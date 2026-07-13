Cận cảnh Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai sắp về đích

Hệ thống thoát nước được xây dựng kiên cố

Dự án đường Vành đai 3 có tổng chiều dài gần 97,7 km, đi qua địa phận các tỉnh Tây Ninh - TPHCM - TP. Đồng Nai.

Đường Vành đai 3 được quy hoạch từ 40m – 60m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp 2 bên. Là đường cao tốc đô thị cho xe lưu thông với vận tốc 100 km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 75.378 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện đưa vào khai thác từ năm 2026.