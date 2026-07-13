Ban tổ chức concert Những thành phố mơ màng xin lỗi

TPO - Ban tổ chức đêm nhạc Những thành phố mơ màng nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong công tác tổ chức, khẳng định luôn đặt sự an toàn và trải nghiệm của khán giả lên hàng đầu.

Một ngày sau concert Những thành phố mơ màng Summer 2026, ban tổ chức chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả vì những trải nghiệm không mong muốn suốt thời gian diễn ra đêm nhạc.

Tối 13/7, đại diện ban tổ chức cho biết đã đọc rất nhiều chia sẻ, góp ý cũng như những phản hồi thẳng thắn từ khán giả. "Dù là lời động viên hay những ý kiến còn nhiều bức xúc, chúng tôi đều trân trọng lắng nghe. Chính những góp ý ấy sẽ giúp chúng tôi nhìn lại những điều còn thiếu sót, hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức và mang đến những trải nghiệm tốt hơn ở các chương trình tiếp theo.

Khán giả check-in sự kiện trước khi cơn mưa lớn đổ xuống vào chiều tối 12/7, khiến khu vực tổ chức không đảm bảo vệ sinh.

Chúng tôi hiểu rằng những trải nghiệm của các bạn sau đêm nhạc chưa trọn vẹn như kỳ vọng, và đó là điều chúng tôi thực sự lấy làm tiếc", đại diện concert Những thành phố mơ màng chia sẻ.

Ban tổ chức cũng nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong công tác tổ chức và khẳng định luôn đặt sự an toàn và trải nghiệm của khán giả lên hàng đầu, nghiêm túc nhìn nhận vấn đề để cải thiện trong thời gian tới.

Từ những bài học của concert tối 12/7 tại Hà Nội, ban tổ chức cam kết rà soát toàn diện quy trình tổ chức các chương trình ngoài trời, từ việc đánh giá điều kiện mặt bằng, xây dựng các phương án ứng phó với thời tiết đến việc chủ động cân nhắc điều chỉnh phương án tổ chức hoặc địa điểm khi điều kiện thực tế không còn phù hợp, nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả.

Ban tổ chức cũng cho thấy tinh thần cầu thị khi tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp của khán giả thông qua biểu mẫu.

Chỉ sau chưa đầy một giờ đăng tải, bài viết của ban tổ chức thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Số đông khán giả mong ban tổ chức chú trọng hơn trong khâu tổ chức, tránh xảy ra những sai lầm đáng tiếc với một show âm nhạc có thương hiệu lớn, được giới trẻ quan tâm.

Rapper MCK - nghệ sĩ góp mặt ở cuối show - cũng mong ban tổ chức khắc phục những hạn chế trong quá trình vận hành sự kiện.

Trước đó, sự kiện nhận về hàng loạt chỉ trích của khán giả vì địa điểm tổ chức không đảm bảo vệ sinh, người xem phải lội bùn, đi chân đất vào xem concert.

Nhiều khán giả cố nán lại tới cuối chương trình vì mong chờ màn trình diễn của MCK.

Một số khán giả bỏ về vì bất tiện, số khác trải áo mưa hoặc túi nilon để ngồi chờ. Sân khấu cũng bị nhận xét thấp, màn hình LED nhỏ và tầm nhìn hạn chế. Thời gian chờ giữa các set diễn của nghệ sĩ cũng khá lâu, nhiều thời gian "chết" trên sân khấu.

Được thành lập từ năm 2017, Những thành phố mơ màng có chỗ đứng khá vững chãi với khán giả trẻ. Mỗi concert thường niên quy tụ hàng chục nghệ sĩ nổi tiếng, thu hút gần 10.000 khán giả tham gia.

Tối 12/7, Những thành phố mơ màng Summer 2026 diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của JustaTee, Thắng, MCK, Obito, Low G, GREY D, WEAN, Shiki, marzuz và Dangrangto.