐND TP.Đồng Nai thống nhất tách thành các dự án độc lập. Trong đó, dự án thành phần 1 gồm bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Cát Lái đến cao tốc Bến Lức - Long Thành bằng vốn đầu tư công của TP.Đồng Nai. Dự án thành phần 2 là xây dựng cầu Cát Lái theo hình thức PPP, hợp đồng BT, do UBND TP.Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền.

Song song đó, dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định từ nút giao Mỹ Thủy đến sông Đồng Nai được đầu tư bằng ngân sách TP.HCM và do UBND TP.HCM quản lý. Cầu Cát Lái có điểm đầu tại phường Cát Lái (TPHCM), điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Đại Phước (TP.Đồng Nai).

HĐND thành phố cũng thông qua phương án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), gồm hai dự án thành phần. Dự án thành phần 1 là giải phóng mặt bằng và xây dựng đường nối từ cầu Long Hưng đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bằng vốn đầu tư công của TP.Đồng Nai. Dự án thành phần 2 là xây dựng cầu Long Hưng theo hình thức PPP, hợp đồng BT do UBND TP.Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền.

Cùng với đó, TP.HCM đầu tư tuyến đường nối từ nút giao Gò Công đến cầu Long Hưng bằng vốn ngân sách của TPHCM. Cầu Long Hưng có điểm đầu tại phường Long Phước (TPHCM), điểm cuối kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại xã An Phước (TP.Đồng Nai).

Phối cảnh cầu Cát Lái

Đối với dự án cầu Phú Mỹ 2, HĐND TP.Đồng Nai thống nhất tách thành hai dự án. Dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 được đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BT, do UBND TP.HCM làm cơ quan có thẩm quyền. Dự án xây dựng tuyến đường nối từ cầu Phú Mỹ 2 đến đường Nguyễn Ái Quốc (25C) do UBND TP.Đồng Nai triển khai, cũng theo hình thức PPP, hợp đồng BT.

Cầu Phú Mỹ 2 có điểm đầu kết nối đường Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM), điểm cuối nối đường Nguyễn Ái Quốc (25C) tại TP.Đồng Nai. Toàn tuyến dài khoảng 6,3 km, trong đó đoạn qua TPHCM dài khoảng 4,6 km và đoạn qua TP.Đồng Nai dài khoảng 1,7 km. Tuyến đường kết nối phía Đồng Nai dài khoảng 8,5 km, nằm hoàn toàn trên địa bàn TP.Đồng Nai.

Theo phương án được thông qua, cầu Phú Mỹ 2 sẽ được xây dựng với quy mô 8 làn xe, gồm 6 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp; đường dẫn hai đầu cầu tối thiểu 8 làn xe, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Dự án đi qua các phường Phú Thuận, Tân Mỹ, xã Nhà Bè (TP.HCM) và các phường Nhơn Trạch, cùng các xã Đại Phước, Phước An (TP.Đồng Nai).

Khi hoàn thành, các dự án được kỳ vọng sẽ hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ giữa TP.HCM và Đồng Nai, giảm áp lực lên hệ thống giao thông hiện hữu, nâng cao năng lực kết nối với sân bay Long Thành và tạo động lực phát triển cho toàn vùng Đông Nam bộ.