Xã hội

Google News

Đắk Lắk:

Ô tô bị cuốn trôi, hai người bám vào bụi tre kẹt giữa dòng lũ

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nước lũ tràn về đã cuốn trôi chiếc ô tô qua xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Hai người đàn ông trên xe đã may mắn bám được vào bụi tre thoát chết.

Ngày 7/11, lãnh đạo UBND xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào chiều 6/11, 2 người đàn ông đi ô tô từ xã Đồng Xuân để về tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) khi qua quốc lộ 19C thuộc địa phận thôn Long Thạch, do nước sông Cô quá lớn tràn qua khiến xe ô tô bị lật, cuốn trôi.

z7197230436661-485db11c4a92ace0d9219cb5e663fda1.jpg
Hai người đàn ông bám được vào bụi tre may mắn thoát chết.

Hai người đàn ông này may mắn bám vào bụi tre thoát nạn nhưng bị mắc kẹt giữa dòng nước lớn. Nhận tin báo lực lượng chức năng cùng công an địa phương đã tiếp cận hiện trường quăng dây giải cứu thành công hai người đàn ông trên.

Liên quan đến tình hình mưa lũ tại xã Đồng Xuân, ngay trong đêm 6/11, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến địa phương này để chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đồng Xuân, mưa bão đã khiến 2.014 ngôi nhà trên địa bàn bị ngập, trong đó có 3 ngôi nhà bị sập và khoảng 30 ngôi nhà khác bị tốc mái; thiệt hại cơ sở hạ tầng chưa thống kê được.

z7197242270581-f1fc5b6022b4df4da0c0213e9369870a.jpg
Nước sông Kỳ Lộ lên cao, đường qua xã Đồng Xuân bị chia cắt.

Theo lãnh đạo xã Đồng Xuân, mực nước sông Kỳ Lộ lên rất nhanh, vào tối qua trên mức báo động 3 một mét. Xã đã tổ chức di dời 1.637 hộ/4.496 khẩu đến nơi an toàn. Hiện nay mực nước sông Kỳ Lộ xuống chậm, nhiều khu vực trên địa bàn xã vẫn còn ngập gây chia cắt.

Vào tối qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 41 cán bộ, chiến sĩ cùng một ca nô đến xã Xuân Đồng để hỗ trợ người dân, tuy nhiên mực nước sông lên cao khiến lực lượng cứu hộ chưa thể đến hiện trường.

z7197243390748-49f380dad32c21ce67265f50da7c254f.jpg
Nhiều khu vực tại xã Đồng Xuân vẫn còn ngập sâu.

Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương hỗ trợ người dân trong vùng nguy hiểm; tổ chức lực lượng ở các thôn di dời người dân về nơi an toàn, tuyệt đối không để người dân nào ở lại vùng trũng thấp.

Hiện nay nước đang rút dần, do đó ông Văn yêu cầu địa phương tiếp tục theo dõi chỉ đạo các lực lượng tiến hành dọn dẹp các tuyến đường giao thông do cây xanh cột điện ngã đổ, đảm bảo giao thông thông suốt.

Phùng Quang
#Đắk Lắk #cuốn trôi #mưa lũ #chia cắt #sông Kỳ Lộ

