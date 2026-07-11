Hàng giả công khai giữa ban ngày: Vì sao vẫn có 'đất sống'?

TPO - Từ mỹ phẩm, giày dép, túi xách đến thiết bị điện tử, hàng giả, hàng nhái vẫn được bày bán công khai tại nhiều chợ và cửa hàng ở TPHCM. Dù lực lượng chức năng liên tục kiểm tra, xử lý, lợi nhuận khổng lồ cùng tâm lý chuộng hàng rẻ của một bộ phận người tiêu dùng khiến cuộc chiến chống hàng giả vẫn còn nhiều gian nan.

Hàng hiệu giá vài chục nghìn bày bán giữa phố

Tại chợ Bàn Cờ (phường Bàn Cờ), nhiều tiểu thương trải tấm bạt ngay trên mặt đường, bày đủ các loại mỹ phẩm từ sữa tắm, nước hoa, sữa dưỡng thể, phấn trang điểm… đến quần áo, túi xách với thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài với giá bán chỉ vài chục nghìn đồng/sản phẩm.

Mỹ phẩm nhiều thương hiệu nổi tiếng bán bày bán ngay trên lề đường

“Đây là hàng xách tay do người nhà gửi về, hàng chính hãng nên cứ yên tâm” – người bán đon đả chào mời khách. Nói rồi người bán còn mời khách thử hàng tại chỗ, ưng ý mới lấy.

Nhiều nữ khách hàng thấy giá rẻ cũng đến chọn lựa. Một khách hàng nói rằng, hàng ngoại nhưng giá rất rẻ chắc chắn khó có thể là hàng xịn được. Tuy nhiên, với quần áo hay giày dép giả thương hiệu cũng không sao, miễn vừa túi tiền.

Ở nhiều chợ dân sinh khác tại TPHCM, hàng giả, hàng nhái những thương hiệu nước ngoài cũng được bày bán công khai.

Liên tiếp phát hiện kho hàng giả, hàng nhái

Mới đây, Đội QLTT số 10 phối hợp Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM và Công an phường Diên Hồng kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh tại Trung tâm kinh doanh Điện máy - Điện tử Nhật Tảo.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 2.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc gồm thiết bị chuyển đổi âm thanh, đầu box, đầu thu truyền hình kỹ thuật số và nhiều thiết bị điện tử khác với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Lực lượng quản lý thị trường TPHCM kiểm tra phát hiện nhiều mặt hàng nghi giả, nhái

Trước đó, Đội QLTT số 10 cũng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM cùng Phòng Kinh tế Hạ tầng đô thị phường Hòa Hưng kiểm tra hộ kinh doanh Xám Sneaker. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 65 đôi giày có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nike, trị giá 65 triệu đồng. Kết quả giám định của Công ty TNHH Nike Việt Nam xác định toàn bộ số giày trên là hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đội QLTT số 10 đã xử phạt hộ kinh doanh này 85 triệu đồng với nhiều hành vi vi phạm như trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh; không thông báo website thương mại điện tử với cơ quan quản lý trước khi bán hàng; công bố không đầy đủ thông tin trên website và kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường internet. Toàn bộ số hàng giả bị buộc tiêu hủy theo quy định.

Hàng giả, hàng nhái bày bán công khai

Nhiều Đội QLTT khác cũng liên tục phát hiện và thu giữ hàng giả hàng nhái. Như Đội QLTT số 1 phối hợp Công an phường Tân Thới Hiệp kiểm tra một doanh nghiệp trên địa bàn và phát hiện 708 chiếc kính mát mang nhãn hiệu Cartier và Porsche Design có giả mạo.

Tại phường Phú Lợi, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một doanh nghiệp đang kinh doanh hàng nghìn đôi vớ mang nhãn hiệu Adidas và Nike có dấu hiệu giả mạo. Toàn bộ số hàng bị tạm giữ do doanh nghiệp không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Vì sao hàng giả vẫn còn 'đất sống'?

Theo Chi cục QLTT TPHCM, mặc dù công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều tổ chức, cá nhân đã bị xử lý, song lợi nhuận quá lớn khiến các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi vi phạm, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý.

Bên cạnh đó, tâm lý chuộng hàng giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng vô tình tạo điều kiện để hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục tồn tại.

Theo ông Nguyễn Viết Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng TPHCM, lợi nhuận từ việc sản xuất, kinh doanh hàng giả quá lớn khiến nhiều đối tượng bất chấp quy định pháp luật và trách nhiệm xã hội.

Trong khi đó, các hình thức quảng cáo, khuyến mãi đánh vào tâm lý ham rẻ vẫn khiến nhiều người vô tình tiếp tay cho hàng giả. Với những trường hợp biết rõ là hàng giả nhưng vẫn cố tình sử dụng, đây là hành vi thiếu trách nhiệm với xã hội, không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe của chính người mua mà còn gây thiệt hại cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Cơ quan chức năng TPHCM tiêu hủy hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ

“Trong bối cảnh thị trường thật giả lẫn lộn, tem chống hàng giả vẫn là công cụ hỗ trợ hiệu quả để xác thực nguồn gốc sản phẩm. Người tiêu dùng nên lựa chọn mua hàng tại các cơ sở uy tín, yêu cầu hóa đơn, chứng từ đầy đủ để có căn cứ bảo vệ quyền lợi hoặc phản ánh tới cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm” – ông Hồng nói thêm.

Các chuyên gia cho rằng, xử lý hàng giả không thể chỉ trông chờ vào những đợt cao điểm kiểm tra. Khi người tiêu dùng còn chấp nhận mua hàng giá rẻ bất thường và người bán vẫn thu lợi lớn từ hàng giả, thị trường sẽ còn "đất sống" cho các sản phẩm vi phạm. Muốn chặn tận gốc, cần siết chặt chế tài, nâng cao trách nhiệm của nền tảng bán hàng và thay đổi thói quen tiêu dùng của chính người dân.