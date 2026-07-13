Gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Mỹ chuyển thông điệp quan trọng của Tổng thống Trump

TPO - Ngày 13/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam. Đại sứ Mỹ chuyển thông điệp “tự hào là đối tác của Việt Nam” cùng lời cảm ơn từ Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio tới lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Việt Nam nhất quán coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng bà Jennifer Wicks được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Thủ tướng gửi lời thăm hỏi tới Tổng thống Donald Trump và chúc mừng Chính phủ, nhân dân Mỹ nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh.

Thủ tướng tin tưởng, với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong Chính quyền Mỹ và hiểu biết về khu vực, Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công, đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks. Ảnh: VGP.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam nhất quán coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; ủng hộ Mỹ đóng vai trò tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới. Việt Nam mong muốn cùng Mỹ đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị Đại sứ và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác thực chất...

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại theo hướng hài hòa, bền vững, cùng có lợi; khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc và sớm hoàn tất đàm phán, ký kết hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định để doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Về quốc phòng - an ninh, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về thực thi pháp luật, cứu trợ nhân đạo, an ninh mạng và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ của Mỹ trong khắc phục hậu quả chiến tranh; đề nghị Mỹ tiếp tục hỗ trợ xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, chia sẻ hồ sơ, tư liệu và công nghệ giám định ADN phục vụ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; khẳng định cam kết của Việt Nam trong tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh...

“Tự hào là đối tác của Việt Nam”

Đại sứ Jennifer Wicks nhắc lại vinh dự được tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chia sẻ nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rằng quan hệ Việt Nam - Mỹ chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay.

Đại sứ Wicks cho biết, Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam; chuyển thông điệp “tự hào là đối tác của Việt Nam” cùng lời cảm ơn từ Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio tới lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau những lời chúc mừng nhân dịp 250 năm Quốc khánh Mỹ. Đại sứ cho biết các ưu tiên hiện tại trong nhiệm kỳ của bà sẽ bám sát các ưu tiên của Tổng thống Trump, đồng thời phản ánh lợi ích chung của hai nước.

Đại sứ Mỹ nhấn mạnh hợp tác kinh tế - thương mại tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của bà. Đại sứ mong muốn hai bên duy trì trao đổi tích cực nhằm sớm đạt được một thỏa thuận thương mại có tiêu chuẩn cao, mang tính đối ứng, công bằng và cân bằng, qua đó tạo thêm cơ hội kinh tế, đầu tư cho cả hai nước.

Đại sứ đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong hoàn thiện môi trường pháp lý, cải thiện điều kiện đầu tư, kinh doanh; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể, xử lý các vấn đề còn tồn tại trên tinh thần xây dựng và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhu cầu bổ trợ lẫn nhau.

Về quốc phòng - an ninh, Đại sứ Wicks cho rằng hai bên còn nhiều dư địa hợp tác về an ninh hàng hải và thực thi pháp luật, xử lý các thách thức an ninh xuyên quốc gia. Đại sứ cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là nền tảng nhân văn quan trọng của quan hệ hai nước; mong muốn mở rộng các chương trình xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, tìm kiếm và xác định danh tính liệt sỹ Việt Nam và hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ.

Đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Thủ tướng và những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy các ưu tiên chung, Đại sứ cam kết sẽ là đối tác tích cực trong suốt nhiệm kỳ, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Mỹ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Đại sứ đồng thời cam kết thúc đẩy hợp tác song phương trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; đánh giá cao vai trò của Việt Nam và mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ Hội đồng Hòa bình về Gaza...