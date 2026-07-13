Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Cận cảnh Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai sắp về đích

Văn Quân

TPO - Dự án thành phần 3 thuộc tuyến Vành đai 3 TPHCM qua TP Đồng Nai đang chạy đua về đích vào cuối năm 2026.

2aoboqjd8uygd0lsbwvezydga6176sspc0fq7by8.jpg
Dự án thành phần 3 thuộc tuyến Vành đai 3 TPHCM qua TP Đồng Nai có chiều dài 11,26 km, kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành. Công trình được đầu tư với quy mô 4 làn xe cao tốc trong giai đoạn phân kỳ, tổng vốn đầu tư 2.584 tỉ đồng và khởi công vào tháng 6/2023.
2aoboqjdbxcwuhryd52jawpn16c5fyslcjacsvkg.jpg
Dự án thành phần 3 đoạn từ Cầu Nhơn Trạch tiếp giáp từ Cao tốc TP HCM – Long Thành - Dầu Giây đến điểm nối đường 25B đã đi vào khai thác tạm. Đoạn này chủ đầu tư, đơn vị thi công đã lắp biển báo, lan can, phân luồng, kẻ đường hoàn chỉnh, hiện đơn vị thi công đang hoàn tất thi công hạng mục cuối cho các đường gom, song hành cao tốc.
2aoboqjdbroftfprjo1zyywmbyupujyg0ag7ldq8.jpg
Nút giao đường Vành đai 3 - TPHCM với đường tỉnh 25B
2aoboqjd9vutdbr1sydkmfygjhz2svs9k2099ufu.jpg
Đường 25B đã hoàn thiện kéo dài qua trung tâm hành chính phường Nhơn Trạch, đang là một trong các trục chính kết nối đến sân bay Long Thành
2aoboqjdbsotev7qew96kuymh0n9byv00oum9yyg.jpg
Nút giao dự án đường vành đai 3 - TPHCM với đường 25C
2aoboqjbbh14zvmbynlf6s1yohdzkmyqtxajcjbs.jpg
Trục chính Dự án thành phần 3 từ đường 25B đến nút giao Cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được thảm nhựa
2aoboqjbbi6fc9nbii8ihvytdn0loevuxay89yjo.jpg
Nhiều biển báo chỉ dẫn đang được lắp đặt trên các đoạn còn lại đường Vành đai 3 - TPHCM
2aoboqjbbdj7tt4mqmy0zlmbtu8kwaqxdz0fusrm.jpg
Công nhân lắp biển báo tại nút giao đường 25C
2aoboqjbbgaayucjddmijmn32hmxfao59ixljv9m.jpg

Hệ thống thoát nước được xây dựng kiên cố

2aoboqjbbghithhy6lmpherim8gzkkepbdgyi2yy.jpg
Sau hơn ba năm triển khai, dự án đã đang dần hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026
2aoboqjbbeqguewuhweiexqs3e0ceqts1rpuzraq.jpg
Các đường gom hai bên đường đã được trải đá và đang trong quá trình lu, nén, thảm nhựa
2aoboqjdbsmcv8agr5ztpbendnx1oxdoblmg8two.jpg
Tại nút giao Dự án Thành phần 3 với Cao tốc Bến Lức - Long Thành chỉ còn phần hoàn thiện cầu vượt quay đầu
2aoboqje7u0imj8he00agvi66etcsocur51vncag.jpg
Dự án Thành phần 3, Dự án Đường Vành đai 3 - TPHCM khi kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến đường sẽ tạo thành trục giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với vùng Đông Nam Bộ, giảm tải cho các quốc lộ hiện hữu và mở rộng không gian phát triển đô thị, logistics hướng về sân bay Long Thành.

Dự án đường Vành đai 3 có tổng chiều dài gần 97,7 km, đi qua địa phận các tỉnh Tây Ninh - TPHCM - TP. Đồng Nai.

Đường Vành đai 3 được quy hoạch từ 40m – 60m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp 2 bên. Là đường cao tốc đô thị cho xe lưu thông với vận tốc 100 km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 75.378 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện đưa vào khai thác từ năm 2026.

Văn Quân
#Vành đai 3 #TP HCM #Đồng Nai #cao tốc #đầu tư #giao thông #ĐT25B #ĐT25C #Bến Lức - Long Thành

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe